”Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spaţiul online, datat 03.11.2025 şi purtând sigla instituţiei, reprezintă un fals”, informează BNR.

BNR precizează că nu a emis, semnat sau aprobat documentul respectiv și că nu are atribuții legale de a emite avertismente privind acte notariale sau procuri.

”Avertizăm faptul că, deşi în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri şi nume reale ale unor structuri şi angajaţi ai BNR (inclusiv Direcţia Platforme Digitale şi Securitate Cibernetică), precum şi a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituţiei şi în scopul inducerii în eroare a publicului. Prin urmare, BNR respinge categoric conţinutul prezentat în acest material”, mai arată BNR.

BNR reamintește că toate comunicatele oficiale ale băncii centrale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției și pe canalele sale oficiale de comunicare (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky). De asemenea, banca avertizează că orice document atribuit BNR și care circulă în afara acestor surse trebuie tratat cu maximă prudență.

”Transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracţiuni de fals şi uz de fals potrivit prevederilor Codului penal şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare”, subliniază BNR.

BNR a informat autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.