Alertă aeriană în România. Două avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol după detectarea unor ținte în apropierea graniței

Autoritățile române au fost în alertă în noaptea de vineri spre sâmbătă, 10 octombrie 2026, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au identificat două ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RO-Alert. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, niciuna dintre țintele detectate nu a pătruns în spațiul aerian al României.

Prima situație care a determinat mobilizarea autorităților a fost înregistrată în apropierea localității Periprava, din județul Tulcea, într-o zonă aflată la granița cu Ucraina.

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană care se deplasa la aproximativ 20 de kilometri nord de această localitate, în proximitatea teritoriului românesc.

În urma detectării, structurile militare responsabile cu supravegherea spațiului aerian au dispus ridicarea de la sol a două aeronave F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.

Avioanele militare spaniole se află în România pentru participarea la misiunile de poliție aeriană. Acestea contribuie la activitățile de supraveghere și protejare a spațiului aerian, alături de structurile militare române.

Misiunea aeronavelor ridicate de la sol a fost aceea de a monitoriza evoluția situației din apropierea frontierei, în condițiile în care radarele identificaseră o țintă aeriană la o distanță relativ redusă de teritoriul național.

Informațiile comunicate nu indică faptul că ținta respectivă ar fi traversat frontiera României.

După identificarea primei ținte aeriene, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Această informare a fost urmată de activarea sistemului de avertizare a populației din zona potențial expusă.

Astfel, la ora 00:17, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

Avertizarea a fost transmisă în contextul evoluției țintei aeriene în apropierea frontierei, autoritățile considerând necesară informarea preventivă a persoanelor aflate în zonă.

Prima stare de alertă a fost menținută până la ora 00:40.

Prin urmare, intervalul dintre transmiterea mesajului RO-Alert și încetarea avertizării a fost de aproximativ 23 de minute.

În această perioadă, structurile militare au continuat monitorizarea situației aeriene, în timp ce populația din zona vizată a fost informată prin sistemul național de avertizare.

Încetarea primei alerte nu a reprezentat însă și finalul activităților de supraveghere din cursul nopții.

Ulterior, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o a doua țintă aeriană, de această dată în spațiul aerian ucrainean.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, aceasta se afla în zona localității Chilia, la aproximativ 15 kilometri est de Vâlcove.

Noua detectare a determinat declanșarea unei alte proceduri de avertizare pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

La ora 02:18, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un al doilea mesaj RO-Alert.

Avertizarea a rămas în vigoare până la ora 03:13, când autoritățile au anunțat încetarea stării de alertă.

Cel de-al doilea episod a durat astfel 55 de minute, mai mult decât prima perioadă de avertizare.

Cele două mesaje au fost transmise la un interval de două ore și un minut, iar între încetarea primei alerte și emiterea celei de-a doua au trecut o oră și 38 de minute.

În total, cele două perioade de avertizare au însumat 78 de minute.

Deși au fost identificate două ținte în apropierea frontierei și au fost declanșate procedurile de avertizare a populației, Ministerul Apărării Naționale a precizat că spațiul aerian românesc nu a fost încălcat.

„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, au transmis autoritățile.

Precizarea este importantă în contextul mobilizării aeronavelor militare și al transmiterii celor două mesaje RO-Alert.

Detectarea unor ținte aeriene în apropierea frontierei nu înseamnă automat că acestea au intrat pe teritoriul României.

În situația din noaptea de 9 spre 10 octombrie, informațiile comunicate indică faptul că obiectele monitorizate s-au aflat în apropierea graniței, respectiv în spațiul aerian ucrainean.

De asemenea, datele furnizate nu precizează natura exactă a celor două ținte aeriene.

Nu au fost comunicate informații privind tipul aparatelor sau obiectelor detectate și nici detalii despre proveniența acestora.

Sistemul RO-Alert este utilizat pentru avertizarea rapidă a populației în situații care pot reprezenta un pericol pentru viața și siguranța persoanelor.

În cazul incidentelor aeriene din apropierea frontierei, mesajele pot fi transmise preventiv, înainte ca un eventual pericol să se manifeste pe teritoriul României.

Scopul este ca persoanele aflate în zonele vizate să primească informații într-un interval cât mai scurt și să poată respecta recomandările autorităților.

Transmiterea unei astfel de avertizări nu confirmă, prin ea însăși, existența unui atac asupra teritoriului național.

De asemenea, activarea sistemului RO-Alert nu presupune obligatoriu că un obiect aerian a traversat frontiera.

În cazul celor două episoade din județul Tulcea, avertizările au fost emise în urma notificărilor transmise de structurile militare către autoritățile responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență.

Mesajele au vizat nordul județului, în condițiile în care țintele aeriene fuseseră identificate în apropierea graniței.

Cele două aeronave ridicate de la sol aparțin Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și sunt dislocate în România pentru misiuni de poliție aeriană.

Aceste activități fac parte din măsurile de supraveghere și apărare a spațiului aerian, desfășurate în cooperare cu forțele militare române.

Misiunile de poliție aeriană presupun monitorizarea traficului aerian și posibilitatea intervenției rapide atunci când este identificată o situație care necesită verificări suplimentare.

Aeronavele de luptă pot fi ridicate de la sol pentru identificarea, urmărirea sau monitorizarea unor obiecte aeriene, în funcție de informațiile disponibile și de procedurile militare aplicabile.

În situația din noaptea de vineri spre sâmbătă, avioanele F-18 au fost mobilizate după detectarea primei ținte, în apropierea localității Periprava.

Nu au fost furnizate informații potrivit cărora aeronavele ar fi fost implicate într-o confruntare aeriană sau ar fi utilizat armamentul din dotare.

Succesiunea evenimentelor arată că autoritățile au activat de două ori procedurile de avertizare a populației în decursul aceleiași nopți.

Prima alertă a fost transmisă imediat după miezul nopții, iar cea de-a doua în jurul orei 02:18.

Ambele au vizat locuitorii din nordul județului Tulcea, zonă aflată în apropierea frontierei cu Ucraina.

Prima avertizare a încetat la ora 00:40, iar a doua la ora 03:13.

În ciuda celor două episoade și a mobilizării aeronavelor militare, Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu au fost identificate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Datele comunicate confirmă activarea măsurilor de supraveghere militară și de avertizare preventivă, fără să indice o încălcare a frontierei aeriene naționale.