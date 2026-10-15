Oana Țoiu avertizează asupra pericolului din Marea Neagră: Rusia o transformă într-o zonă periculoasă. Opt persoane şi-au pierdut viaţa

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi, 15 octombrie, că patru nave comerciale au fost atacate în ultimele 24 de ore în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României. Potrivit oficialului, opt persoane și-au pierdut viața în urma incidentelor. Autoritățile române desfășoară operațiuni de căutare și salvare a marinarilor dispăruți. Ministrul a precizat că aliații NATO și partenerii europeni au fost informați despre situație.

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a transmis joi, într-un mesaj publicat pe platforma X, că autoritățile române intervin pentru salvarea membrilor echipajului unei nave atacate în cursul dimineții în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. Operațiunile sunt desfășurate de structurile aeriene și navale ale Gărzii de Coastă și de echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne.

„Unităţile aeriene şi navale româneşti ale Gărzii de Coastă şi ale Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU/MAI) sunt implicate activ în operaţiuni de căutare şi salvare, în încercarea de a-i găsi pe membrii dispăruţi ai echipajului navei care a fost atacată în această dimineaţă în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. Cei 5 membri ai echipajului care au fost deja transportaţi cu elicopterul la spitalul din Constanţa sunt în stare stabilă, unii dintre ei primind îngrijiri medicale pentru arsuri şi inhalare de fum”, a scris Oana Țoiu. Ministrul a acuzat Rusia că pune în pericol navigația comercială în regiune, în contextul războiului împotriva Ucrainei. Potrivit acesteia, acțiunile Moscovei încalcă prevederile dreptului internațional, iar ”Rusia transformă Marea Neagră într-o zonă periculoasă pentru navele civile”.

Oana Țoiu a precizat că atacurile înregistrate în ultima zi au vizat patru nave comerciale, inclusiv în apele teritoriale românești și în zona economică exclusivă a României. Ministrul a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru incidentele soldate cu opt victime și a transmis condoleanțe familiilor persoanelor decedate.

Unitățile aeriene și navale ale Gărzii de Coastă (GdC/MAI) și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU/MAI) sunt implicate activ în operațiunile de căutare și salvare, în vederea găsirii membrilor dați dispăruți ai echipajului navei care a fost atacată în această dimineață în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. Cei cinci membri ai echipajului care au fost deja transportați cu elicopterul la spitalul din Constanța sunt în stare stabilă. Unii dintre aceștia primesc îngrijiri medicale pentru arsuri și pentru inhalarea fumului. Prin războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, cu încălcarea tuturor prevederilor dreptului internațional, Rusia transformă Marea Neagră într-o zonă periculoasă pentru navele civile. Uciderea navigatorilor de pe navele comerciale din regiune și din întreaga lume constituie o crimă. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste evoluții. În ultimele 24 de ore, patru nave comerciale au fost vizate de atacuri, inclusiv în apele teritoriale ale României și în zona sa economică exclusivă, iar opt persoane și-au pierdut viața.

Transmitem condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoane dragi. Acestea sunt atacuri crude și ucigașe împotriva civililor. Ele au loc în același timp în care observăm un număr tot mai mare de drone rusești de tip Shahed și de alte tipuri, aeriene și maritime, care pătrund în spațiul nostru, trei astfel de incidente având loc chiar astăzi. Armata noastră a ridicat avioane de vânătoare pentru misiuni de poliție aeriană preventivă. Am informat aliații și partenerii noștri europeni cu privire la cele mai recente incidente. Investigațiile sunt în desfășurare, iar noi ne coordonăm îndeaproape. Ne vom intensifica eforturile pentru a consolida capacitatea colectivă a NATO de a răspunde eficient unor astfel de incidente și pentru a întări postura de descurajare și apărare a Alianței. S-a convenit ca o sesiune a Consiliului Nord Atlantic să fie convocată în următoarele zile de către secretarul general Mark Rutte, în urma unei întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev. Continuăm să solicităm instituirea unui armistițiu în Marea Neagră, pentru a reduce riscurile la care sunt expuse navele civile și pentru a restabili siguranța navigației pe o arteră esențială a comerțului alimentar mondial. — Toiu Oana (@oana_toiu) October 15, 2026



„Uciderea marinarilor comerciali din regiune şi din întreaga lume constituie o crimă. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste evenimente. În ultimele 24 de ore, patru nave comerciale au fost ţinta unor atacuri, inclusiv în apele teritoriale ale României şi în zona sa economică exclusivă, iar opt persoane şi-au pierdut viaţa. Transmitem condoleanţe familiilor celor care au pierdut o persoană dragă”, a mai transmis Ţoiu.

Șefa interimară a diplomației române a calificat atacurile îndreptate împotriva civililor drept ”crude şi criminale”.

Ministrul interimar de Externe a semnalat și creșterea numărului de drone rusești care pătrund în spațiul României, atât aparate aeriene de tip Shahed, cât și alte dispozitive aeriene și maritime. Potrivit declarațiilor sale, trei astfel de incursiuni au fost înregistrate joi, iar Forțele Armate Române au trimis avioane de vânătoare în misiuni preventive de patrulare.

„Acest lucru se întâmplă în acelaşi timp în care observăm un număr tot mai mare de drone ruseşti de tip Shahed şi de alte tipuri, aeriene şi maritime, care pătrund în spaţiul nostru, trei dintre ele chiar astăzi. Forţele noastre armate au mobilizat avioane de vânătoare pentru misiuni preventive de patrulare aeriană”, a mai declarat Ţoiu.

În urma atacurilor asupra navelor comerciale și a incidentelor cu drone, Ministerul Afacerilor Externe a notificat aliații și partenerii europeni. Oana Țoiu a anunțat că investigațiile continuă, iar autoritățile române cooperează cu partenerii internaționali pentru consolidarea capacității NATO de reacție și apărare.

„Am informat aliaţii şi partenerii noştri europeni cu privire la cele mai recente incidente. Anchete sunt în curs de desfăşurare şi ne coordonăm îndeaproape cu aliaţii şi partenerii noştri; vom intensifica eforturile pentru a consolida capacitatea colectivă a NATO de a răspunde eficient la astfel de incidente şi de a-şi întări poziţia de descurajare şi apărare. Am convenit ca Adunarea Generală a NATO să fie convocată în câteva zile de către secretarul general Mark Rutte, după o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev”, a precizat ministrul interimar de Externe.

Oana Țoiu a reiterat și solicitarea României privind instituirea unui armistițiu în Marea Neagră, pentru protejarea echipajelor civile și reluarea navigației în condiții de siguranță. Oficialul a subliniat că Bucureștiul continuă să ceară ”un armistiţiu în Marea Neagră pentru a elimina riscul la care sunt expuse navele civile şi pentru a restabili siguranţa navigaţiei pe o arteră esenţială a comerţului alimentar mondial”.

Autoritățile române desfășoară joi o operațiune de salvare în apropierea localității Sulina, după izbucnirea unui incendiu la bordul unei nave aflate la aproximativ 14 mile marine de țărm.

Potrivit informațiilor comunicate de Autoritatea Navală Română, echipele de intervenție au reușit să recupereze cinci membri ai echipajului. Alți șapte marinari sunt în continuare dați dispăruți, iar operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.