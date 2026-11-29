Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an în emisfera nordică. În Europa, acest fenomen astronomic este însoțit de numeroase sărbători și tradiții vechi de secole, de la focuri de tabără și parade până la ceremonii religioase și ritualuri menite să alunge spiritele rele și să întâmpine un nou început.

Calendarul de iarnă european nu înseamnă doar temperaturi scăzute, ci și sezonul festiv, cu băuturi calde, haine groase și evenimente dedicate revenirii luminii. Denumirea solstițiului provine din termenul latin sōlstitium, care se traduce prin expresia Soarele stă pe loc, conform Euronews.

Deși data din decembrie la care este sărbătorit diferă ușor de la o țară europeană la alta, tradițiile transmise de-a lungul generațiilor au rămas o constantă. Focurile de tabără și paradele sunt organizate pentru a alunga întunericul și ghinionul anului care se încheie și pentru a simboliza începuturile noi și revenirea luminii.

Din Anglia până în Letonia, evenimentul continuă să atragă turiști interesați de obiceiurile locale și de manifestările astronomice. Printre destinațiile europene în care solstițiul de iarnă poate fi observat și sărbătorit se numără Stonehenge, nordul Europei, regiunile slave, Irlanda și capitala Letoniei.

Unul dintre cele mai emblematice locuri din Europa pentru observarea solstițiului de iarnă este Cercul de Piatră de la Stonehenge, din Anglia.

Monumentul misterios are o istorie de aproximativ 4.500 de ani, datând din perioadele neolitică și a epocii bronzului. Specialiștii consideră că acesta ar fi putut fi construit special pentru marcarea solstițiului, având în vedere că pietrele sunt modelate și amplasate astfel încât să încadreze apusul Soarelui din perioada mijlocului iernii.

Arheologii estimează, de asemenea, că oamenii din neolitic se adunau la Stonehenge în timpul solstițiului de iarnă pentru a participa la ospețe și festivități.

Pe 22 decembrie 2026, răsăritul Soarelui la Stonehenge este programat la ora 8:09. Accesul va fi gratuit pentru numeroșii turiști și practicanți ai spiritualității care se vor aduna pentru a marca cea mai scurtă zi a anului.

În Suedia, Finlanda, Danemarca și Norvegia, o tradiție importantă asociată solstițiului de iarnă este Ziua Sfintei Lucia, celebrată pe 13 decembrie. Cunoscută și drept vechiul solstițiu, sărbătoarea scandinavă și nordică marchează aducerea luminii în cele mai întunecate zile ale anului.

Tradiția are atât rădăcini creștine, cât și influențe din vechiul folclor nordic. Evenimentul comemorează martiriul Sfintei Lucia, al cărei nume înseamnă lumină. Data sărbătorii provine din perioada în care solstițiul de iarnă era calculat în Scandinavia medievală potrivit calendarului iulian.

În Suedia, procesiunile numite Luciatåg sunt transmise la televiziunea națională și organizate în școli, biserici, primării, dar și în locuințe și birouri. Participanții poartă robe albe, iar o tânără o interpretează pe Sfânta Lucia, purtând o coroană și ținând o lumânare.

În Helsinki, Finlanda, ceremonia de încoronare a Luciei și parada organizată cu această ocazie atrag aproximativ 30.000 de persoane în fiecare an. O tânără este aleasă să o reprezinte pe Sfânta Lucia și primește responsabilitatea de a conduce procesiunile prin oraș.

În Norvegia, Ziua Luciei, cunoscută sub denumirea de Lucia-dagen, este marcată printr-un obicei gastronomic special. Localnicii consumă lussekatt, chifle în formă de S, preparate cu șofran.

În mod tradițional, aceste produse de patiserie erau consumate doar de Ziua Sfintei Lucia. Culoarea lor galbenă era asociată în Europa medievală cu lumina, puritatea și protecția împotriva răului.

În țări precum Cehia și Polonia, solstițiul de iarnă este asociat cu sărbătoarea Koliada, cunoscută și sub numele de Koleda.

Cu această ocazie pot fi întâlnite parade în care participanții poartă costume de capre, tauri și chiar spirite rele. Sărbătoarea are origini într-un festival precreștin dedicat marcării solstițiului de iarnă.

În vechime, grupuri de tineri, numiți koledari în Cehia, se îmbrăcau în costume despre care se credea că au puterea de a alunga demonii.

Aceștia mergeau în procesiune din casă în casă și cântau colinde pentru a purifica locuințele pe lângă care treceau. În schimb, proprietarii le ofereau dulciuri și bani.

Tradiția a păstrat astfel atât componenta ritualică, legată de îndepărtarea răului, cât și obiceiul colindatului și al recompensării celor care participă la procesiuni.

În comitatul Meath din Irlanda se află Newgrange, o construcție misterioasă, în formă de movilă asemănătoare unui rinichi, despre care se crede că a funcționat în trecut ca centru religios și ceremonial pentru comunitățile neolitice.

Ridicarea monumentului a presupus un efort considerabil. Aproximativ 300 de persoane au lucrat timp de 20 de ani pentru construirea acestuia.

Newgrange este considerată una dintre cele mai vechi structuri din lume orientate în funcție de fenomenele astronomice. În timpul solstițiului de iarnă, un fascicul de lumină pătrunde printr-o deschidere specială din acoperiș, cunoscută drept cutia de lumină, și înaintează de-a lungul pasajului pe o distanță de până la 19 metri, iluminând camera interioară.

Fenomenul are loc în fiecare an, în perioada 19-23 decembrie, și durează aproximativ 17 minute, în timpul dimineților.

Ceremonia antică are însă o capacitate limitată de participare. Accesul este stabilit printr-o tragere la sorți controlată, în urma căreia sunt selectate mai puțin de 40 de persoane. Fiecare dintre acestea poate veni însoțită de un invitat pentru a observa fenomenul solar.

În Letonia, solstițiul de iarnă este marcat pe 21 decembrie printr-o tradiție aparte, cunoscută sub numele de Yule Logs.

Localnicii își pun măști și trag un buștean de Yule în jurul locuinței sau prin cartier, înainte de a-l arde într-un foc comun.

Obiceiul simbolizează renunțarea la greutățile, adversitățile și nenorocirile anului care urmează să se încheie. Totodată, ritualul este considerat o modalitate de alungare a spiritelor rele.

În capitala Riga, tradiția este organizată în zona Primăriei din centrul vechi al orașului. Evenimentul include cântece, dansuri și jocuri tradiționale letone.

Bușteanul simbolic este purtat pe mai multe străzi, în cadrul unei procesiuni, înainte de a fi ars într-un foc de tabără de mari dimensiuni.

Astfel, Letonia păstrează un ritual care combină manifestările comunitare cu simbolistica purificării și a încheierii unui ciclu.

De la monumentele preistorice din Anglia și Irlanda până la procesiunile nordice și ritualurile din țările slave și baltice, solstițiul de iarnă continuă să fie marcat prin obiceiuri foarte diferite.

Fie că este vorba despre observarea răsăritului și apusului Soarelui, ceremonii religioase, parade costumate, colinde sau arderea buștenilor, toate aceste tradiții au în comun simbolistica revenirii luminii și a începutului unui nou ciclu.