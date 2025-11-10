Anunțul a fost făcut luni de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul evenimentului de lansare a Convențiilor de garantare. Oficialul a subliniat că măsura este gândită pentru a susține investițiile într-o perioadă economică dificilă.

„Nu trebuie să uităm faptul că suntem într-o decelerare economică în ultimii trei ani. E mult mai greu când economia scade… Cred că ar trebui să ne concentrăm să găsim cele mai bune soluţii pentru relansarea economică, pentru susţinerea creşterii economice”, a declarat Nazare.

Potrivit acestuia, schema BID va sprijini direct peste 25.000 de întreprinderi mici și microîntreprinderi, oferindu-le garanții pentru finanțarea investițiilor:

„Injectăm 6 miliarde de lei în economie la anul… şi vor avea posibilitatea să suplinească afacerile, cheltuielile pe care le au strict pentru investiţii. Ceea ce din punctul meu de vedere… era un program de foarte mult timp aşteptat.”

Nazare a precizat că acest mecanism nu pune presiune imediată pe bugetul de stat:

„Avantajul acestui program este că nu are un impact direct asupra deficitului, ci doar în cazul în care aceste proiecte eşuează. Dar am văzut că efectul de multiplicare… este foarte mare.”

Directorul general al BID, Dan Sandu, a explicat că lansarea programului marchează o etapă majoră în operaționalizarea instituției, care aniversează doi ani de la numirea echipei de conducere.

„Lansarea aceasta a durat foarte mult… pentru că ea a avut nevoie nu doar să semnăm nişte convenţii, ci pentru a putea pregăti strategia de creditare şi investiţii şi strategia de afaceri a BID…”, a spus Sandu.

El a subliniat că procesul a inclus studii de piață și consultări extinse cu instituțiile financiare din România:

„Astăzi suntem împreună cu dumneavoastră aici să anunţăm cum că semnăm convenţii cu bănci care acoperă peste 80% din piaţă.”

Printre băncile partenere se află BCR, BRD, Exim Banca Românească, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank România, Libra Internet Bank și UniCredit Bank. Urmează semnarea convențiilor și cu Garanti BBVA România, Raiffeisen Bank România, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank România și Patria Bank.

De asemenea, vor fi incluse mai multe instituții financiare nebancare (IFN): BCR Social Finance, Vitas, Easy Credit și Filbo.

Prezent la eveniment, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale, Leonardo Badea, a salutat lansarea Garanției de Portofoliu, menționând rolul acestor instrumente în susținerea capitalului productiv:

„Din punctul de vedere al băncii centrale, a susţine instrumente prin care capitalul ajunge acolo unde poate genera valoare înseamnă a contribui la un progres durabil.”

BID – banca de stat pentru dezvoltarea economiei românești

Banca de Investiții și Dezvoltare este deținută integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor, și a fost înființată în 2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Instituția are rolul de a corecta dezechilibrele din piața financiară, de a finanța proiecte strategice și de a stimula inovarea, competitivitatea și tranziția către o economie sustenabilă.

Prin noul program, BID se poziționează ca un instrument cheie pentru mobilizarea capitalului privat și pentru accelerarea creșterii economice în anii următori.