Curs valutar BNR, 7 octombrie 2026. Euro scade după maximul istoric. Cât valorează moneda europeană
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Leul a recuperat miercuri o mică parte din terenul pierdut în fața monedei europene. Banca Națională a României (BNR) a anunțat pentru 7 octombrie 2026 un curs de 5,3501 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0026 lei față de ședința precedentă. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au apreciat însă în raport cu moneda națională.
Evoluția vine după ce, pe 6 octombrie, euro fusese cotat la 5,3527 lei.
Euro scade la 5,3501 lei
Cursul stabilit miercuri de BNR pentru moneda europeană este de 5,3501 lei/euro, față de 5,3527 lei/euro în ziua precedentă.
Diferența este de 0,0026 lei, echivalentul a 0,26 bani.
În urmă cu două zile, pe 5 octombrie, moneda europeană fusese cotată la 5,3306 lei.
Comparativ cu sfârșitul anului trecut, diferența rămâne importantă. La 31 decembrie 2025, cursul era de 5,0985 lei/euro. Astfel, euro valorează acum cu aproximativ 25 de bani mai mult decât la închiderea exercițiului financiar din 2025.
Dolarul american crește
În sens opus a evoluat dolarul american. BNR a stabilit un curs de 4,7801 lei/dolar, în creștere cu 0,0185 lei față de valoarea de 4,7616 lei înregistrată marți.
Pe 5 octombrie, dolarul fusese cotat la 4,7569 lei.
Raportul dintre cele două monede internaționale indicat de datele prezentate este de 1,1192 dolari pentru un euro.
Francul elvețian și lira sterlină se apreciază
Francul elvețian a crescut miercuri la 5,7355 lei, de la 5,7285 lei în ședința precedentă. Avansul este de 0,0070 lei.
Și lira sterlină a câștigat teren în raport cu leul. Cursul a urcat de la 6,3036 lei la 6,3236 lei, o creștere de 0,0200 lei.
Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4587 lei, în scădere de la 1,4650 lei.
Gramul de aur scade
Aurul a înregistrat o scădere în cotația BNR din 7 octombrie.
Un gram de aur a fost evaluat la 633,0241 lei, față de 635,8864 lei în ziua precedentă. Diferența este de 2,8623 lei.
La începutul săptămânii, pe 5 octombrie, gramul de aur fusese cotat la 635,9834 lei.
IRCC este la 5,57%
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), aferent trimestrului al doilea din 2026, este de 5,57%.
Valoarea este foarte apropiată de cea din primul trimestru al anului, când IRCC se situa la 5,56%. Pentru trimestrul IV din 2025, indicele fusese de 5,58%.
În cazul ROBOR, valorile din 7 octombrie sunt de 6,10% pentru trei luni, 6,16% pentru șase luni și 6,21% pentru 12 luni. ROBOR la trei luni a scăzut cu 0,01 puncte procentuale, în timp ce indicii la șase și 12 luni au rămas neschimbați.
Cursurile BNR din 7 octombrie 2026
Principalele valori comunicate pentru miercuri sunt:
- euro: 5,3501 lei;
- dolar american: 4,7801 lei;
- franc elvețian: 5,7355 lei;
- liră sterlină: 6,3236 lei;
- gram de aur: 633,0241 lei.
După creșterea puternică din ședința precedentă, euro a făcut astfel un pas înapoi față de leu, în timp ce dolarul, francul elvețian și lira sterlină au continuat să se aprecieze.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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