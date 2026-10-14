Alertă aeriană în Tulcea! Două avioane F-16 au decolat, iar populația a primit RO-Alert

O nouă țintă aeriană a fost detectată miercuri, 14 octombrie, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. Potrivit instituției, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, după identificarea obiectului aerian în apropierea Insulei Șerpilor.

Ținta a pătruns în spațiul aerian național la ora 17.38, la aproximativ 22 de kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României. Aceasta a părăsit spațiul aerian național la ora 17.46, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării.

Conform comunicatului oficial, sistemul radar a detectat ținta aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor. În urma acestei identificări, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

„În după-amiaza zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 km est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a transmis Ministerul Apărării.

După detectarea țintei, autoritățile au luat măsuri pentru informarea populației din zonele vizate. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea declanșării procedurilor de alertare a locuitorilor din nordul și estul județului Tulcea.

La ora 17.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zonele vizate. Notificarea a fost emisă după ce ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național, la ora 17.38, în zona situată la nord-est de Sulina.

Ministerul Apărării a precizat că obiectul aerian a evoluat deasupra apelor teritoriale naționale și a părăsit spațiul aerian al României la ora 17.46. Potrivit comunicatului, alerta aeriană a fost menținută până la ora 19.03.