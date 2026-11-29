Pacienții din România vor avea acces la mai multe tratamente inovatoare, după ce Ministerul Sănătății a anunțat o nouă extindere a listei medicamentelor gratuite și compensate. Până la finalul anului, lista va fi completată cu 41 de medicamente noi, în timp ce alte cinci medicamente deja incluse vor beneficia de indicații terapeutice extinse. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

La cinci săptămâni de la revenirea la conducerea Ministerului Sănătății, Alexandru Rogobete a prezentat o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate. Măsura urmărește să faciliteze accesul pacienților la tratamente de ultimă generație și la medicamente inovatoare destinate unei game cât mai largi de afecțiuni.

Ministrul a amintit că extinderea accesului la medicamente moderne a reprezentat unul dintre principiile mandatului său și a precizat că, în perioada în care a ocupat anterior funcția de ministru al Sănătății, lista medicamentelor compensate a fost extinsă de două ori.

Alexandru Rogobete a readus în atenție problema întârzierilor cu care pacienții din România ajung să beneficieze de medicamente inovatoare. Potrivit datelor prezentate de ministru, diferența dintre România și statele din Europa de Vest rămâne considerabilă.

În timp ce timpul mediu de acces al pacienților la tratamente inovatoare în țările din Europa de Vest este de aproximativ 500 de zile, în România perioada depășește 900 de zile.

Reducerea acestui decalaj reprezintă unul dintre obiectivele urmărite de Ministerul Sănătății prin actualizarea listei medicamentelor gratuite și compensate. Alexandru Rogobete a subliniat necesitatea diminuării diferențelor dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește accesul la tratamente moderne.

Ministrul consideră că pacienții români trebuie să beneficieze de aceleași oportunități de tratament și de acces la medicamente de ultimă generație precum pacienții din alte state europene.

Proiectul de act normativ care prevede actualizarea listei medicamentelor gratuite și compensate a fost pus în transparență decizională pe 24 noiembrie.

Documentul prevede introducerea a 41 de medicamente noi, precum și extinderea indicațiilor terapeutice pentru alte cinci medicamente care se regăsesc deja pe listă.

Noile tratamente sunt destinate pacienților care suferă de mai multe categorii de afecțiuni, printre care:

afecțiuni oncologice;

boli cardiovasculare;

afecțiuni neurologice;

boli rare;

afecțiuni renale cronice.

Prin această actualizare, autoritățile urmăresc să extindă opțiunile terapeutice disponibile pacienților din România și să faciliteze accesul la medicamente inovatoare pentru mai multe categorii de boli.

Alexandru Rogobete a mulțumit reprezentanților Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) pentru contribuția avută la pregătirea și actualizarea listei.

„O veste bună pentru pacienți! Actualizăm lista medicamentelor compensate și introducem 41 de medicamente noi, extinzând totodată indicațiile terapeutice pentru alte 5 medicamente deja existente pe listă. Unul dintre principiile mele fundamentale a fost și rămâne extinderea accesului pacienților la medicamente de ultimă generație, indiferent de afecțiunea de care suferă. În mandatul trecut am reușit să extindem lista de medicamente compensate de două ori. Odată cu revenirea la Ministerul Sănătății, am continuat în aceeași direcție. România și românii au același drept la tratamente moderne ca orice cetățean european. Nu putem accepta ca pacienții din România să aștepte mai mult pentru șansa la o viață mai bună”, a scris acesta pe Facebook.

Extinderea anunțată face parte din demersurile autorităților de a îmbunătăți accesul pacienților la tratamente moderne și de a reduce diferențele dintre România și statele vest-europene în privința disponibilității medicamentelor inovatoare. Actualizarea ar urma să fie realizată până la finalul anului.

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