Curs valutar BNR, 7 octombrie 2026. Euro scade după maximul istoric. Cât valorează moneda europeană

Leul a recuperat miercuri o mică parte din terenul pierdut în fața monedei europene. Banca Națională a României (BNR) a anunțat pentru 7 octombrie 2026 un curs de 5,3501 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0026 lei față de ședința precedentă. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au apreciat însă în raport cu moneda națională.

Evoluția vine după ce, pe 6 octombrie, euro fusese cotat la 5,3527 lei.

Cursul stabilit miercuri de BNR pentru moneda europeană este de 5,3501 lei/euro, față de 5,3527 lei/euro în ziua precedentă.

Diferența este de 0,0026 lei, echivalentul a 0,26 bani.

În urmă cu două zile, pe 5 octombrie, moneda europeană fusese cotată la 5,3306 lei.

Comparativ cu sfârșitul anului trecut, diferența rămâne importantă. La 31 decembrie 2025, cursul era de 5,0985 lei/euro. Astfel, euro valorează acum cu aproximativ 25 de bani mai mult decât la închiderea exercițiului financiar din 2025.

În sens opus a evoluat dolarul american. BNR a stabilit un curs de 4,7801 lei/dolar, în creștere cu 0,0185 lei față de valoarea de 4,7616 lei înregistrată marți.

Pe 5 octombrie, dolarul fusese cotat la 4,7569 lei.

Raportul dintre cele două monede internaționale indicat de datele prezentate este de 1,1192 dolari pentru un euro.

Francul elvețian a crescut miercuri la 5,7355 lei, de la 5,7285 lei în ședința precedentă. Avansul este de 0,0070 lei.

Și lira sterlină a câștigat teren în raport cu leul. Cursul a urcat de la 6,3036 lei la 6,3236 lei, o creștere de 0,0200 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4587 lei, în scădere de la 1,4650 lei.

Aurul a înregistrat o scădere în cotația BNR din 7 octombrie.

Un gram de aur a fost evaluat la 633,0241 lei, față de 635,8864 lei în ziua precedentă. Diferența este de 2,8623 lei.

La începutul săptămânii, pe 5 octombrie, gramul de aur fusese cotat la 635,9834 lei.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), aferent trimestrului al doilea din 2026, este de 5,57%.

Valoarea este foarte apropiată de cea din primul trimestru al anului, când IRCC se situa la 5,56%. Pentru trimestrul IV din 2025, indicele fusese de 5,58%.

În cazul ROBOR, valorile din 7 octombrie sunt de 6,10% pentru trei luni, 6,16% pentru șase luni și 6,21% pentru 12 luni. ROBOR la trei luni a scăzut cu 0,01 puncte procentuale, în timp ce indicii la șase și 12 luni au rămas neschimbați.

Principalele valori comunicate pentru miercuri sunt:

euro: 5,3501 lei ;

; dolar american: 4,7801 lei ;

; franc elvețian: 5,7355 lei ;

; liră sterlină: 6,3236 lei ;

; gram de aur: 633,0241 lei.

După creșterea puternică din ședința precedentă, euro a făcut astfel un pas înapoi față de leu, în timp ce dolarul, francul elvețian și lira sterlină au continuat să se aprecieze.