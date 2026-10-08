Draconidele luminează cerul României în noaptea de 8 spre 9 octombrie. Când și unde pot fi văzute stelele căzătoare

Ploaia de meteori Draconide poate fi observată și din România în perioada 6–10 octombrie 2026. Fenomenul astronomic va atinge nivelul maxim de activitate în noaptea de joi spre vineri, 8–9 octombrie. Cele mai favorabile ore pentru observații sunt cele de după lăsarea întunericului, când zona cerului din care par să provină meteorii se află la o înălțime potrivită. Vizibilitatea va depinde de condițiile meteorologice și de intensitatea iluminatului artificial.

Ploaia de stele Draconide se numără printre fenomenele astronomice ale lunii octombrie, iar în 2026 perioada de activitate se desfășoară între 6 și 10 octombrie, cu cele mai bune oportunități de observare în noaptea de 8 spre 9 octombrie.

Spre deosebire de alte roiuri meteorice, care pot fi urmărite mai bine după miezul nopții sau înainte de răsărit, Draconidele sunt favorabile observațiilor efectuate în primele ore ale serii. Această particularitate este determinată de poziția radiantului, regiunea cerului din care meteorii par să își înceapă traiectoria.

Conform calendarului astronomic publicat de International Meteor Organization (IMO) pentru 2026, maximul activității este estimat pentru 9 octombrie, în jurul orei 01:00 UTC, echivalentul orei 04:00 în România.

Totuși, ora la care este prognozat maximul nu coincide obligatoriu cu intervalul în care fenomenul poate fi observat în cele mai bune condiții. Pentru persoanele aflate în România, seara de 8 octombrie oferă condiții favorabile datorită poziției radiantului pe cer.

Persoanele care intenționează să urmărească Draconidele pot începe observațiile imediat după lăsarea întunericului, în seara zilei de 8 octombrie, fără să fie necesar să aștepte momentul maximului astronomic prognozat pentru dimineața următoare.

Publicația de specialitate EarthSky recomandă urmărirea fenomenului începând din seara de 8 octombrie și continuând în primele ore ale zilei de 9 octombrie. Explicația ține de poziția radiantului Draconidelor, care ajunge la o înălțime favorabilă deasupra orizontului în timpul serii.

La rândul său, platforma Timeanddate indică intervalul 6–10 octombrie 2026 drept perioada de activitate a roiului, cu noaptea de 8 spre 9 octombrie ca principală perioadă pentru observații.

Datele publicate pentru București confirmă posibilitatea urmăririi fenomenului astronomic și din Capitală. Vizibilitatea efectivă va depinde însă de condițiile atmosferice și de nivelul poluării luminoase.

Astfel, persoanele interesate să observe meteorii pot începe să privească cerul încă din primele ore ale nopții de joi, 8 octombrie, când radiantul se află într-o poziție favorabilă.

Activitatea Draconidelor este estimată la un nivel relativ redus în 2026, astfel că observatorii nu trebuie să se aștepte la apariția continuă a unor dâre luminoase, așa cum se întâmplă în timpul furtunilor meteorice.

International Meteor Organization indică pentru acest an o rată orară zenitală, cunoscută sub abrevierea ZHR, de aproximativ cinci meteori pe oră.

Indicatorul reprezintă numărul teoretic de meteori care ar putea fi observați într-o oră în condiții ideale, atunci când cerul este complet întunecat, radiantul se află la zenit, iar vizibilitatea nu este afectată de obstacole sau de condițiile atmosferice.

În practică, numărul meteorilor observați poate fi inferior acestei estimări, mai ales în zonele urbane, unde iluminatul artificial reduce vizibilitatea fenomenelor astronomice.

EarthSky menționează pentru 2026 posibilitatea observării a până la aproximativ zece meteori pe oră în condiții ideale, dar precizează că Draconidele produc, în mod obișnuit, doar câteva apariții într-un asemenea interval.

Activitatea redusă prognozată pentru acest an nu exclude variațiile, deoarece roiul este cunoscut pentru schimbările semnificative ale intensității sale de la un an la altul.

Istoricul observațiilor astronomice arată că Draconidele au înregistrat în anumite perioade niveluri de activitate mult mai ridicate decât cele prognozate pentru octombrie 2026, inclusiv episoade în care pe cer au apărut mii de meteori într-o singură oră.

Cele mai cunoscute furtuni meteorice asociate acestui roi au avut loc în 1933 și 1946. Potrivit International Meteor Organization, în timpul acestor evenimente au fost consemnate rate orare de ordinul miilor de meteori.

Organizația amintește și alte episoade de activitate intensă, printre care cel din 2011, precum și creșterea neașteptată a numărului de meteori înregistrată în 2018.

Aceste manifestări sunt considerate excepționale și nu reprezintă nivelul obișnuit de activitate al Draconidelor.

Pentru octombrie 2026, estimarea IMO rămâne de aproximativ cinci meteori pe oră, fără să fie prognozată o furtună comparabilă cu cele observate în trecut.

Originea Draconidelor este legată de cometa 21P/Giacobini-Zinner, care eliberează particule de praf și fragmente de material în timpul deplasării sale prin Sistemul Solar, lăsând în urmă un flux de resturi cosmice.

Atunci când Pământul traversează regiunea ocupată de aceste particule, o parte dintre ele pătrund în atmosfera terestră cu viteze ridicate. Interacțiunea cu atmosfera produce fenomene luminoase vizibile de la sol, cunoscute sub denumirea de meteori sau, în limbaj popular, „stele căzătoare”.

Cometa 21P/Giacobini-Zinner efectuează o rotație completă în jurul Soarelui în aproximativ 6,6 ani. Particulele eliberate în timpul trecerilor sale succesive rămân distribuite de-a lungul traiectoriei orbitale.

În fiecare an, când planeta noastră traversează acest flux de material, pot fi observați meteorii care alcătuiesc roiul Draconidelor.

Datorită legăturii cu această cometă, fenomenul astronomic mai este cunoscut și sub numele de Giacobinide.

Numele roiului meteoric este asociat constelației Draco, cunoscută în limba română drept Dragonul, deoarece radiantul se află în apropierea capului acestei constelații, într-o regiune delimitată de stelele Eltanin și Rastaban.

Radiantul reprezintă punctul aparent din care meteorii par să se deplaseze pe cer, atunci când traiectoriile lor sunt privite din perspectiva unui observator aflat pe Pământ.

Această poziție nu înseamnă că toate dârele luminoase vor apărea exclusiv în constelația Dragonul.

Meteorii pot traversa regiuni diferite ale bolții cerești, astfel că identificarea exactă a constelației nu reprezintă o condiție pentru observarea fenomenului.

Pentru persoanele care urmăresc Draconidele, este mai utilă o vedere cât mai largă asupra cerului decât concentrarea permanentă asupra unui singur punct.

Poziția geografică a României permite observarea Draconidelor, deoarece acest roi meteoric este mai bine plasat pentru observatorii din Emisfera Nordică, unde radiantul poate rămâne vizibil o perioadă îndelungată.

International Meteor Organization precizează că radiantul este circumpolar la latitudini situate la nord de aproximativ 45 de grade latitudine nordică. Aceasta înseamnă că, în zonele respective, regiunea cerului din care par să provină meteorii nu coboară sub orizont.

În România, poziția radiantului diferă în funcție de latitudinea locului de observație, însă fenomenul poate fi urmărit din mai multe regiuni ale țării.

Condițiile locale au un rol important în identificarea meteorilor, mai ales în cazul unui roi pentru care sunt estimate doar câteva apariții într-o oră.

Cerul senin, lipsa iluminatului artificial puternic și un orizont cât mai liber pot îmbunătăți vizibilitatea.

Condițiile astronomice pentru observarea Draconidelor sunt favorabile în 2026 și datorită fazei în care se află Luna, care va avea o luminozitate redusă în perioada de maximă activitate a roiului.

Luna Nouă este indicată pentru 10 octombrie 2026, la ora 15:50 UTC, ceea ce înseamnă că în noaptea de 8 spre 9 octombrie satelitul natural al Pământului se va afla într-o fază apropiată de Luna Nouă.

EarthSky arată că secera lunară descrescătoare nu ar trebui să afecteze semnificativ observațiile astronomice din această perioadă.

International Meteor Organization descrie, de asemenea, condițiile din 2026 ca fiind practic lipsite de interferența produsă de lumina Lunii.

Luminozitatea redusă a acesteia permite observarea meteorilor mai slabi, care ar putea fi dificil de identificat în perioadele cu Lună Plină.

Pentru observatorii din România, principalele obstacole rămân astfel nebulozitatea și iluminatul artificial, nu lumina lunară.

Observarea Draconidelor nu necesită echipamente astronomice speciale, deoarece meteorii pot fi urmăriți cu ochiul liber, iar utilizarea unui telescop sau a unui binoclu limitează considerabil suprafața cerului aflată în câmpul vizual.

Pentru creșterea șanselor de observare, este recomandată alegerea unui loc aflat la distanță de sursele puternice de lumină artificială.

Zonele din afara orașelor oferă, în general, condiții mai bune decât centrele urbane, unde iluminatul stradal și luminile clădirilor reduc contrastul dintre cer și dârele luminoase produse de meteori.

Un alt criteriu important este existența unui câmp vizual cât mai larg, fără clădiri înalte, copaci sau alte obstacole care să acopere o parte semnificativă a cerului.

Ochii au nevoie de aproximativ 20–30 de minute pentru a se adapta la întuneric. În acest interval, utilizarea repetată a telefonului mobil poate afecta adaptarea vizuală, din cauza luminii emise de ecran.

Observatorii trebuie să aibă în vedere și faptul că meteorii nu apar la intervale regulate. Pot exista perioade în care nu este vizibil niciunul, urmate de apariții succesive.

EarthSky recomandă observarea cerului dintr-o zonă întunecată și precizează că identificarea constelației Draco nu este obligatorie pentru urmărirea fenomenului.

În București și în alte orașe mari, poluarea luminoasă poate reduce numărul meteorilor vizibili. Timeanddate confirmă posibilitatea observării Draconidelor din Capitală, însă condițiile reale depind de starea cerului și de intensitatea luminii artificiale.

Draconidele se disting de numeroase alte roiuri meteorice prin viteza relativ redusă cu care particulele lor pătrund în atmosfera terestră, particularitate care influențează aspectul dârelor luminoase observate pe cer.

Potrivit International Meteor Organization, viteza meteorilor din acest roi este de aproximativ 20 de kilometri pe secundă.

Prin comparație cu alte roiuri, ale căror particule pot atinge viteze mult mai ridicate, Draconidele sunt clasificate drept meteori relativ lenți.

Această caracteristică poate permite observatorilor să urmărească mai ușor deplasarea unor dâre luminoase, în funcție de intensitatea și durata apariției lor.

Viteza mai redusă nu modifică însă estimările privind frecvența meteorilor, care rămâne relativ mică pentru anul 2026.

Intervalul recomandat pentru urmărirea Draconidelor din România începe în seara zilei de joi, 8 octombrie 2026, imediat după lăsarea întunericului, și se poate prelungi în primele ore ale zilei de vineri, 9 octombrie.

Conform prognozei International Meteor Organization, maximul activității este calculat pentru 9 octombrie, în jurul orei 01:00 UTC, respectiv 04:00, ora României.

Cu toate acestea, poziția radiantului favorizează observațiile efectuate în timpul serii, astfel că persoanele interesate nu trebuie să aștepte până la ora 04:00 pentru a urmări fenomenul.

Perioada generală de activitate rămâne 6–10 octombrie, ceea ce permite efectuarea observațiilor și în alte nopți, dacă vremea nu este favorabilă în intervalul de maxim.

Nebulozitatea reprezintă unul dintre factorii decisivi pentru vizibilitate. În cazul unui cer acoperit complet de nori, meteorii nu vor putea fi observați de la sol, indiferent de intensitatea activității lor.

Pentru anul 2026, astronomii estimează o activitate obișnuită a Draconidelor, de aproximativ cinci meteori pe oră în condiții ideale, fără o furtună meteorică prognozată. Luminozitatea redusă a Lunii și poziția favorabilă a radiantului permit însă urmărirea fenomenului încă din primele ore ale nopții de 8 octombrie, dacă cerul este senin.