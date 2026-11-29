Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unor evoluții economice importante din Europa, despre care consideră că nu sunt suficient discutate în România.

Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta compară situația fiscală a României cu cea a Franței, explică diferențele dintre metodele de calcul ale deficitului bugetar și semnalează obligații de plată care nu ar apărea în bilanțurile prezentate de Guvern.

Totodată, economistul avertizează asupra perspectivelor privind dobânzile din zona euro și asupra consecințelor pe care o eventuală majorare a dobânzii de referință a Băncii Centrale Europene le-ar putea avea asupra românilor care au credite. În opinia sa, România se confruntă cu dezechilibre macroeconomice care nu mai sunt tolerate de Uniunea Europeană și de creditori.

Radu Georgescu atrage atenția asupra deciziei agenției de rating S&P de a plasa Franța pe perspectivă negativă, vineri, din cauza deficitului bugetar ridicat. Potrivit estimărilor agenției, deficitul Franței ar urma să ajungă în 2026 la 5,5% din Produsul Intern Brut (PIB).

Economistul compară această situație cu estimările prezentate de Guvernul României, care a anunțat în cursul săptămânii că țara ar urma să înregistreze în 2026 un deficit bugetar de 6,2% din PIB.

Acesta subliniază însă că valoarea comunicată de autoritățile române este calculată pe baza execuției bugetare în sistem cash, care ia în considerare încasările și plățile efectuate. Metoda este diferită de contabilitatea pe venituri și cheltuieli, utilizată de companii.

În cazul unei firme, legislația nu permite întocmirea bilanțului exclusiv pe baza încasărilor și plăților. Contabilitatea trebuie să reflecte veniturile și cheltuielile, inclusiv facturile care nu au fost încă achitate. Prin urmare, o factură neachitată reprezintă tot o cheltuială și trebuie înregistrată în evidențele contabile.

În opinia economistului, Guvernul României își prezintă însă situația bugetară pe baza încasărilor și plăților, ceea ce înseamnă că facturile neplătite nu sunt reflectate în aceeași manieră în bilanțul comunicat public.

Georgescu explică faptul că valoarea deficitului calculat pe baza veniturilor și cheltuielilor poate fi observată în datele publicate de Eurostat.

„Săptămâna aceasta, pe planeta Pământ, continentul Europa, s-au întâmplat lucruri foarte importante din punct de vedere economic. Evident, în România nu vorbește nimeni despre ele. Majoritatea românilor sunt la târgurile de Crăciun. Iar cei care n-au ajuns la târg se uită la Insula Iubirii. Pagina asta fiind o pagină 100% despre economie, îți spun eu ce s-a întâmplat in economie. Habar nu am ce a fost la Insula Iubirii sau cum este la Targul de Craciun 1. S&P a pus vineri Franța pe perspectivă negativă Motivul: deficitul bugetar mare. S&P estimează că Franța va avea în 2026 un deficit de 5,5% din PIB. Dar stai un pic. Pe planeta Pământ este o țară care se numește România. Săptămâna aceasta, Guvernul din această țară ne-a anunțat că e bine. România va avea în 2026 un deficit de 6,2%. Dar stai un pic. Acest deficit este calculat pe cash: încasări și plăți. Dacă ai avut vreodată de-a face cu cifrele contabile ale unei firme, știi: o firmă nu are voie să-și facă bilanțul pe încasări și plăți. Legea o obligă să țină contabilitatea pe venituri și cheltuieli. Factura neplătită e tot cheltuială. Doar Guvernul Romaniei își anunță bilantul pe încasări și plăți. Facturile neplătite nu apar. Cifra adevărată, pe venituri și cheltuieli, o vezi abia la Eurostat”, a scris acesta pe Facebook.

Economistul amintește că, luna precedentă, Eurostat a publicat date potrivit cărora România a înregistrat, în trimestrul al doilea, un deficit de 9,2% din PIB, calculat pe baza veniturilor și cheltuielilor. Aceasta a fost cea mai mare valoare din Uniunea Europeană.

În opinia lui Radu Georgescu, evoluțiile ulterioare au confirmat importanța acestor date.

În cursul săptămânii, Ministerul Finanțelor a comunicat existența unor obligații de plată certe de 19 miliarde de lei. Ulterior, valoarea prezentată a fost majorată la aproape 50 de miliarde de lei.

Economistul susține că aceste obligații reprezintă cheltuieli de aproximativ 2,5% din PIB care nu apar în bilanțul prezentat de Guvern. El consideră însă că valoarea totală a obligațiilor este, în realitate, chiar mai mare.

În acest context, Radu Georgescu face referire și la analiza realizată de Ana asupra raportului publicat de Ministerul Finanțelor. Aceasta ar fi identificat 26 de neconcordanțe în document, analiză prezentată într-un articol publicat cu câteva zile înainte.

Printre problemele semnalate se află și faptul că raportul nu menționează aproape 9 miliarde de lei reprezentând TVA pe care firmele o așteaptă să fie rambursată. Este vorba despre deconturile aflate în curs la ANAF la data de 30 iunie, dintre care 3 miliarde de lei reprezentau sume deja întârziate la rambursare.

„Luna trecută, Eurostat a arătat că, în trimestrul al doilea, România a avut un deficit de 9,2% din PIB, calculat pe venituri și cheltuieli. Cel mai mare din Uniunea Europeană. Se pare că Eurostat avea dreptate. Săptămâna aceasta, Ministerul Finanțelor a spus că sunt obligații de plată sigure de 19 miliarde de lei. Bine, apoi a spus că sunt aproape 50 de miliarde. Adica cheltuieli de 2,5% din PIB care nu apar in bilantul Guvernului Bine, de fapt sunt mult mai mari. Ana a făcut o analiză a raportului publicat de Ministerul Finanțelor și a găsit 26 de neconcordanțe. Vezi articolul de zilele trecute. Printre ele: raportul nu spune că firmele așteaptă aproape 9 miliarde de lei TVA de rambursat (deconturile în curs la ANAF, la 30 iunie), din care 3 miliarde sunt deja întârziate”, a subliniat economistul.

O altă evoluție economică importantă semnalată de Radu Georgescu privește politica monetară a Băncii Centrale Europene (BCE).

Vicepreședintele instituției a declarat că se așteaptă ca dobânda de referință să crească în luna decembrie. De asemenea, acesta nu exclude o nouă majorare în 2027.

Potrivit economistului, piețele financiare iau deja în calcul posibilitatea unor noi creșteri, pariurile investitorilor indicând încă două-trei majorări ale dobânzii până la sfârșitul anului 2027.

Contextul este determinat și de evoluția inflației din zona euro, care a ajuns la 4%, de două ori mai mult decât ținta urmărită de Banca Centrală Europeană.

Radu Georgescu compară această perspectivă cu mesajele transmise în România de guvernatorul Băncii Naționale a României. Acesta amintește că guvernatorul BNR a prezentat posibilitatea reducerii dobânzii de referință în primăvară.

Economistul consideră că o asemenea perspectivă trebuie privită în contextul inflației ridicate din România. În octombrie, țara noastră a înregistrat o inflație de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeană.

Potrivit lui Radu Georgescu, eventualele majorări ale dobânzii de referință la nivel european ar putea avea consecințe asupra costurilor de finanțare suportate de populație.

Economistul avertizează că românii ar putea ajunge să plătească dobânzi și mai mari la credite, în condițiile în care costurile de împrumut din România sunt deja considerabil mai ridicate decât în alte țări europene.

Acesta susține că, până în prezent, românii plăteau dobânzi la credite de aproximativ trei ori mai mari decât locuitorii din Bulgaria și Bosnia și de cinci ori mai mari decât cei din Germania și Franța.

În acest context, o creștere suplimentară a dobânzilor ar putea accentua diferențele și ar pune o presiune și mai mare asupra persoanelor care au împrumuturi.

„2. Banca Centrală Europeană va crește dobânda de referință Vicepreședintele Băncii Centrale Europene a spus că se așteaptă ca dobânda să crească în decembrie. Și că încă o creștere în 2027 nu e exclusă. Piețele pariază deja pe încă 2-3 creșteri până la sfârșitul lui 2027. Inflația din zona euro este de 4%, dublu față de țintă. La noi, guvernatorul, între două glume și o invitație la ceai, ne-a spus că BNR vrea să scadă dobânda de referință în primăvară. Sigur, cu România care are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană: 7% în octombrie. Așa ceva se poate întâmpla probabil doar la Insula Iubirii. Nu în economie. Ce înseamnă acest lucru? Românii vor plăti dobânzi și mai mari la credite. Până acum, românii plăteau la credite dobânzi de 3 ori mai mari decât oamenii din Bulgaria și Bosnia și de 5 ori mai mari decât cei din Germania și Franța”, avertizează Radu Georgescu.

În concluzia analizei sale, economistul amintește că, în urmă cu trei ani, a publicat un articol preluat de presă în care avertiza că România va ajunge într-o perioadă de sevraj economic din cauza anomaliilor macroeconomice.

La momentul respectiv, afirmațiile sale au fost contestate de persoane care invocau evaluările unor economiști-șefi din sectorul bancar. Aceștia susțineau că România depășise din punct de vedere economic țări precum Ungaria, Polonia și Grecia.

Radu Georgescu consideră că evoluțiile actuale arată care dintre aceste perspective a fost mai apropiată de realitate.

Economistul susține că dezechilibrele economice acumulate în România în ultimii zece ani au fost tolerate până acum de Uniunea Europeană și de creditori, însă această situație s-a schimbat.

În opinia sa, problemele legate de deficitul bugetar, obligațiile de plată care nu sunt reflectate integral în execuția prezentată de Guvern și inflația ridicată arată amploarea dificultăților economice cu care se confruntă țara.

Georgescu avertizează astfel că România nu mai poate conta pe aceeași toleranță din partea instituțiilor europene și a creditorilor în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice.

„Acum romanii vor plăti dobanzi la credite si mai mari Concluzii Acum 3 ani am scris un articol, preluat de presă, în care explicam că România va intra în sevraj economic din cauza anomaliilor macroeconomice. Unii au spus: „Cum, domnule?Economiștii-șefi de la bănci spun că România a depășit economic Ungaria, Polonia, Grecia.” Acum vezi singur cine a avut dreptate. Cumva, circul economic din România din ultimii 10 ani a fost tolerat de UE și de creditori. Acum nu mai este tolerat. (…) Dacă în 2027 nu se vor băga încă 3 seriale noi Insula Iubirii și încă vreo 4 târguri de Crăciun, ceva se va schimba din punct de vedere economic, social și politic. Să fie economie!”, a conchis Radu Georgescu.

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