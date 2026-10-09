Autostrada A0 Nord: Încă 13 kilometri ar putea fi deschiși circulației până la finalul lunii octombrie

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat vineri, 9 octombrie 2026, că încă 13 kilometri din Autostrada A0 Nord, pe lotul 3 Afumați–Pantelimon, ar putea fi deschiși circulației. Lucrările au ajuns la 98,35%. Finalizarea tronsonului va permite conectarea A3 cu A2.

Circulația pe încă 13 kilometri ai Autostrăzii A0 Nord ar putea fi deschisă până la sfârșitul lunii octombrie 2026, dacă lucrările își mențin ritmul actual. Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 98,35%, potrivit informațiilor anunțate vineri, 9 octombrie, de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, antreprenorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation și-a intensificat mobilizarea față de perioada verii. În prezent, pe șantier se lucrează la structuri, la așternerea asfaltului, la amenajarea spațiilor de servicii și la instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS). La lucrări participă 123 de utilaje și peste 200 de muncitori și operatori.

Contractul pentru realizarea lotului 3 are o valoare de 397,99 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Deschiderea circulației pe acest tronson va permite și punerea în funcțiune a lotului 4, Pantelimon–Glina, care a fost deja recepționat. Astfel, semi-inelul nordic al Centurii Capitalei va asigura o legătură continuă între Autostrada A3 București–Ploiești și Autostrada A2 București–Constanța.

De altfel, Pistol a anunțat, joi, deschiderea circulației pe noul pod rutier peste râul Tisa. Acesta a precizat că proiectul reprezintă o investiție importantă pentru infrastructura și conectivitatea transfrontalieră din nordul României și a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș.

Noua legătură rutieră conectează Sighetu Marmației, România, de Bila Tserkva, Ucraina, și asigură o conexiune modernă cu infrastructura europeană.

Pe teritoriul României, traseul proiectului are aproximativ 1,2 kilometri și include noul pod peste râul Tisa, cu o lungime de 268,8 metri, precum și noul punct de control al frontierei Sighetu Marmației II. Legătura cu infrastructura rutieră existentă este realizată printr-o intersecție giratorie cu DN18.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor, în valoare de 135,8 milioane de lei fără TVA, a fost semnat în iulie 2022. Lucrările au fost finanțate prin Programul Transport 2021-2027 și executate de o asociere de constructori români.

În prima etapă, circulația este deschisă autovehiculelor destinate transportului persoanelor, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Potrivit lui Pistol, traficul va fi extins ulterior și pentru vehiculele cu masa de peste 3,5 tone și pentru autobuze, după operaționalizarea completă a punctului de frontieră.

Directorul general al CNAIR a arătat că proiectul are un impact local, regional și transfrontalier și contribuie, potrivit acestuia, la dezvoltarea economică a zonei estice a Uniunii Europene și la creșterea capacității strategice pe Flancul Estic al NATO.