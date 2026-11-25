Alexandru Rogobete refuză să demisioneze și lansează acuzații grave. Nu confundați calmul meu cu slăbiciunea!
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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 25 noiembrie, că nu va demisiona în urma moțiunii dezbătute în Parlament. Oficialul respinge acuzațiile USR și susține că documentul nu demonstrează existența unor abateri administrative. Acesta atribuie Guvernului condus de Ilie Bolojan responsabilitatea pentru subfinanțarea sistemului medical în 2026. Totodată, ministrul anunță continuarea controalelor privind decontarea unor servicii medicale fictive.
Alexandru Rogobete respinge cererea USR de a demisiona și îl atacă pe Vlad Voiculescu
Alexandru Rogobete a reacționat după dezbaterile parlamentare privind moțiunea îndreptată împotriva sa, respingând categoric solicitarea de a părăsi conducerea ministerului. Într-un mesaj publicat pe Facebook, oficialul a criticat comportamentul reprezentanților USR în timpul ședinței. Ministrul consideră că demersul parlamentar are o motivație politică și nu se bazează pe dovezi privind activitatea sa administrativă.
„Nu îmi voi da demisia pentru că așa vrea USR!
Astăzi, în Parlament, pentru câteva momente, am crezut că mă aflu într-o sală de circ. Dincolo de retorica politică, în textul moțiunii nu este demonstrată nicio abatere administrativă a mea care să justifice acest demers”, a adăugat ministrul Sănătății.
Ministrul Sănătății îi acuză pe reprezentanții USR că instrumentalizează problemele pacienților pentru a obține avantaje politice. Criticile sale îl vizează inclusiv pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. Rogobete readuce în discuție achizițiile de vaccinuri efectuate în perioada pandemiei de COVID-19.
„Ați ales, din nou, să vă folosiți de drama oamenilor, de suferința pacienților și de vulnerabilitățile sistemului de sănătate pentru a vă atinge obiectivele politice. Cine vorbește despre sistemul de sănătate? USR? Vlad Voiculescu? Cel care trebuie să răspundă întrebărilor privind achizițiile uriașe de vaccinuri din pandemie?”, a declarat Rogobete.
Ministrul Sănătății acuză Guvernul Bolojan de subfinanțarea sistemului medical
Alexandru Rogobete susține că dificultățile financiare întâmpinate de sistemul sanitar în 2026 sunt rezultatul politicii bugetare a Guvernului Bolojan. Oficialul critică reducerea fondurilor destinate sănătății și consecințele acestor măsuri asupra activității spitalelor. Potrivit ministrului, efectele subfinanțării au devenit evidente în luna septembrie, inclusiv în unitățile de primiri urgențe.
Acesta afirmă că personalul medical s-a confruntat cu lipsa unor medicamente esențiale pentru tratarea pacienților cu infarct miocardic acut.
„Subfinanțarea sistemului de sănătate din anul 2026 este consecința deciziilor bugetare ale Guvernului condus de Ilie Bolojan, zis și „reformatorul”.
Ați tăiat din pix, contabilicește, bugetul sănătății românilor. Rezultatul s-a văzut în septembrie, când în unitățile de primiri urgențe nu mai existau nici măcar medicamente necesare tratării infarctului miocardic acut”, a susținut Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete anunță continuarea controalelor la cabinetele medicale
În pofida presiunilor politice, ministrul Sănătății anunță că verificările privind utilizarea fondurilor publice din sistemul medical vor continua. Controalele vor viza cabinetele în cazul cărora există suspiciuni privind decontarea unor servicii medicale fictive. Oficialul susține că verificările vor fi efectuate indiferent de influența sau apartenența politică a persoanelor care controlează aceste cabinete.
Rogobete își reafirmă decizia de a rămâne în funcție și promite protejarea fondurilor destinate îngrijirii pacienților.
„Nu confundați calmul meu cu slăbiciunea!
Controalele vor continua. Vom verifica toate cabinetele medicale în care există suspiciuni de decontare a unor servicii fictive, indiferent de apartenența politică sau de influența celor care le controlează.
Nu voi accepta ca banii destinați sănătății românilor să fie deturnați de la scopul lor. Nu îmi voi da demisia în urma acestei moțiuni. Responsabilitatea mea este față de pacienți și față de sistemul de sănătate.
Avem treabă de făcut. Mergem înainte! Și vă asigur că O SĂ FIE BINE!”, a conchis ministrul Sănătății pe Facebook.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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