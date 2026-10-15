Reorganizare în structurile MAI: IGSU, Poliția locală, Aviația și serviciile de ambulanță, vizate de noul program de guvernare

Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu are în vedere o serie de reforme în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care vizează siguranța rutieră, organizarea structurilor de ordine publică, combaterea violenței domestice și modernizarea sistemului de intervenție în situații de urgență.

Printre măsurile prevăzute în programul de guvernare se numără introducerea controlului vitezei medii, operaționalizarea sistemelor automate e-SIGUR și integrarea funcțională a poliției locale în sistemul național de ordine publică.

Documentul propune, totodată, delimitarea atribuțiilor Poliției Române, Jandarmeriei și poliției locale, pentru a evita suprapunerile de competențe. Sunt prevăzute și măsuri pentru prevenirea femicidului, utilizarea inteligenței artificiale în activitățile de investigație, consolidarea securității frontierelor și reorganizarea structurilor responsabile de intervențiile de urgență.

În domeniul ordinii publice, programul de guvernare urmărește clarificarea responsabilităților instituțiilor cu atribuții în acest sector. Viitorul Executiv propune stabilirea prin lege a competențelor fiecărei structuri, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale.

„Delimităm prin lege, împreună cu autoritățile locale, atribuțiile poliției locale față de Poliția Română, precum și competențele Poliției și ale Jandarmeriei, fără suprapuneri, și integrăm funcțional poliția locală în sistemul național de ordine publică”, se arată în programul de guvernare.

Pentru Jandarmerie, documentul prevede posibilitatea înlocuirii unei părți dintre activitățile de pază a obiectivelor cu sisteme tehnice de securitate. Personalul disponibil ar putea fi folosit atât pentru misiuni de pază, cât și pentru activități de menținere a ordinii publice.

O altă direcție vizează analizarea transferului unor activități considerate nespecifice din portofoliul structurilor de aplicare a legii. Măsura ar urmări concentrarea personalului și a resurselor asupra atribuțiilor principale legate de ordinea și siguranța publică.

În domeniul circulației rutiere, programul propus de Guvernul Niculescu include introducerea controlului vitezei medii și modificarea legislației pentru procesarea automatizată a abaterilor. Executivul urmărește, de asemenea, operaționalizarea sistemelor de detectare automată e-SIGUR și extinderea comunicării electronice cu șoferii.

„Actualizăm cadrul legal pentru procesarea automatizată a abaterilor rutiere, cu semnalări de la Poliția Rutieră, administratorii de drumuri și participanții la trafic, și operaționalizăm sistemele automate de detectare e-SIGUR. Introducem controlul vitezei medii, comunicăm electronic cu șoferii, căutăm finanțare sustenabilă pentru investiții, eliberăm prin digitalizare personalul specializat pentru activitatea din trafic și continuăm educația rutieră”, mai prevede documentul.

Planul include identificarea unor surse de finanțare pentru investițiile necesare și utilizarea instrumentelor digitale pentru eficientizarea activității personalului specializat. Educația rutieră este menținută printre măsurile prevăzute pentru creșterea siguranței în trafic.

În ceea ce privește violența domestică, programul de guvernare prevede trecerea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME) de la faza-pilot la funcționarea permanentă. Măsura este destinată intervențiilor în cazurile de violență domestică și este asociată cu dezvoltarea cooperării cu serviciile de asistență pentru prevenirea revictimizării.

„Trecem Sistemul informatic de monitorizare electronică (SIME) din faza-pilot în regim permanent, pentru intervențiile în cazurile de violență domestică, cooperăm cu serviciile de asistență pentru a preveni revictimizarea și identificăm, protejăm și îndrumăm spre servicii specializate victimele traficului de persoane și ale violenței de gen”, se mai arată în program.

Documentul stabilește și reducerea semnificativă a cazurilor de femicid ca obiectiv al viitorului Executiv. Pentru atingerea acestuia, sunt prevăzute îmbunătățirea mecanismelor de prevenire și cooperarea cu instituțiile responsabile și cu organizațiile societății civile.

„Îmbunătățim mecanismele de prevenire și acționăm pentru reducerea semnificativă a cazurilor de femicid, în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu și cu societatea civilă”, potrivit documentului.

Programul include acțiuni pentru reducerea violenței stradale și creșterea prezenței Ministerului Afacerilor Interne în mediul rural și în zonele urbane marginalizate. Sunt vizate, de asemenea, intensificarea activităților de prevenire în școli, în spațiile recreative și în mediul online.

În ceea ce privește infracțiunile de mediu, accentul este pus pe faptele care afectează fondul forestier și pe cele legate de gestionarea deșeurilor. Documentul propune consolidarea activităților de investigare și îmbunătățirea cooperării cu parchetele pentru combaterea acestor infracțiuni.

Măsurile sunt incluse în direcțiile de acțiune dedicate siguranței publice, prevenirii faptelor ilegale și creșterii capacității instituționale de intervenție. Programul prevede atât acțiuni de prevenire, cât și dezvoltarea instrumentelor folosite de structurile de aplicare a legii.

În lupta împotriva criminalității organizate, viitorul Guvern anunță consolidarea acțiunilor împotriva grupărilor transnaționale, a traficului de droguri și de persoane, precum și a criminalității informatice. Documentul acordă „atenție specială pentru porturile de la Marea Neagră”, în contextul măsurilor destinate combaterii rețelelor infracționale.

O altă componentă a programului vizează dezvoltarea anchetelor digitale și a capacității de criminalistică. În același timp, este prevăzută utilizarea inteligenței artificiale pentru analiza datelor, activitățile de investigație și procesele administrative, cu respectarea normelor europene.

„Folosim responsabil inteligența artificială în analiza datelor, investigații și procesele administrative, conform regulilor europene, cu decizia finală la om. Consolidăm capacitatea instituțională pentru derularea investigațiilor financiare”, prevede programul de guvernare.

Documentul mai include investiții destinate siguranței online, „în special a minorilor”, precum și intensificarea cooperării internaționale pentru combaterea criminalității. Aceste direcții sunt asociate cu dezvoltarea capacității de investigare și cu folosirea instrumentelor tehnologice în activitatea instituțiilor competente.

În domeniul securității frontierelor, programul propus de Guvernul Niculescu prevede dezvoltarea sistemelor de monitorizare inteligentă și aplicarea unor măsuri compensatorii după aderarea completă a României la spațiul Schengen. Sunt incluse, de asemenea, măsurile prevăzute de Pactul privind migrația și azilul, cu accent pe procedurile de screening și returnare rapidă.

„Dezvoltăm monitorizarea inteligentă a frontierelor, aplicăm măsuri compensatorii eficiente după aderarea completă la Schengen, precum și Pactul privind migrația și azilul, cu accent pe screening și returnare rapidă”, se precizează în documentul

Programul stabilește drept obiectiv menținerea unor frontiere „sigure și fluide pentru persoane și mărfuri”. Totodată, sunt prevăzute măsuri pentru consolidarea rolului României în securitatea Mării Negre și a spațiului Schengen.

Un alt punct vizează gestionarea comună a resurselor Poliției de Frontieră și ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Cooperarea dintre cele două structuri ar urma să sprijine combaterea migrației ilegale și gestionarea migrației legale.

Reorganizarea sistemului de intervenție în situații de urgență reprezintă o altă componentă a programului de guvernare. Documentul propune modificări pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Inspectoratul General de Aviație (IGAv), precum și reorganizarea serviciilor județene de ambulanță, în colaborare cu Ministerul Sănătății.

„Reorganizăm structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv) și, cu Ministerul Sănătății, ambulanțele județene, comasând structurile județene și punctele aeromedicale în structuri teritoriale, cu mai puține funcții de conducere și cu păstrarea capacității de răspuns din fiecare județ”, se mai arată în programul de guvernare.

Planul prevede și reorganizarea serviciilor Salvamont-Salvaspeo, în colaborare cu consiliile județene. Potrivit documentului, structurile existente ar urma să fie comasate „într-un singur serviciu pe județ”.

Pe lângă modificările organizatorice, programul include dotarea IGSU și IGAv cu tehnologii moderne și integrarea sistemelor de alertare într-o platformă unificată. Aceasta ar urma să includă și sistemul RO-ALERT și să fie conectată la mecanismele europene de protecție civilă.

„Dotăm IGSU și IGAv cu tehnologii moderne și integrăm sistemele de alertare, inclusiv RO-ALERT, într-o platformă unificată conectată la protecția civilă europeană”, potrivit documentului.

Programul de guvernare mai prevede dezvoltarea infrastructurii necesare pregătirii pentru situații de urgență, prin cooperare cu Ministerul Apărării. Sunt avute în vedere scenarii precum cutremurele, incendiile, inundațiile și atacurile cibernetice, pentru care documentul propune dezvoltarea capacităților de pregătire și intervenție.

O altă direcție vizează actualizarea legislației referitoare la voluntariat și la pregătirea pentru situații de criză. Aceste măsuri sunt incluse alături de planurile de reorganizare instituțională, modernizare tehnologică și integrare a sistemelor de alertare utilizate de structurile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență.