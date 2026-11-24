Angajații din România ar putea beneficia de o zi liberă legală suplimentară în perioada sărbătorilor de iarnă. Un proiect legislativ depus la Senat prevede includerea zilei de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează. Măsura ar urma să se aplice atât angajaților din sectorul public, cât și celor din mediul privat.

Numărul zilelor libere legale de care beneficiază salariații din România ar putea crește de la 17 la 18. Inițiativa legislativă propune modificarea legislației muncii prin includerea zilei de 24 decembrie în calendarul sărbătorilor legale.

În prezent, angajații beneficiază de două zile libere legale cu ocazia Crăciunului, pe 25 și 26 decembrie.

Parlamentarii argumentează că numeroși salariați nu dispun de suficient timp pentru pregătirile de sărbători. De asemenea, unii angajați întâmpină dificultăți în organizarea deplasărilor către localitățile în care locuiesc familiile lor.

O eventuală adoptare a proiectului înaintea sărbătorilor de iarnă ar putea prelungi minivacanța de Crăciun din acest an.

În 2026, ziua de 24 decembrie cade joi, iar prima zi de Crăciun este vineri. Cea de-a doua zi de Crăciun cade sâmbătă.

Astfel, salariații care au un program de lucru de luni până vineri ar putea beneficia de patru zile libere consecutive. Minivacanța ar începe joi, 24 decembrie, și s-ar încheia duminică, 27 decembrie.

Acest scenariu depinde însă de finalizarea procedurii legislative și de intrarea în vigoare a noilor prevederi înainte de Crăciun.

Noua zi liberă ar urma să fie acordată atât bugetarilor, cât și salariaților din companiile private. Totuși, ar rămâne aplicabile excepțiile prevăzute de legislația muncii.

Printre persoanele care ar putea continua să lucreze în această zi se numără angajații din spitale, transporturi și alte domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă.

Potrivit prevederilor actuale, salariații care lucrează în zilele de sărbătoare legală au dreptul la timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

În cazul în care acordarea timpului liber nu este posibilă din motive justificate, angajatorii trebuie să ofere un spor salarial. Acesta trebuie să fie de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Inițiativa legislativă se află la începutul parcursului parlamentar. Senatul este prima Cameră sesizată, în timp ce Camera Deputaților va avea rol decizional.

Pentru ca măsura să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament. Ulterior, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Până la intrarea în vigoare a unei eventuale modificări legislative, ziua de 24 decembrie nu reprezintă o sărbătoare legală în care nu se lucrează.