Navă în flăcări după un atac cu dronă, în apropiere de Sulina. Ce au comunicat marinarii

O navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore a fost lovită de o dronă miercuri seară, în apropiere de Sulina, la aproximativ 9-10 mile marine sud-est de oraș, în apele teritoriale ale României. În urma exploziei, la bordul vasului a izbucnit un incendiu, iar echipajul a fost evacuat și se află în siguranță.

Nava Yara J, identificată prin numărul IMO 9221803, a raportat incidentul prin radiotelefon către Căpitănia Sulina. Potrivit informațiilor transmise, vasul se afla în apropierea coastei românești când a fost lovit de dronă.

Incendiul izbucnit după explozie a fost stins ulterior, iar persoanele aflate la bord nu au solicitat sprijin sau asistență din partea autorităților. Informațiile referitoare la intervenție și la starea echipajului au fost confirmate și de Garda de Coastă.

Potrivit comunicatului transmis de Garda de Coastă, nava comercială era ancorată în marea teritorială a României și se afla în balast, adică fără încărcătură comercială. Reprezentanții vasului au informat Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC) că la bord s-a produs un incendiu.

„O navă comercială, sub pavilion străin, în balast, ancorată în marea teritorială a României, la aproximativ 9 mile marine Est Casla Vadanei, a informat MRCC că la bordul acesteia s-a produs un incendiu. Ulterior, reprezentanții navei au comunicat MRCC că incendiul a fost stins și că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță, nesolicitând sprijin sau asistență”, a transmis Garda de Coastă.

Incidentul a avut loc în aceeași seară în care autoritățile române au raportat pătrunderea a două ținte aeriene în spațiul aerian național. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, una dintre acestea a dispărut de pe radar deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spațiul aerian al României și s-a îndreptat către Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că cele două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian național la ora 20:04. Contactul radar cu una dintre ele a fost pierdut ulterior deasupra mării, în timp ce a doua a părăsit spațiul aerian românesc la ora 20:13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina.

„În cursul serii de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în largul Mării Negre. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nord-estul județului Tulcea, iar la ora 20.02 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, se mai arată în comunciat.

Conform comunicatului MApN, ținta și-a continuat traiectoria către Reni, în Ucraina, existând posibilitatea să se îndrepte către municipiul Galați. Din acest motiv, autoritățile au transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru estul județului Galați, la ora 20:33.

„La ora 20:04, două ţinte aeriene au pătruns în spaţiul aerian naţional. Ulterior, contactul radar cu una dintre ţinte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spaţiul aerian naţional la ora 20:13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina. Ţinta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potenţială către municipiul Galaţi, drept care a fost emis un nou mesaj RO-ALERT pentru estul judeţului Galaţi la ora 20:33. Ţinta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localităţii Reni, la nord de braţul Chilia. Alerta aeriană a încetat la 21:14”, se precizează în comunicatul MApN, emis în cursul serii.

Cu o zi înainte, pe 13 octombrie, două nave de marfă au fost lovite de drone în largul coastei Bulgariei. Una dintre acestea, nava HS Dignity, care arbora pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat. Incidentul a lăsat 11 marinari dispăruți pe mare, iar autoritățile de la Sofia au convocat ambasadorul Rusiei, potrivit News.ro.

Alte două nave comerciale fuseseră lovite în aceleași ape pe 6 octombrie. Seria incidentelor a determinat autoritățile bulgare să continue operațiunile de căutare și salvare a marinarilor dispăruți de pe HS Dignity.

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat că operațiunea a fost reluată miercuri, după ce condițiile meteorologice nefavorabile și lăsarea întunericului au obligat echipele de intervenție să suspende căutările marți seară.

Autoritățile bulgare nu au acuzat în mod explicit Rusia de comiterea atacurilor. Totuși, premierul Rumen Radev a declarat marți că de pe urma acestor incidente „beneficiază Federaţia Rusă”.

Ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a afirmat că nu deține informații din partea Ministerului Apărării rus referitoare la atacurile asupra navelor comerciale. Ea nu a exclus însă posibilitatea ca incidentele să reprezinte o provocare pusă la cale de o terță parte, potrivit guvernului bulgar.

În paralel, Rusia a bombardat porturile ucrainene de la Marea Neagră, ceea ce a determinat Ucraina să utilizeze tot mai mult porturile fluviale de pe Dunăre și rutele maritime din apropierea coastelor Bulgariei și României, ambele state membre NATO.

La rândul său, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra navelor rusești care transportă cereale în alte zone ale Mării Negre, precum și în apropierea gurii fluviului Don, în Marea Azov.