Proprietarii de locuințe, terenuri și autovehicule care nu și-au achitat impozitele locale aferente anului 2026 trebuie să se pregătească pentru costuri suplimentare. Pentru fiecare lună sau fracțiune de lună de întârziere, autoritățile fiscale locale aplică o majorare de 1% asupra sumelor neachitate. Restanțele înregistrate la 31 decembrie 2026 nu sunt șterse odată cu încheierea anului, ci sunt reportate în 2027, iar datoriile continuă să crească.

În anumite situații, primăriile pot începe procedurile de executare silită pentru recuperarea banilor. Mai mult, persoanele care au restanțe la bugetul local pot întâmpina probleme atunci când încearcă să vândă o locuință, un teren sau un autoturism, întrucât legislația impune îndeplinirea obligațiilor fiscale pentru înstrăinarea acestor bunuri.

Potrivit Codului fiscal, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se achită anual, în două rate egale. Prima tranșă trebuia plătită până la 31 martie inclusiv, iar cea de-a doua până la 30 septembrie inclusiv.

Contribuabilii care au achitat integral impozitul anual până la 31 martie 2026 au putut beneficia de o bonificație de până la 10%. Reducerea este stabilită prin hotărârea autorității deliberative locale, astfel că procentul efectiv poate varia de la o localitate la alta.

Există și o regulă specială pentru impozitele cu valoare redusă. Dacă suma datorată aceluiași buget local este de cel mult 50 de lei, aceasta trebuie achitată integral până la 31 martie. Pragul de 50 de lei se aplică valorii însumate a impozitelor de același fel.

La finalul lunii noiembrie 2026, ambele termene legale de plată sunt deja depășite. Prin urmare, toate sumele neachitate la scadență sunt considerate restanțe și generează majorări de întârziere.

Codul de procedură fiscală prevede o majorare de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, aplicată asupra obligațiilor fiscale principale neachitate către bugetele locale.

Calculul începe din ziua următoare datei scadente și continuă până la data stingerii datoriei, inclusiv. Este important de reținut că majorarea se aplică și atunci când întârzierea este de numai câteva zile dintr-o lună. Cu alte cuvinte, nu este necesar ca o lună întreagă să treacă pentru ca autoritatea fiscală să perceapă procentul de 1%.

Pentru impozitele aferente anului 2026, calculul se face diferit în funcție de rata neachitată:

Pentru prima tranșă, scadentă la 31 martie, majorările se aplică începând cu 1 aprilie.

Pentru cea de-a doua tranșă, scadentă la 30 septembrie, majorările se aplică începând cu 1 octombrie.

Astfel, persoanele care nu au achitat niciuna dintre tranșe acumulează majorări pentru perioade diferite.

Un proprietar care are de achitat un impozit anual de 1.000 de lei, împărțit în două rate egale de câte 500 de lei, va avea costuri suplimentare dacă nu își achită obligațiile până la 31 decembrie 2026.

Pentru prima tranșă, întârzierea începe la 1 aprilie. Până la sfârșitul lunii decembrie se acumulează nouă luni de întârziere: aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie.

Majorarea totală ajunge la 9% din cei 500 de lei, respectiv 45 de lei.

Calculul este următorul: 9 luni × 1% = 9%, iar 9% din 500 de lei înseamnă 45 de lei.

Pentru cea de-a doua tranșă, scadentă la 30 septembrie, majorările încep la 1 octombrie. Până la 31 decembrie se acumulează trei luni de întârziere: octombrie, noiembrie și decembrie.

În acest caz, majorarea ajunge la 3% din cei 500 de lei, adică 15 lei.

Calculul este: 3 luni × 1% = 3%, iar 3% din 500 de lei înseamnă 15 lei.

Prin urmare, la sfârșitul anului 2026, proprietarul va avea de achitat 1.060 de lei în loc de 1.000 de lei. Diferența de 60 de lei reprezintă majorările acumulate pentru cele două tranșe neachitate.

Încheierea anului nu înseamnă că datoriile către primărie dispar. Sumele neachitate sunt reportate în evidența fiscală a anului următor, iar majorările de întârziere continuă să se acumuleze până la achitarea obligațiilor.

Astfel, în 2027, contribuabilul va avea de plătit atât impozitele aferente noului an, cât și restanțele din 2026, la care se adaugă majorările acumulate.

Pentru persoanele care au mai multe proprietăți sau autovehicule și au acumulat datorii la bugetul local, suma totală poate deveni considerabilă dacă obligațiile fiscale rămân neachitate o perioadă îndelungată.

Autoritățile locale nu trebuie să aștepte încheierea anului fiscal pentru a recupera impozitele restante. Executarea silită poate începe după expirarea termenului legal de plată, inclusiv înainte de 31 decembrie.

Procedura debutează prin comunicarea unei somații, însoțite de titlul executoriu. Din momentul primirii documentelor, debitorul are la dispoziție 15 zile pentru a achita suma datorată sau pentru a anunța autoritatea fiscală că dorește să recurgă la procedura de mediere.

Dacă debitorul optează pentru mediere, executarea silită se suspendă pe durata acestei proceduri.

În cazul în care obligațiile nu sunt achitate în termenul stabilit, primăria poate continua recuperarea banilor prin mai multe măsuri, în limitele prevăzute de lege. Printre acestea se numără:

poprirea conturilor bancare;

urmărirea veniturilor debitorului;

instituirea sechestrului asupra bunurilor;

valorificarea bunurilor sechestrate pentru recuperarea sumelor datorate.

Prin urmare, neplata impozitelor locale poate ajunge să afecteze nu doar bugetul personal, ci și disponibilitatea banilor din conturi sau dreptul de dispoziție asupra anumitor bunuri.

Restanțele fiscale pot crea probleme și pentru proprietarii care intenționează să vândă un apartament, o casă, un teren sau un autoturism.

Legislația condiționează înstrăinarea acestor bunuri de achitarea tuturor obligațiilor fiscale datorate bugetului local în care bunul este înregistrat.

Condiția nu se referă exclusiv la impozitul aferent locuinței, terenului sau mașinii care urmează să fie vândută. Ea privește și celelalte datorii existente în evidența aceleiași autorități fiscale.

Dovada îndeplinirii obligațiilor fiscale se face prin certificatul de atestare fiscală sau prin verificarea electronică a informațiilor, în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, un proprietar care are impozitul aferent locuinței achitat, dar înregistrează alte restanțe la aceeași primărie, poate întâmpina dificultăți în finalizarea tranzacției.

Persoanele care nu dispun de întreaga sumă necesară pentru plata impozitelor restante pot solicita autorității fiscale locale o eșalonare a obligațiilor.

La cererea contribuabilului, dacă aceasta este temeinic justificată, primăria poate aproba plata în rate pentru o perioadă de cel mult cinci ani. Procedura și condițiile concrete sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local.

În multe primării, pe durata eșalonării se aplică majorări de 0,5% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. În cazul persoanelor fizice, poate fi solicitată și constituirea unei garanții egale cu două rate medii.

Condițiile diferă de la o localitate la alta. Pot exista reguli distincte privind suma minimă pentru care se poate aproba eșalonarea, durata acesteia, garanțiile solicitate și eventualele excepții.

Din acest motiv, contribuabilii trebuie să consulte hotărârea consiliului local sau să solicite direct informații de la direcția de taxe și impozite a primăriei de care aparțin.

Situația obligațiilor fiscale locale poate fi verificată direct la direcția de taxe și impozite locale din localitatea în care contribuabilul are bunurile înregistrate. O altă posibilitate este platforma Ghișeul, dacă primăria respectivă este înrolată în sistem.

Pentru informații despre plata în rate, condițiile de eșalonare și eventualele scutiri, contribuabilii trebuie să consulte hotărârile consiliului local sau să se adreseze direct autorității fiscale.

Achitarea restanțelor înainte de acumularea unor noi majorări poate preveni creșterea datoriilor și declanșarea procedurilor de executare silită. În plus, stingerea tuturor obligațiilor fiscale este importantă pentru proprietarii care intenționează să vândă o locuință, un teren sau un autoturism.