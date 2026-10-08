Curs valutar BNR, 8 octombrie 2026. Euro, lira sterlină și francul elvețian scad, în timp ce dolarul crește

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 8 octombrie 2026, cursul valutar de referință pentru principalele monede. Euro, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat scăderi față de ședința precedentă. Dolarul american s-a apreciat ușor în raport cu leul. Moneda europeană a fost cotată la 5,3470 lei, iar dolarul a ajuns la 4,7814 lei.

Potrivit cursului valutar BNR anunțat joi, 8 octombrie 2026, moneda europeană a pierdut 0,0031 lei față de ședința de miercuri, când fusese evaluată la 5,3501 lei. Noua cotație a euro este de 5,3470 lei.

În schimb, dolarul american a înregistrat o apreciere de 0,0013 lei, ajungând la 4,7814 lei. În ședința precedentă, din 7 octombrie, moneda americană fusese cotată la 4,7801 lei.

Francul elvețian s-a depreciat cu 0,0051 lei, de la 5,7355 lei miercuri la 5,7304 lei joi.

O scădere mai mare a fost consemnată în cazul lirei sterline. Moneda britanică a pierdut 0,0178 lei față de ziua precedentă, coborând de la 6,3236 lei la 6,3058 lei.

De asemenea, BNR a stabilit pentru 100 de forinți maghiari un curs de 1,4577 lei, comparativ cu 1,4587 lei în ședința de miercuri. Diferența este de 0,0010 lei.

În intervalul 3 aprilie – 8 octombrie 2026, cursul euro a înregistrat variații importante, cea mai ridicată valoare din această perioadă fiind consemnată la începutul lunii octombrie.

Astfel, pe 6 octombrie 2026, moneda europeană a atins nivelul maxim de 5,3527 lei.

La polul opus, cea mai redusă cotație din intervalul analizat a fost de 5,0914 lei, înregistrată la 15 aprilie 2026.

Prin comparație, cursul de 5,3470 lei stabilit joi, 8 octombrie, este cu 0,0057 lei sub maximul consemnat pe 6 octombrie și cu 0,2556 lei peste minimul din 15 aprilie.

Datele publicate pentru ședința de joi indică o apreciere a dolarului american și scăderi pentru celelalte patru valute analizate, în raport cu valorile stabilite miercuri, 7 octombrie.

Evoluția principalelor valute în ultimele trei ședințe arată că euro a pierdut teren în raport cu leul, în timp ce dolarul american a înregistrat o creștere față de nivelul stabilit marți, 6 octombrie.

Moneda europeană a coborât de la 5,3527 lei pe 6 octombrie la 5,3470 lei pe 8 octombrie, ceea ce reprezintă o depreciere de 0,0057 lei în acest interval.

Dolarul american a avut o evoluție opusă. După cotația de 4,7616 lei din 6 octombrie, moneda americană a ajuns joi la 4,7814 lei, înregistrând un avans de 0,0198 lei.

Francul elvețian a fost evaluat la 5,7285 lei în ședința de marți, iar două zile mai târziu a ajuns la 5,7304 lei. Diferența dintre cele două cotații este de 0,0019 lei, deși joi moneda elvețiană s-a depreciat față de miercuri.

Lira sterlină a avut o evoluție oscilantă în cele trei ședințe analizate, înregistrând mai întâi o apreciere, urmată de o scădere în raport cu moneda națională.

Marți, 6 octombrie, lira britanică a fost cotată la 6,3036 lei. Miercuri, 7 octombrie, cursul a urcat la 6,3236 lei, pentru ca joi să coboare la 6,3058 lei.

Prin urmare, valoarea lirei sterline din 8 octombrie a rămas cu 0,0022 lei peste nivelul consemnat marți.

În cazul forintului maghiar, BNR a anunțat joi un curs de 1,4577 lei pentru 100 de unități, față de 1,4650 lei în ședința din 6 octombrie. Moneda maghiară a înregistrat astfel o depreciere de 0,0073 lei pentru 100 de forinți în intervalul analizat.

Cotațiile publicate de Banca Națională a României reprezintă cursuri valutare de referință, utilizate pentru exprimarea valorii monedelor străine în raport cu leul.

Aceste valori nu coincid în mod obligatoriu cu ratele aplicate de băncile comerciale sau de casele de schimb valutar.

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