Victorie diplomatică și financiară pentru România: Bucureștiul va găzdui biroul regional al noii Bănci pentru Apărare și Securitate (DSRB). Ministrul Alexandru Nazare pleacă la Luxemburg
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Nazare - Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
Victorie diplomatică și financiară pentru România. Țara noastra intră în nucleul decizional al noii arhitecturi financiare internaționale dedicate securității și apărării. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, semnează luni, 30 noiembrie 2026, la Luxemburg, actul constitutiv al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), o instituție financiară multilaterală nouă în care țara noastră are statut de stat fondator. Mai mult, Bucureștiul a fost desemnat să găzduiască biroul regional al băncii pentru întregul flanc sudic, o decizie cu miză majoră pentru investițiile în industria națională și infrastructura critică.
Ceremonia oficială va avea loc la Filarmonica din Luxemburg, în cadrul unei vizite de lucru pe care ministrul român al Finanțelor o efectuează în Marele Ducat în perioada 29–30 noiembrie 2026. Alături de România, la masa statelor fondatoare se află Luxemburg (reprezentat de premierul Luc Frieden și ministrul Finanțelor Gilles Roth), Canada (prin ministrul Finanțelor François-Philippe Champagne), Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia și Ucraina.
De ce este importantă această bancă pentru bugetul și securitatea României
Victorie diplomatică și financiară pentru România. În contextul geopolitic actual, în care statele europene și aliate sunt nevoite să își crească rapid capacitățile de apărare și reziliența economică, una dintre cele mai mari provocări ale Guvernului de la București este cum să finanțeze investițiile strategice fără să pună o presiune suplimentară pe deficitul bugetar.
Exact aici intervine Defence, Security and Resilience Bank (DSRB). Concepută ca o instituție financiară multilaterală deținută de state suverane, banca urmărește obținerea celui mai înalt calificativ de credit — AAA — ceea ce îi va permite să atragă bani de pe piețele internaționale la dobânzi foarte mici și să ofere statelor membre și companiilor finanțare pe termen lung, în condiții competitive.
Prin implicarea directă a Ministerului Finanțelor încă din etapa de construcție a instituției, România nu este doar un simplu beneficiar de împrumuturi, ci a contribuit la definirea regulilor de funcționare și a mecanismelor de finanțare ale noii bănci.
Ce câștigă concret economia și companiile românești
Decizia ca Bucureștiul să găzduiască biroul regional al DSRB pentru flancul sudic poziționează Capitala României drept un hub financiar și strategic regional. Dincolo de prestigiul diplomatic, această alegere aduce beneficii directe mediului de afaceri autohton:
-
Acces la finanțare pentru IMM-uri și companii strategice: Banca va acorda împrumuturi și garanții nu doar statelor, ci și firmelor private, inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii care activează în lanțurile de producție și aprovizionare ale industriilor strategice.
-
Relansarea industriei naționale de apărare: Fondurile mobilizate vor susține extinderea capacităților industriale din România, transferul tehnologic și integrarea companiilor românești în lanțurile internaționale de furnizare.
-
Finanțarea infrastructurii critice: DSRB va funcționa complementar cu instrumentele europene deja existente — precum mecanismul SAFE, Banca Europeană de Investiții (BEI) și instituțiile financiare naționale — oferind predictibilitate multianuală pentru proiecte mari de infrastructură cu dublă utilizare (civilă și militară), energie sau securitate cibernetică.
Agendă diplomatică și financiară la cel mai înalt nivel în Luxemburg
Pe lângă semnarea acordului fondator al DSRB, vizita lui Alexandru Nazare în Marele Ducat al Luxemburgului include o serie de întâlniri oficiale menite să atragă noi investiții în România:
-
Primire la Palatul Ducal: Ministrul român al Finanțelor va participa la dejunul oficial oferit de Alteța Sa Regală, Marele Duce al Luxemburgului.
-
Întrevedere bilaterală cu omologul luxemburghez, Gilles Roth: Discuțiile vizează aprofundarea cooperării financiare dintre România și unul dintre cele mai puternice centre bancare și de investiții din Europa.
-
Reuniune de lucru la Banca Europeană de Investiții (BEI): Alexandru Nazare se va întâlni cu Jean-Christophe Laloux, director general al BEI, pentru a analiza accelerarea finanțărilor destinate proiectelor strategice de dezvoltare ale României.
-
Dialog cu mediul de afaceri (RomLux): Ministrul va discuta cu reprezentanții Asociației RomLux (Romania Luxembourg Business Forum), camera de comerț bilaterală care facilitează parteneriatele și investițiile între companiile din cele două țări.
Prin oficializarea statutului de membru fondator al DSRB și găzduirea biroului regional pentru flancul sudic, România își consolidează profilul de pilon de stabilitate și securitate în Europa de Est, transformând poziția sa geostrategică într-un avantaj economic concret pe termen lung.
Recomandările noastre
Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.