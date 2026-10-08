UE și Canada își intensifică schimburile comerciale. Importurile europene au crescut cu 18% în 2025

În 2025, Uniunea Europeană a exportat bunuri de 48,8 miliarde de euro către Canada și a importat produse de 33 de miliarde de euro. Comerțul bilateral a generat un excedent european de 15,8 miliarde de euro, potrivit Eurostat.

În 2025, Uniunea Europeană a exportat către Canada bunuri în valoare de 48,8 miliarde de euro și a importat produse în valoare de 33,0 miliarde de euro. În urma acestor schimburi comerciale, UE a înregistrat un excedent de 15,8 miliarde de euro în relația comercială cu Canada.

Față de 2024, exporturile europene către Canada au crescut cu 1,2%, de la 48,2 miliarde de euro la 48,8 miliarde de euro. În același timp, importurile au avansat cu 18,0%, de la 28,0 miliarde de euro la 33,0 miliarde de euro.

În perioada 2015-2017, comerțul cu bunuri dintre UE și Canada a crescut, în medie, cu 4,7% pe an. Acordul economic și comercial cuprinzător dintre Uniunea Europeană și Canada, cunoscut sub denumirea CETA, a intrat în vigoare cu titlu provizoriu în septembrie 2017.

Ulterior, între 2018 și 2025, valoarea schimburilor comerciale dintre cele două părți a crescut de la 54,2 miliarde de euro la 81,8 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creștere medie anuală de 6,1%.

În aceeași perioadă, valoarea exporturilor UE către Canada a crescut cu 4,8%, în timp ce importurile din Canada au înregistrat o creștere mai accentuată, de 8,2%, potrivit Eurostat.

În 2025, utilajele și aparatele mecanice au reprezentat principala grupă de produse exportate de Uniunea Europeană către Canada, cu o valoare de 9,4 miliarde de euro, echivalentul a 19,3% din totalul exporturilor. Pe următoarele locuri s-au situat produsele farmaceutice, cu 5,5 miliarde de euro, respectiv 11,2% din exporturi, și vehiculele, autoturismele, motocicletele și piesele acestora, cu 5,4 miliarde de euro, reprezentând 11,1%.

Mașinile și echipamentele electrice au avut o valoare de 3,3 miliarde de euro și au reprezentat 6,7% din exporturile UE către Canada. Instrumentele optice, fotografice și medicale au însumat 2,0 miliarde de euro, respectiv 4,1% din total.

În cazul importurilor din Canada, cea mai importantă grupă a fost reprezentată de minereuri, zgură și cenușă, cu o valoare de 4,0 miliarde de euro, echivalentul a 12,2% din totalul importurilor. Pe locul următor s-au aflat utilajele și aparatele mecanice, cu 3,8 miliarde de euro, reprezentând 11,4% din importuri.

Combustibilii minerali, uleiurile și produsele de distilare au însumat 3,1 miliarde de euro, respectiv 9,4% din totalul importurilor. Acestea au fost urmate de aeronave, vehicule spațiale și piesele acestora, cu 2,9 miliarde de euro, reprezentând 8,9%, și de produsele farmaceutice, cu 1,9 miliarde de euro, echivalentul a 5,9% din importurile UE din Canada, conform sursei citate anterior.