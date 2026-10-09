Una din nouă benzinării, afectată de lipsa carburanților. Ce se întâmplă cu aprovizionarea în Europa

Șoferii din Europa resimt tot mai puternic creșterea prețurilor la carburanți, în timp ce unele stații de alimentare se confruntă cu probleme de aprovizionare. În anumite zone, lipsesc deja unul sau mai multe sortimente de benzină sau motorină, ceea ce complică alimentarea autovehiculelor.

Potrivit analizei, una din nouă benzinării din Germania analizată nu mai avea disponibil cel puțin un tip de carburant. În unele regiuni, proporția stațiilor afectate a fost chiar mai mare.

Dificultățile de aprovizionare apar într-o perioadă marcată de scumpiri importante pe piața carburanților, în aproape toate statele Uniunii Europene. Evoluția prețurilor este influențată de tensiunile de pe piețele internaționale de energie, care afectează atât costurile, cât și disponibilitatea anumitor produse petroliere.

Iar costurile alimentării cu carburant au crescut considerabil în ultimele luni, iar în septembrie Germania a consemnat noi maxime lunare ale prețurilor, potrivit celor realtate de karlsruhe-insider.de.

Potrivit datelor publicate de ADAC, prețul mediu pentru un litru de benzină Super E10 a ajuns la 2,266 euro, în timp ce motorina a costat, în medie, 2,386 euro pe litru.

Scumpirile nu se limitează la piața germană. În aproape întreaga Uniune Europeană, prețurile carburanților au crescut, iar statisticile Eurostat indică o majorare semnificativă într-un interval de numai un an. Datele pentru august 2026 arată că prețurile carburanților și lubrifianților din UE au fost cu 23,8% mai mari comparativ cu aceeași lună din 2025.

În 26 dintre cele 27 de state membre, consumatorii au plătit mai mult pentru aceste produse. Printre țările în care au fost înregistrate creșteri importante se numără Bulgaria, Lituania, Finlanda, Germania și Franța. În 18 state membre, scumpirea față de august 2025 a depășit pragul de 20%.

Motorina a continuat să se scumpească și între iulie și august, majorările fiind consemnate în aproape toate țările Uniunii Europene. Evoluția afectează atât șoferii care utilizează autoturisme personale, cât și sectoarele economice care depind de transportul rutier.

Printre principalii factori care influențează evoluția prețurilor se numără tensiunile de pe piețele internaționale de energie. Conflictele din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina au efecte asupra producției, activității rafinăriilor și rutelor importante de transport al combustibililor.

Oferta de motorină este supusă unor presiuni deosebite. Potrivit informațiilor prezentate în sursa citată, exporturile de carburanți rafinați din regiunea Golfului au rămas, în septembrie, mult sub nivelurile înregistrate înainte de războiul cu Iranul. Reducerea fluxurilor comerciale contribuie la tensionarea pieței, în special în condițiile în care aprovizionarea depinde de disponibilitatea produselor rafinate și de capacitatea acestora de a ajunge la consumatori.

În același timp, rafinăriile europene funcționează deja aproape de limita capacității lor. Această situație restrânge posibilitatea de a compensa rapid eventualele diminuări ale livrărilor externe și pune presiune suplimentară asupra pieței carburanților.

Comisia Europeană apreciază că „aprovizionarea cu carburanți în Europa rămâne stabilă”. Evaluarea instituției coexistă însă cu avertismentele referitoare la prețurile ridicate și la tensiunile persistente de pe piața mondială a energiei.

În Franța, efectele evoluțiilor de pe piața carburanților nu se limitează la prețurile afișate la pompele de alimentare. Presiunile asupra aprovizionării și majorarea costurilor se manifestă într-un context european în care disponibilitatea produselor petroliere și evoluția prețurilor sunt influențate de aceiași factori internaționali.

Scumpirile înregistrate în statele membre și dificultățile raportate de unele benzinării evidențiază diferențele dintre evoluția generală a pieței și situația întâlnită local. Chiar dacă aprovizionarea europeană este considerată stabilă de Comisia Europeană, anumite stații pot rămâne temporar fără unele sortimente, în funcție de livrări și de disponibilitatea produselor.

Datele referitoare la prețuri arată că majorările au afectat aproape toate statele membre, în timp ce informațiile despre aprovizionare indică existența unor dificultăți punctuale. Aceste evoluții se suprapun peste presiunile generate de tensiunile geopolitice, de modificarea fluxurilor comerciale și de limitele capacităților de rafinare disponibile în Europa.