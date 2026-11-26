Victor Ponta a lansat, joi, noi acuzații privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și dosarele penale ale unor lideri politici. Fostul premier susține că scrutinul a fost anulat deoarece Călin Georgescu avea șanse să câștige președinția României. Acesta a criticat și ancheta penală deschisă pe numele liderului AUR, George Simion. Totodată, Ponta a anunțat că nu va participa la recepția de Ziua Națională, organizată la Palatul Cotroceni.

Victor Ponta a prezentat propria interpretare asupra circumstanțelor care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Invitat joi, 26 noiembrie, în emisiunea „Puterea Știrilor” de la PS News, fostul premier a formulat mai multe acuzații. Acesta consideră că perspectiva unei victorii a lui Călin Georgescu a determinat anularea scrutinului.

În opinia fostului șef al Executivului, alegerile ar fi continuat dacă Elena Lasconi ar fi avut șanse reale de câștig. Ponta susține că Georgescu nu putea fi controlat de persoanele care ar fi avut capacitatea să influențeze scena politică. Acesta a amintit și faptul că votarea în străinătate începuse deja în momentul anulării scrutinului.

„Mai spun ceva și-mi asum și știu foarte bine. Dacă erau șanse reale să câștige Lasconi, nu le anulau. Că Lasconi, slabă, săraca cu duhul, asculta. Georgescu n-asculta. Eu cred că nimeni nu știe de fapt ce face Georgescu. Sigur n-ascultă nici de Simion, nici de mine, nici de tine, nici de statul român. Și atunci de-aia le-au anulat. De-aia le-au anulat, atenție, începuse votul. Eu țin minte că eram în Qatar. Deci, vineri deja toată lumea știa că va câștiga Georgescu. Nici vorbă de Lasconi. S-a făcut… oricum. Adică noi toți știam că va câștiga”, a afirmat Victor Ponta.

Fostul lider social-democrat a comentat și declarațiile Elenei Lasconi privind circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale. Aceasta susținuse că scrutinul ar fi fost anulat deoarece Marcel Ciolacu nu s-a calificat în turul al doilea. Ponta i-a dat dreptate și a apreciat că fostul lider PSD l-ar fi putut învinge pe Călin Georgescu.

Politicianul a invocat rezultatele unor confruntări electorale anterioare pentru a-și argumenta poziția. Printre acestea se numără victoria lui Klaus Iohannis din 2014 și cea a lui Nicușor Dan din 2025. Ponta a făcut referire și la alegerile prezidențiale din 2009, câștigate de Traian Băsescu.

„Are dreptate de data asta, da. Intra Ciolacu și atunci câștiga Ciolacu, reușea să-l bată pe Georgescu. Cum a câștigat Iohannis contra lui Ponta, cum a câștigat Nicușor contra lui Simion, câștiga și cealaltă variantă contra lui Georgescu. Când a câștigat Băsescu contra lui Geoană veneau voturile din cer, din pământ, din mări, apăreau… milioane de voturi din diaspora, se rezolva. Dar cu Lasconi nu mergea, săraca, era praf. Ea și aseară n-a înțeles la ce funcție a candidat”, a mai declarat Victor Ponta.

Afirmațiile fostului premier reprezintă interpretări personale asupra rezultatelor electorale și motivelor anulării scrutinului. Acesta nu a prezentat, în declarațiile citate, dovezi care să demonstreze acuzațiile formulate.

Fostul prim-ministru a criticat și ancheta deschisă de Parchetul General pe numele președintelui AUR, George Simion. Ponta consideră că demersul procurorilor are o motivație exclusiv politică. Acesta susține că declarațiile liderului AUR nu ar justifica declanșarea unei asemenea proceduri penale.

Ancheta vizează afirmațiile făcute de Simion despre membrii Biroului Electoral Central (BEC). Aceștia au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025. Ponta a criticat inclusiv intervalul dintre momentul declarațiilor și demersurile procurorilor.

„Este un dosar 100% politic. Atenție, și cei care îl plac pe Simion, și cei care îl urăsc pe Simion, dacă nu sunt complet tembeli, înțeleg că e un dosar politic. Dacă Simion, nu știu, Doamne ferește, omora niște oameni cu mașina în accident sau îl prindeau cu un portbagaj cu valizele de bani sau… Puteau spune: «Doamnă, Parchetul, ăsta e… Simion». Să faci un dosar la un an jumate, cred, mai mult de un an jumate, de când a zis ceva… Mie nu-mi place ce a zis, bănuiesc că nici ție nu-ți place, că «să-i jupuim», dar n-a zis: «Uite, și acum vă organizez eu să mergem să atacăm persoana X»

O declarație 100% politică, nu 99 sau 98, 100% politică. Și eu, dacă spun, nu știu, de un adversar politic: «Domnule, aș vrea să-l văd că se împiedică pe scara Parlamentului și-și rupe gâtul», e o declarație politică, nu e că l-am împins, eu am făcut ceva”, a afirmat Victor Ponta.

Fostul premier a făcut o paralelă între situația juridică a liderului AUR și cea a lui Călin Georgescu. Acesta consideră că anchetele care îl vizează pe fostul candidat la președinție au, de asemenea, o motivație politică.

„E clar că nu mai e o întâmplare, că eu am tot crezut: «E câte un procuror d-ăsta care vrea să se afirme!». Apropo și de dosarul lui Georgescu, care tot politic este, 100%”, a mai declarat fostul premier.

Președintele AUR a fost pus sub urmărire penală joi, 26 noiembrie, într-un dosar privind infracțiunea de instigare publică. Cercetările vizează un mesaj publicat de politician pe Facebook, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu. Simion afirmase că membrii BEC ar trebui „jupuiți în piața publică”.

Înaintea audierilor, liderul AUR a respins acuzațiile formulate împotriva sa. Acesta a susținut că dosarul ar reprezenta o consecință a refuzului parlamentarilor AUR de a vota Guvernul Veștea. Simion a criticat și modul în care procurorii gestionează alte dosare penale.

„Ne așteptam la Justiția din România să nu se ocupe de opoziția politică, să nu facă mascarada pe care a făcut-o cu domnul Călin Georgescu, să nu mă scoată pe mine astăzi în calitate de inculpat aici la Parchetul General și să se ocupe de pesedista Laura Vicol, care are protecția lui Nicușor, a lui Grindeanu și a celor la care a furat banii a mii de români.

Mă așteptam ca Parchetul General să se ocupe de marile dosare de privatizare. Mă așteptam ca să existe justiție în țară

Eu nu am furat, nu am deturnat fonduri, nu mi-am îmbrăcat soția și rudele în blănuri de zeci de mii de euro, nu am avut ceasuri de sute de mii de euro”, a declarat George Simion.

Acuzațiile formulate de liderul AUR la adresa persoanelor menționate reprezintă declarațiile acestuia, nu constatări judiciare definitive.

Fostul premier a anunțat că nu va participa la recepția organizată la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale. Decizia vine în pofida faptului că Administrația Prezidențială i-a transmis o invitație în acest an. Ponta și-a motivat refuzul prin faptul că nu fusese invitat la evenimentul similar din 2025.

„Probabil că n-aveam loc de influenceri, de evangheliști… A fost ceva urât”, a declarat fostul premier.

Politicianul consideră că recepția dedicată Zilei Naționale ar trebui să respecte importanța funcțiilor deținute în statul român. În opinia sa, foștii prim-miniștri și reprezentanții principalelor instituții ar trebui să participe la asemenea evenimente oficiale.

„Nu era ziua de naștere a lui Nicușor. Era Ziua Națională a României. Eu sunt fost prim-ministru, deputat. Trebuia să vin. N-am fost invitat”, a afirmat acesta.

Fostul lider PSD a criticat și componența listei invitaților de la recepția organizată anul trecut. Printre persoanele menționate de acesta s-a numărat jurnalistul Ovidiu Vanghele.

„A fost invitat Ovidiu Vanghele. N-am nicio treabă cu el. Dar acum se ceartă”, a spus Ponta.

Deși a apreciat gestul Administrației Prezidențiale de a-i transmite o invitație, fostul premier a precizat că nu va participa.

„Acum am primit invitație. Apreciez, foarte frumos, dar nu mă duc. Pot să mănânc sarmale în altă parte”, a declarat Victor Ponta.

În ultimele zile, mai multe persoane publice și-au anunțat refuzul de a participa la recepția de la Palatul Cotroceni. Deciziile, comunicate pe rețelele sociale, au generat dezbateri privind relația dintre actualul șef al statului și societate. Discuțiile vizează inclusiv respectul datorat instituției prezidențiale, semnificația evenimentului și încrederea publică în Președinția României.