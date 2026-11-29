Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează că România trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar, chiar dacă procesul de consolidare fiscală va fi dificil și va presupune sacrificii din partea populației, administrației publice și mediului de afaceri. Economistul consideră că reducerea deficitului trebuie să fie semnificativă în 2027 și atrage atenția asupra ritmului îngrijorător în care statul se împrumută.

Într-o intervenție televizată de sâmbătă seară, la România TV, șeful Consiliului Fiscal a explicat că România a reușit o corecție importantă a deficitului bugetar după 2024. În opinia sa, există șanse ca țara noastră să se apropie de ținta bugetară stabilită pentru acest an, chiar dacă presiunile asupra finanțelor publice rămân ridicate.

Cu toate acestea, Daniel Dăianu consideră că eforturile de consolidare fiscală nu trebuie întrerupte. Reducerea deficitului va necesita în continuare măsuri dificile, iar participarea tuturor categoriilor economice și sociale este necesară pentru atingerea obiectivelor bugetare.

Președintele Consiliului Fiscal susține că România nu își poate permite să renunțe la măsurile de ajustare a deficitului, în condițiile în care nivelul împrumuturilor a devenit îngrijorător.

Economistul a explicat că reducerea deficitului presupune diminuarea consumului intern, indiferent dacă acesta provine din cheltuielile populației, din cele ale administrației publice sau din activitatea mediului de afaceri.

Daniel Dăianu consideră că efortul trebuie continuat chiar dacă va fi dificil, întrucât nu există o altă cale pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

„Desi după 2024 am avut o corectie spectaculoasă a deficitului, în acest an, chiar dacă există presiuni mari pe buget, cred că există șanse să nu fim departe de ținta urmărită. Este obligatoriu sa continuam, chiar daca va fi foarte dificil. Toti va trebui sa participam la acest efort. Reducerea deficitului bugetar inseamna sa taiem din consumul intern, fie ca este al populației, fie ca este al administratiei, fie ca inseamnă afaceri. Nu exista alta cale”, a declarat președintele Consiuliului Fiscal la România TV.

Totodată, economistul a atras atenția că România ar putea înregistra unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din regiune în acest an. Potrivit evaluării sale, numai Polonia ar putea depăși țara noastră în privința acestui indicator.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă viteza cu care România contractează împrumuturi. Ritmul îndatorării este considerat amenințător, iar această situație face necesară o reducere substanțială a deficitului bugetar în 2027.

„Numai Polonia ar putea să depășească România în privința deficitului bugetar în acest an. Avem o viteza a imprumuturilor care este amenintatoare. Reducerea deficitului bugetar trebuie sa fie semnificiativa in 2027”, a mai spus acesta.

Daniel Dăianu a vorbit și despre măsurile fiscale adoptate pentru reducerea cheltuielilor statului, explicând de ce înghețarea pensiilor și salariilor în 2026 a fost considerată necesară.

În opinia președintelui Consiliului Fiscal, această măsură nu putea fi evitată în contextul presiunilor asupra bugetului și al necesității reducerii cheltuielilor publice.

Economistul a amintit că au existat solicitări ca statul să suporte integral efortul de ajustare bugetară prin diminuarea propriilor cheltuieli. Totuși, în condițiile în care această soluție nu a fost considerată suficientă, autoritățile au recurs și la majorarea taxelor și impozitelor.

Astfel, înghețarea veniturilor salariale și a pensiilor în 2026, alături de creșterea fiscalității, face parte din măsurile adoptate pentru limitarea deficitului și reducerea presiunii asupra finanțelor publice.