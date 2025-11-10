Potrivit Băncii Naționale, noua emisiune numismatică are scopul de a celebra Centenarul Federației Române de Șah, una dintre cele mai vechi organizații sportive din România, fondată în 1925. Lansarea acestei monede aniversare este parte a seriei de emisiuni prin care BNR marchează momente importante din istoria națională și din patrimoniul cultural și sportiv.

„Centenarul Federației Române de Șah” este tema oficială a monedei, care a fost realizată din tombac cuprat, un aliaj folosit frecvent pentru monedele comemorative.

Aversul monedei include „tura și pionul pe o tablă de șah”, alături de inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, stema țării, valoarea nominală „1 LEU” și anul de emisiune „2025”.

Reversul ilustrează „un ceas de șah în prim-plan, o tablă de șah în fundal, inscripțiile ‘FEDERATIA ROMANA DE SAH’ în arc de cerc și ‘100 ANI’”.

Compoziția artistică a fost gândită pentru a reflecta esența jocului de șah – echilibrul dintre strategie, timp și precizie.

Monedele vor fi ambalate individual în capsule de metacrilat transparent, apoi introduse în pliante de prezentare și mape cartonate – un format specific emisiunilor numismatice BNR.

Tirajul maxim este de 5.000 de piese, ceea ce le conferă un caracter exclusiv, adresându-se în special colecționarilor și pasionaților de istorie monetară.

Prețul de vânzare stabilit de BNR este de 240 de lei (fără TVA), sumă care include și ambalajul de prezentare.

Lansarea în circuitul numismatic se va realiza prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, unde piesele vor putea fi achiziționate direct de către public.

BNR a subliniat că monedele „au putere circulatorie pe teritoriul României”, însă ele sunt emise în principal cu scop comemorativ și colecționabil.

Federația Română de Șah, fondată în anul 1925, a reprezentat România la numeroase competiții internaționale, contribuind la dezvoltarea șahului ca sport de masă. În prezent, federația coordonează activitatea a sute de cluburi din întreaga țară, promovând performanța în rândul tinerilor și educația prin șah.

Prin această emisiune, BNR adaugă o nouă piesă la colecția de monede care onorează reperele istorice și culturale românești, consolidând tradiția de a susține valorile naționale prin numismatică.