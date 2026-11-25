Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 25 noiembrie, că nu va demisiona în urma moțiunii dezbătute în Parlament. Oficialul respinge acuzațiile USR și susține că documentul nu demonstrează existența unor abateri administrative. Acesta atribuie Guvernului condus de Ilie Bolojan responsabilitatea pentru subfinanțarea sistemului medical în 2026. Totodată, ministrul anunță continuarea controalelor privind decontarea unor servicii medicale fictive.

Alexandru Rogobete a reacționat după dezbaterile parlamentare privind moțiunea îndreptată împotriva sa, respingând categoric solicitarea de a părăsi conducerea ministerului. Într-un mesaj publicat pe Facebook, oficialul a criticat comportamentul reprezentanților USR în timpul ședinței. Ministrul consideră că demersul parlamentar are o motivație politică și nu se bazează pe dovezi privind activitatea sa administrativă.

„Nu îmi voi da demisia pentru că așa vrea USR! Astăzi, în Parlament, pentru câteva momente, am crezut că mă aflu într-o sală de circ. Dincolo de retorica politică, în textul moțiunii nu este demonstrată nicio abatere administrativă a mea care să justifice acest demers”, a adăugat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății îi acuză pe reprezentanții USR că instrumentalizează problemele pacienților pentru a obține avantaje politice. Criticile sale îl vizează inclusiv pe fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. Rogobete readuce în discuție achizițiile de vaccinuri efectuate în perioada pandemiei de COVID-19.

„Ați ales, din nou, să vă folosiți de drama oamenilor, de suferința pacienților și de vulnerabilitățile sistemului de sănătate pentru a vă atinge obiectivele politice. Cine vorbește despre sistemul de sănătate? USR? Vlad Voiculescu? Cel care trebuie să răspundă întrebărilor privind achizițiile uriașe de vaccinuri din pandemie?”, a declarat Rogobete.

Alexandru Rogobete susține că dificultățile financiare întâmpinate de sistemul sanitar în 2026 sunt rezultatul politicii bugetare a Guvernului Bolojan. Oficialul critică reducerea fondurilor destinate sănătății și consecințele acestor măsuri asupra activității spitalelor. Potrivit ministrului, efectele subfinanțării au devenit evidente în luna septembrie, inclusiv în unitățile de primiri urgențe.

Acesta afirmă că personalul medical s-a confruntat cu lipsa unor medicamente esențiale pentru tratarea pacienților cu infarct miocardic acut.

„Subfinanțarea sistemului de sănătate din anul 2026 este consecința deciziilor bugetare ale Guvernului condus de Ilie Bolojan, zis și „reformatorul”. Ați tăiat din pix, contabilicește, bugetul sănătății românilor. Rezultatul s-a văzut în septembrie, când în unitățile de primiri urgențe nu mai existau nici măcar medicamente necesare tratării infarctului miocardic acut”, a susținut Alexandru Rogobete.

În pofida presiunilor politice, ministrul Sănătății anunță că verificările privind utilizarea fondurilor publice din sistemul medical vor continua. Controalele vor viza cabinetele în cazul cărora există suspiciuni privind decontarea unor servicii medicale fictive. Oficialul susține că verificările vor fi efectuate indiferent de influența sau apartenența politică a persoanelor care controlează aceste cabinete.

Rogobete își reafirmă decizia de a rămâne în funcție și promite protejarea fondurilor destinate îngrijirii pacienților.