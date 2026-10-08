Exercițiu NATO de amploare în Italia. Alianța testează capacitatea de descurajare nucleară

NATO va desfășura în Italia, între 13 și 23 octombrie 2026, exercițiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, la care vor participa 17 state membre. Anunțul vine pe fondul tensiunilor dintre Alianță și Rusia, după ce Moscova a avertizat că ar putea recurge la arme nucleare în cazul unei încercări de izolare a exclavei Kaliningrad.

Alianța Nord-Atlantică și Ministerul italian al Apărării au precizat joi că exercițiul este planificat de mult timp și nu presupune utilizarea armamentului real. Scopul acestuia este verificarea capacității de pregătire, a procedurilor și a coordonării dintre forțele aliate.

Italia va găzdui în perioada 13-23 octombrie exercițiul anual „Steadfast Noon”, dedicat pregătirii forțelor NATO implicate în misiunile de descurajare nucleară.

Potrivit Ministerului italian al Apărării, activitățile fac parte din programul obișnuit de instruire al Alianței și urmăresc menținerea capacității operaționale a resurselor și procedurilor utilizate pentru descurajare și apărare.

Exercițiul este integrat în sistemul de apărare strategică al NATO și are rolul de a verifica modul în care forțele participante aplică procedurile comune.

Autoritățile italiene au subliniat că nu vor fi folosite arme reale. Activitățile se vor concentra exclusiv asupra pregătirii personalului, coordonării dintre aliați și respectării standardelor de siguranță.

„Este o activitate de instrucție de rutină, planificată de mult timp, care se înscrie în eforturile NATO de a-și menține nivelul de pregătire”, a transmis Alianța într-un comunicat.

La exercițiu vor participa 17 state membre NATO. Potrivit reprezentanților Alianței, ediția din acest an va avea doar diferențe minore față de exercițiile organizate anterior.

Găzduirea programului „Steadfast Noon” este stabilită prin rotație între statele aliate. Italia a mai organizat acest exercițiu de șase ori până în prezent.

Exercițiul are loc într-un context de securitate tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de avertismentele transmise de Rusia în legătură cu regiunea baltică. Moscova a avertizat NATO că este pregătită să recurgă la arme nucleare dacă Alianța ar încerca să izoleze exclava rusă Kaliningrad.

Teritoriul rus este situat la Marea Baltică, între Polonia și Lituania.

Potrivit unui document transmis NATO și consultat de agenția Reuters, Rusia acuză Alianța că urmează o „direcție periculoasă și nesăbuită”. Moscova susține că această direcție implică „riscuri ridicate de declanșare a unui conflict armat direct”.

Kremlinul a confirmat miercurea trecută că a transmis avertismente de natură nucleară către NATO, în legătură cu riscurile unei eventuale încercări de izolare a Kaliningradului.

Autoritățile ruse au explicat că mesajele au fost menite să reamintească unor „capete înfierbântate” din Europa prevederile politicii Moscovei referitoare la asemenea situații.

Avertismentele au fost transmise în condițiile în care tensiunile dintre Rusia și NATO continuă să fie alimentate de războiul din Ucraina și de disputele privind securitatea în regiunea baltică.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat că Rusia a transmis Alianței un document diplomatic informal, cunoscut sub denumirea de „non-paper”. Aceasta nu a dezvăluit conținutul documentului, dar a precizat că NATO a transmis un răspuns oficial.

Alianța a respins acuzațiile potrivit cărora activitățile sale militare ar reprezenta o amenințare pentru teritoriul Rusiei.

„Noi am transmis un răspuns, în care subliniem că NATO este o alianță defensivă și că niciuna din activitățile sau exercițiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei”, a declarat Allison Hart.

Reprezentanta NATO a condamnat și amenințările cu utilizarea forței, inclusiv declarațiile referitoare la armele nucleare.

„Condamnăm ferm amenințarea cu forța, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă. Îndemnăm Rusia să înceteze războiului său neprovocat în Ucraina”, a afirmat aceasta.

Poziția Alianței este că exercițiile militare desfășurate de statele membre au caracter defensiv și nu urmăresc amenințarea teritoriului rus.

Avertismentele transmise de Moscova au provocat îngrijorare și în rândul oficialilor europeni din domeniul apărării. Un înalt responsabil european a atras atenția că mesajele Rusiei reprezintă o evoluție deosebit de serioasă în relația cu NATO.

„Este prima dată de la încheierea Războiului Rece când Rusia ne amenință în acest mod”, a declarat oficialul. „Așadar, este ceva serios”, a adăugat acesta.

În acest context, NATO insistă că exercițiul „Steadfast Noon” nu reprezintă o reacție militară nouă la avertismentele Moscovei, ci o activitate anuală de pregătire, stabilită cu mult timp înainte.

Exercițiul programat în Italia se va desfășura până pe 23 octombrie, cu participarea a 17 state membre și fără utilizarea armamentului nuclear real.