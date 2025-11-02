Deficitul de cont curent al României în 2024 a atins 30 de miliarde de euro, echivalentul a 9% din PIB, iar în 2025 acesta este și mai mare. Aceasta înseamnă că în relația comercială import-export au ieșit din țară sume uriașe de bani, ceea ce ar trebui să ducă la creșterea constantă a cursului euro, a subliniat economistul Radu Georgescu.

Monedele sunt tratate ca orice marfă pe piață, iar prețul lor este determinat de cerere și ofertă. Plecarea masivă a euro din piață ar trebui să ducă la creșterea rapidă a valorii acestora, însă cursul nu a explodat din cauza împrumuturilor masive ale Guvernului pentru a finanța atât deficitul bugetar, cât și deficitul de cont curent.

În perioada de zece luni a anului 2025, statul român a împrumutat 15 miliarde de euro de la bănci străine, sumă mai mare decât tot ajutorul primit de la FMI în criza economică 2009-2011. Aceasta înseamnă că România se împrumută, în medie, cu două miliarde de euro pe lună, ceea ce permite menținerea temporară a cursului euro.

„In Romania este o bomba economica cu ceas care ticaie din ce in ce mai rapid

Aceasta bomba se numeste cursul euro

Iti explic in acest articol cand va exploda aceasta bomba economica

1 Romania are cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa

Deficitul de Cont Curent al Romaniei in 2024 a fost de 30 miliarde euro

9% din PIB

Adica au iesit din Romania 30 miliarde euro pe ralatia comerciala import – export

In 2025 deficitul de Cont Curent este si mai mare decat in 2024

In mod normal cursul euro ar trebui sa creasca in fiecare zi

2 Monedele sunt ca orice marfa in piata

Pretul unei monede este dat de cerere si oferta

Sa presupunem ca leii sunt mere si euro sunt pere intr-o piata

Daca din piata pleaca camioane intregi de pere ( euro) atunci evident ca pretul perelor va creste accelerat”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

O a treia problemă este legată de modul în care sunt exprimate prețurile în România. Majoritatea bunurilor și serviciilor, de la locuințe și mașini până la energie, telefonie, servicii medicale sau chiar mita, sunt legate de euro, chiar dacă se plătesc în lei. Această anomalie face ca orice creștere a euro să accelereze inflația, afectând puternic puterea de cumpărare a populației.

„3 Bomba numita curs valutar este legata la bomba denumita deficit bugetar

Probabil te intrebi de ce nu creste cursul euro

Deoarece aceasta bomba este legata la alta bomba economica numita deficit bugetar

Adica Guvernul se imprumuta sume uriase de euro ( pere) de la banci din strainatate

Cu acesti bani se finanteaza deficitul bugetar si deficitul de cont curent

Adica Guvernul aduce multe camioane de pere in piata pentru a mentine pretul perelor

Conform raport BNR din august 2025, statul roman a imprumutat 15 miliarde euro de la banci straine

Guvernul a imprumutat in 10 luni mai mult decat tot ajutorul FMI din criza economica 2009-2011

Adica Romania se imprumuta 2 miliarde euro pe luna de la banci straine

4 Toate preturile din Romania sunt exprimate in euro, a treia bomba economica

In Romania este o anomalie economica

Toate preturile sunt exprimate in euro : locuinte, masini, energie, telefonie, dentist, spaga etc

Preturile sunt legate la euro, doar ca platim lei

O crestere a euro va creste accelerat inflatia”, a mai scris economistul.

Potrivit economistului, „bomba” va exploda atunci când Guvernul va începe să reducă deficitul bugetar și să implementeze reforme economice. Reducerea deficitului la nivelul recomandat de Uniunea Europeană, de 6% din PIB, va limita posibilitatea Guvernului de a împrumuta suficiente euro pentru a menține cursul stabil. Astfel, euro va crește brusc, declanșând inflație ridicată.

Aceasta va provoca o scădere a consumului, ceea ce va duce la recesiune economică, iar recesiunea, la rândul său, va contribui la reducerea deficitului de cont curent. Economia se va regla singură, corectând dezechilibrele acumulate în ultimii zece ani, printr-un proces inevitabil de ajustare dureroasă pentru populație și mediul de afaceri.

„5 Cand va exploda cursul

Aici este un paradox economic

Bomba va exploda cand Guvernul ,in sfarsit, va incepe sa faca reforme economice si va reduce deficitul bugetar

Cum am explicat la pct 3 cele 2 bombe sunt legate

Daca la anul Guvernul va reduce deficutul bugetar la 6% ( cat ne spune UE) inseamna ca Guvernul nu va mai putea imprumuta indeajuns de multi euro pentru a mentine cursul

Adica vor fi mai putine pere ( euro) in piata

Iar pretul perelor va creste

Concluzii

Pregateste-te de o implozie puternica in economie

O crestere a cursului va duce la inflatie mare

Inflatia mare va duce la scaderea consumului

Scaderea consumului va duce la recesiune economica

Recesiunea economica va duce la scaderea deficitului de Cont Curent

Economia nu mai are rabdare

Se va regla singura si va face tot ce nu au facut toate Guvernele in ultimii 10 ani”, a conchis economistul.

Postarea poate fi vizualizată aici.