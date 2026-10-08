UE și Canada își intensifică schimburile comerciale. Importurile europene au crescut cu 18% în 2025
SURSA FOTO: Dreamstime - Canada, UE
În 2025, Uniunea Europeană a exportat bunuri de 48,8 miliarde de euro către Canada și a importat produse de 33 de miliarde de euro. Comerțul bilateral a generat un excedent european de 15,8 miliarde de euro, potrivit Eurostat.
UE a exportat bunuri de 48,8 miliarde de euro în Canada în 2025. Importurile au crescut cu 18%
În 2025, Uniunea Europeană a exportat către Canada bunuri în valoare de 48,8 miliarde de euro și a importat produse în valoare de 33,0 miliarde de euro. În urma acestor schimburi comerciale, UE a înregistrat un excedent de 15,8 miliarde de euro în relația comercială cu Canada.
Față de 2024, exporturile europene către Canada au crescut cu 1,2%, de la 48,2 miliarde de euro la 48,8 miliarde de euro. În același timp, importurile au avansat cu 18,0%, de la 28,0 miliarde de euro la 33,0 miliarde de euro.
În perioada 2015-2017, comerțul cu bunuri dintre UE și Canada a crescut, în medie, cu 4,7% pe an. Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Canada, cunoscut sub denumirea CETA, a intrat în vigoare cu titlu provizoriu în septembrie 2017.
Ulterior, între 2018 și 2025, valoarea schimburilor comerciale dintre cele două părți a crescut de la 54,2 miliarde de euro la 81,8 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creștere medie anuală de 6,1%.
În aceeași perioadă, valoarea exporturilor UE către Canada a crescut cu 4,8%, în timp ce importurile din Canada au înregistrat o creștere mai accentuată, de 8,2%, potrivit Eurostat.
Ce produse schimbă UE și Canada?
În 2025, utilajele și aparatele mecanice au reprezentat principala grupă de produse exportate de Uniunea Europeană către Canada, cu o valoare de 9,4 miliarde de euro, echivalentul a 19,3% din totalul exporturilor. Pe următoarele locuri s-au situat produsele farmaceutice, cu 5,5 miliarde de euro, respectiv 11,2% din exporturi, și vehiculele, autoturismele, motocicletele și piesele acestora, cu 5,4 miliarde de euro, reprezentând 11,1%.
Mașinile și echipamentele electrice au avut o valoare de 3,3 miliarde de euro și au reprezentat 6,7% din exporturile UE către Canada. Instrumentele optice, fotografice și medicale au însumat 2,0 miliarde de euro, respectiv 4,1% din total.
În cazul importurilor din Canada, cea mai importantă grupă a fost reprezentată de minereuri, zgură și cenușă, cu o valoare de 4,0 miliarde de euro, echivalentul a 12,2% din totalul importurilor. Pe locul următor s-au aflat utilajele și aparatele mecanice, cu 3,8 miliarde de euro, reprezentând 11,4% din importuri.
Combustibilii minerali, uleiurile și produsele de distilare au însumat 3,1 miliarde de euro, respectiv 9,4% din totalul importurilor. Acestea au fost urmate de aeronave, vehicule spațiale și piesele acestora, cu 2,9 miliarde de euro, reprezentând 8,9%, și de produsele farmaceutice, cu 1,9 miliarde de euro, echivalentul a 5,9% din importurile UE din Canada, conform sursei citate anterior.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.