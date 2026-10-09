Jaf de milioane de euro la o cramă din Italia. Ce vinuri au fost sustrase din depozit

Aproximativ 30.000 de sticle de vin premium, evaluate la circa 5 milioane de euro, echivalentul a 5,8 milioane de dolari, au fost furate dintr-un depozit al producătorului italian Marchesi Antinori, situat în Toscana.

Compania, considerată cel mai mare producător de vinuri de familie din Italia, a anunțat vineri furtul și a transmis un avertisment clienților săi din întreaga lume. Incidentul a avut loc în weekendul precedent, iar dispariția stocului a fost constatată luni dimineață, când angajații au ajuns la depozit. Cazul este investigat de poliția italiană, în timp ce reprezentanții companiei speră să recupereze vinurile sustrase.

Antinori le-a recomandat clienților să manifeste prudență în cazul ofertelor de vinuri care provin din afara canalelor oficiale de vânzare. Avertismentul vizează posibilitatea apariției pe piață a unor produse provenite din stocul furat, în condițiile în care printre acestea se numără unele dintre cele mai apreciate etichete ale producătorului.

Printre produsele furate se află între 8.000 și 10.000 de sticle de Solaia, una dintre cele mai căutate etichete de vin din Italia. Hoții au luat, de asemenea, sticle de Tignanello și Guado al Tasso, alte două nume importante din portofoliul companiei.

Prețurile acestor vinuri pornesc de la aproximativ 150 de euro pentru o sticlă, însă exemplarele din unele dintre cele mai rare recolte pot ajunge să valoreze mii de euro. Valoarea totală estimată a stocului dispărut se ridică la aproximativ 5 milioane de euro.

Marchesi Antinori are o istorie care începe în anul 1385 și exportă în prezent vinuri în 170 de țări. Dimensiunea operațiunilor sale comerciale și valoarea produselor sustrase fac din acest caz unul semnificativ pentru piața vinurilor premium din Italia.

Potrivit companiei, imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere arată șapte bărbați mascați care au pătruns în depozitul din Cortona, în Toscana, în weekendul trecut. Aceștia ar fi dezactivat sistemele de alarmă înainte de a încărca mii de lăzi cu vinuri roșii toscane în două camioane.

Momentul în care a fost comis furtul și modul de operare au atras atenția reprezentanților producătorului. Antinori a declarat că aceste elemente sugerează implicarea unui grup extrem de organizat, capabil să pregătească și să execute o operațiune de asemenea amploare.

Faptul că sticlele erau deja ambalate pentru expedierea către distribuitori din străinătate ar fi facilitat transportul rapid al produselor. Un reprezentant al companiei a declarat pentru Reuters că această situație le-a permis autorilor să sustragă într-un timp scurt un număr mare de sticle cu valoare ridicată.

Jaful de la depozitul Antinori se adaugă unei serii de furturi care au vizat producători de vin din Italia. Un alt incident a fost raportat în luna iulie la crama Banfi, cunoscută pentru vinurile sale și situată în zona Montalcino.

În mod tradițional, astfel de infracțiuni vizau cantități mai mici de vin sau un număr restrâns de sticle cu valoare ridicată. Produsele erau sustrase din restaurante, pivnițe private ori în timpul etapelor de distribuție.

În cazurile mai recente, însă, au fost vizate stocuri mai mari, păstrate direct în crame. Furtul de la Antinori se înscrie în această categorie, prin volumul produselor dispărute și valoarea estimată a acestora.

Ancheta autorităților italiene continuă pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului și pentru a identifica persoanele implicate. Între timp, compania încearcă să limiteze riscurile pentru clienți prin avertizarea acestora cu privire la ofertele provenite din surse neoficiale și urmărește recuperarea celor aproximativ 30.000 de sticle dispărute.