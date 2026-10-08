Noul pod peste Tisa a fost deschis circulației! Cine poate circula în prima fază (video)

CNAIR a deschis joi, 8 octombrie, circulația pe noul pod peste râul Tisa, care leagă Sighetu Marmației de Ucraina. Investiția de 135,8 milioane de lei creează o nouă conexiune rutieră transfrontalieră și cu infrastructura europeană.

Sighetu Marmației și localitatea Bila Tserkva din Ucraina sunt legate, începând de joi, printr-un nou pod rutier peste râul Tisa, denumit simbolic „Maramureș-Transcarpatia”. Investiția, în valoare de 135,8 milioane de lei fără TVA, deschide o nouă conexiune transfrontalieră între România și Ucraina.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat joi, 8 octombrie 2026, deschiderea circulației pe noul pod rutier peste râul Tisa. Acesta a precizat că proiectul reprezintă o investiție importantă pentru infrastructura și conectivitatea transfrontalieră din nordul României și a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș.

Noua legătură rutieră conectează Sighetu Marmației, România, de Bila Tserkva, Ucraina, și asigură o conexiune modernă cu infrastructura europeană.

Pe teritoriul României, traseul proiectului are aproximativ 1,2 kilometri și include noul pod peste râul Tisa, cu o lungime de 268,8 metri, precum și noul punct de control al frontierei Sighetu Marmației II. Legătura cu infrastructura rutieră existentă este realizată printr-o intersecție giratorie cu DN18.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor, în valoare de 135,8 milioane de lei fără TVA, a fost semnat în iulie 2022. Lucrările au fost finanțate prin Programul Transport 2021-2027 și executate de o asociere de constructori români.

În prima etapă, circulația este deschisă autovehiculelor destinate transportului persoanelor, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Potrivit lui Cristian Pistol, traficul va fi extins ulterior și pentru vehiculele cu masa de peste 3,5 tone și pentru autobuze, după operaționalizarea completă a punctului de frontieră.

Directorul general al CNAIR a arătat că proiectul are un impact local, regional și transfrontalier și contribuie, potrivit acestuia, la dezvoltarea economică a zonei estice a Uniunii Europene și la creșterea capacității strategice pe Flancul Estic al NATO.