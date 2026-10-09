De la 30 de grade, la frig și posibile ninsori. ANM anunță o răcire accentuată a vremii în toată România

România va înregistra o scădere semnificativă a temperaturilor în următoarele zile, după o perioadă cu maxime de până la 30 de grade Celsius în sudul țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță pătrunderea unei mase de aer rece, care va determina valori termice sub cele obișnuite pentru această perioadă. La începutul săptămânii viitoare sunt prognozate ploi în majoritatea regiunilor, iar la munte ar putea apărea ninsori. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a prezentat evoluția temperaturilor și zonele în care sunt așteptate cele mai importante precipitații.

Meteorologii ANM estimează că vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în sudul și sud-estul României, însă diferențele termice dintre regiuni vor deveni tot mai pronunțate odată cu pătrunderea unei mase de aer rece.

În Muntenia, temperaturile maxime vor atinge 30 de grade Celsius, în timp ce în București sunt prognozate valori de 28-29 de grade.

„Pentru zilele de weekend așteptăm în continuare o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în zonele sudice și sud-estice ale țării. Astăzi, temperaturile vor ajunge la 30 de grade, în special în partea de sud și în centrul Munteniei, cu 28-29 de grade în Capitală”, a declarat Elena Mateescu la Digi24.

În regiunile nordice, valorile termice vor fi considerabil mai reduse. Potrivit directorului general al ANM, în Maramureș sunt așteptate maxime de aproximativ 17 grade Celsius, pe fondul avansului aerului rece.

„În partea de nord-est a țării, de pildă, în Maramureș, vom avea doar 17 grade. Masa de aer mai rece va pătrunde în spațiul geografic al țării noastre și se va extinde în următoarele zile”, a precizat șefa ANM.

Răcirea vremii va începe sâmbătă, 10 octombrie, în special în nord-vestul, nordul și centrul țării, urmând ca masa de aer rece să se extindă treptat către celelalte regiuni.

În sud și sud-est, temperaturile vor rămâne temporar mai ridicate. În sudul Olteniei sunt prognozate maxime de 28-29 de grade Celsius, iar în București valorile termice vor ajunge la aproximativ 26 de grade.

Începând de luni, 12 octombrie, scăderea temperaturilor se va resimți la nivelul întregii țări, iar maximele vor coborî sub mediile climatologice specifice perioadei.

„Vremea va continua să se răcească, astfel încât, mai ales la debutul săptămânii viitoare și pe parcursul acesteia, vom observa deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit în toată țara”, a avertizat Elena Mateescu.

La mijlocul săptămânii viitoare și în a doua parte a acesteia, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 12 și 18 grade Celsius. Minimele nocturne ar putea coborî până la aproximativ 2 grade în zonele cele mai reci.

Pe lângă răcirea accentuată, prognoza ANM indică precipitații în cea mai mare parte a României, cele mai importante cantități de apă fiind așteptate la începutul săptămânii viitoare.

Meteorologii estimează acumulări de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile de precipitații ar putea depăși 25 de litri pe metru pătrat.

Ploile vor afecta în special Oltenia, Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania. Precipitații importante sunt prognozate și în nordul Moldovei, precum și în vestul și nord-estul Munteniei.

„Contează și precipitațiile, mai ales la debutul săptămânii, când cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, posibil peste 25 de litri pe metru pătrat, vor fi de interes în special în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și în nordul Moldovei și în partea de vest și nord-est a Munteniei. Practic, în cea mai mare parte a țării așteptăm precipitații”, a explicat directorul general al ANM.

Pătrunderea masei de aer rece va favoriza și apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare în zonele montane, în funcție de temperaturile înregistrate și de altitudinea la care se vor manifesta fenomenele.

Posibilitatea apariției ninsorilor este asociată răcirii prognozate pentru săptămâna viitoare, când temperaturile vor coborî semnificativ față de valorile înregistrate în acest weekend.

Ploile anunțate de meteorologi ar putea contribui la refacerea parțială a rezervelor de apă din sol, în condițiile în care seceta pedologică de lungă durată și extremă a afectat suprafețe extinse din România.

Directorul general al ANM a subliniat importanța precipitațiilor pentru zonele afectate de deficitul de umiditate acumulat în perioadele anterioare.