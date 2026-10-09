Țările baltice cer o măsură radicală la nivelul UE. Ce vor să interzică Rusiei

Lituania, Letonia și Estonia solicită Uniunii Europene să interzică tranzitul cerealelor rusești prin blocul comunitar. Cele trei state au transmis vineri o scrisoare președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care propun introducerea unei astfel de interdicții.

Inițiativa vine pe fondul eforturilor statelor baltice de a opri transporturile de cereale din Rusia care tranzitează porturile lor. Moscova și-a intensificat transporturile pe această rută după ce atacurile Ucrainei au afectat operațiunile portuare rusești de la Marea Neagră.

Estonia a făcut deja un prim pas în această direcție, anunțând săptămâna trecută interzicerea tranzitului cerealelor rusești și belaruse prin teritoriul său. Măsura face parte din demersurile autorităților baltice de a limita utilizarea infrastructurii regionale pentru transporturile de produse agricole provenite din Rusia și Belarus.

În scrisoarea adresată conducerii instituțiilor europene, cele trei guverne susțin că Uniunea Europeană nu ar trebui să faciliteze transporturile care contribuie la compensarea efectelor economice ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. „UE nu trebuie să devină un canal prin care Rusia compensează consecințele economice ale propriei agresiuni”, se arată în scrisoare.

Premierul estonian, Kristen Michal, intenționează să aducă subiectul în atenția liderilor europeni la reuniunea Consiliului European programată pentru săptămâna viitoare. Informația a fost comunicată separat de guvernul Estoniei, care susține astfel continuarea discuțiilor la nivelul Uniunii Europene privind oprirea tranzitului cerealelor rusești.

Demersul celor trei state urmărește extinderea măsurilor dincolo de deciziile naționale și introducerea unei interdicții aplicabile la nivel comunitar. O eventuală decizie europeană ar viza transporturile de cereale rusești care traversează teritoriul statelor membre, într-un moment în care porturile baltice au devenit mai importante pentru exporturile agricole ale Rusiei.

Ambasada Rusiei în Estonia a reacționat la măsurile adoptate de guvernul de la Tallinn. Într-un răspuns transmis prin e-mail, reprezentanța diplomatică rusă a declarat că „deciziile luate de guvernul estonian ridică adesea semne de întrebare în cercurile de afaceri și în societate”.

Ambasadele Rusiei din Letonia și Lituania nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la propunerea celor trei state baltice de a interzice tranzitul cerealelor rusești prin Uniunea Europeană.

În paralel cu inițiativa comună, autoritățile lituaniene au anunțat că intenționează să susțină măsuri suplimentare împotriva unor persoane din sectorul agricol rus. Premierul Lituaniei, Mindaugas Sinkevicius, a propus joi interzicerea tranzitului cerealelor rusești și a sugerat ca Uniunea Europeană să extindă sancțiunile asupra unor oligarhi agricoli din Rusia.

Propunerea premierului lituanian vizează persoanele despre care acesta afirmă că susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Măsura ar completa interdicția privind tranzitul cerealelor și ar introduce o componentă suplimentară în demersurile Lituaniei la nivel european.

„Lituania va propune nu doar interzicerea unui astfel de tranzit, ci și adăugarea anumitor oligarhi agricoli ruși care susțin războiul pe lista persoanelor sancționate”, a scris Mindaugas Sinkevicius într-o postare pe Facebook.

Inițiativa lituaniană include, așadar, două direcții: oprirea transporturilor de cereale rusești prin teritoriul Uniunii Europene și includerea unor oameni de afaceri din sectorul agricol rus pe lista persoanelor sancționate. Propunerea urmează să fie susținută de autoritățile lituaniene în discuțiile europene privind măsurile împotriva Rusiei.