Prognoza pentru România până la jumătatea lui octombrie. Când se schimbă vremea și revin ploile

Vremea în România va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în prima parte a lunii octombrie, cu temperaturi care pot urca până la 28-29 de grade în unele regiuni. ANM estimează valori peste mediile perioadei în cea mai mare parte a țării, însă nopțile vor fi reci în depresiuni și pe văi. Din a doua parte a săptămânii crește probabilitatea ploilor, iar după 15 octombrie există semnale pentru o răcire mai accentuată.

Vremea în România va fi predominant frumoasă în primele zile ale săptămânii, iar temperaturile se vor menține peste nivelurile normale pentru începutul lunii octombrie. În perioada 5-6 octombrie, maximele vor fi cuprinse între aproximativ 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului.

Cerul va fi variabil în nordul, centrul și estul țării și mai mult senin în celelalte regiuni, iar vântul va sufla slab până la moderat, informează ANM.

Diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne vor fi însă importante. Minimele pot coborî până la minus 3 grade în estul Transilvaniei, unde sunt condiții de brumă, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral vor ajunge la aproximativ 13 grade. Izolat, în special în centrul țării, se va forma ceață.

În București, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cele minime vor coborî la 6-7 grade și chiar spre 3 grade în zona periurbană.

Încălzirea va continua în intervalul 6-7 octombrie, când temperaturile se vor situa cu aproximativ 3-6 grade peste mediile multianuale în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în sudul Banatului.

Cerul va fi variabil în jumătatea estică a țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla în general slab. În timpul nopții, temperaturile vor coborî la valori cuprinse între 2 și 12 grade, iar în depresiunile Carpaților Orientali pot ajunge până la minus 2 grade. În Dealurile de Vest și pe litoral vor fi înregistrate temperaturi de 13-14 grade.

Ceața va apărea izolat dimineața și noaptea, iar în depresiunile intramontane vor exista din nou condiții de brumă.

În Capitală sunt prognozate maxime de 25-26 de grade și minime de 5-8 grade.

Temperaturile vor continua să crească în intervalul 7-8 octombrie, când vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal la această dată. Abaterile față de mediile climatologice vor ajunge, în general, la 4-7 grade.

Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cele mai ridicate temperaturi fiind așteptate în vestul și în extremitatea sudică a țării. Minimele vor coborî la valori cuprinse între 3 și 12 grade, cu aproximativ 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali și până la 16 grade în Dealurile de Vest.

Cerul va fi variabil și mai mult senin în vest, iar vântul va sufla slab și moderat. Izolat, în special în sudul Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali, sunt posibile intensificări ușoare ale vântului.

În București, temperaturile maxime vor ajunge la 25-26 de grade, iar cele minime la 7-9 grade.

În intervalul 8-9 octombrie, temperaturile vor rămâne mult peste mediile multianuale specifice primei decade a lunii. În vestul și nord-estul țării, abaterile pozitive pot ajunge chiar la 7-9 grade.

Maximele vor fi cuprinse între 19-20 de grade pe litoral și aproximativ 29 de grade, izolat, în regiunile vestice.

Primele semne ale schimbării vremii vor apărea în vest și nord-vest, unde înnorările se vor accentua și vor fi posibile averse în cursul nopții. Vântul va avea intensificări temporare în Banat, Crișana, Moldova, în zona montană înaltă și pe litoral, cu viteze care vor ajunge în general la 40-50 km/h.

În București, vremea va rămâne frumoasă, cu temperaturi de 25-27 de grade în timpul zilei și 8-10 grade noaptea. Spre finalul intervalului vor exista condiții de ceață.

O schimbare mai evidentă este anticipată pentru intervalul 9-10 octombrie, când temperaturile vor începe să scadă în vestul țării. În celelalte regiuni, valorile termice nu vor avea inițial modificări importante.

Dinspre nord-vest va crește probabilitatea apariției înnorărilor, precipitațiilor și intensificărilor vântului. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 19 și 27 de grade, iar minimele între 5 și 15 grade. Ceața va apărea pe suprafețe restrânse, mai ales în est și sud-est.

În Capitală se vor menține temperaturi ridicate, cu maxime de 26-27 de grade și minime de 11-13 grade. Probabilitatea de ploaie și de intensificare a vântului va crește în timpul nopții.

Vremea va avea tendința să devină mai rece și mai vântoasă în intervalul 10-11 octombrie. Precipitațiile sunt prognozate în special în zonele montane, precum și în nordul și estul țării.

Maximele vor coborî la valori cuprinse, în general, între 15 și 22 de grade, în timp ce temperaturile minime se vor situa între 4 și 12 grade. Noaptea și dimineața, ceața se va forma pe suprafețe restrânse.

În București este posibilă o răcire până la aproximativ 20 de grade în timpul zilei și 5-7 grade noaptea, concomitent cu intensificarea vântului.

Temperaturile nu vor avea variații importante în intervalul 11-12 octombrie față de ziua precedentă. Înnorările, precipitațiile și intensificările vântului vor fi mai probabile în zonele montane și în nordul și centrul țării.

Maximele se vor încadra, în general, între 16 și 23 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade. În timpul nopții și dimineața se va forma local ceață.

În București, vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cu maxime de 20-21 de grade și minime de 7-9 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a explicat că episodul de vreme foarte caldă va aduce în sudul țării valori care pot ajunge la 27-28 de grade spre mijlocul și a doua parte a săptămânii.

„De miercuri chiar așteptăm tot mai multe valori care să depășească 25°, poate chiar să ajungă spre 27–28° joi, vineri, în partea de sud a țării”, a precizat directorul de prognoză al ANM.

Presiunea atmosferică va începe să scadă treptat, iar nopțile nu vor mai fi la fel de reci în zonele depresionare. Schimbarea circulației atmosferice va favoriza și revenirea precipitațiilor, mai întâi în vest, apoi și în celelalte regiuni.

Episodul de instabilitate nu este însă estimat să dureze mult.

„Va fi însă un episod de scurtă durată. Ar putea urma o nouă perioadă de câteva zile, cu o vreme din nou frumoasă și temperaturi din nou în creștere”, a explicat aceasta.

Pentru intervalul 12-15 octombrie, prognozele indică variații ale temperaturilor de la o zi la alta, însă valorile vor rămâne, în general, peste mediile caracteristice perioadei. Precipitațiile sunt estimate pe suprafețe restrânse, probabilitatea fiind mai ridicată în jumătatea nordică a țării.

După jumătatea lunii octombrie există însă semnale pentru o schimbare mai consistentă a vremii. Temperaturile ar putea coborî mai accentuat, în timp ce precipitațiile ar putea cuprinde suprafețe mai extinse.