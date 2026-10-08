România, între temperaturi de vară și ploi în aceeași zi. Ce arată prognoza pentru 8 octombrie
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - Meteo, prognoza meteo, vremea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru joi, 8 octombrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile se vor menține mult peste valorile normale pentru această perioadă.
O zi cu aer de vară, urmată de ploi și furtuni. Cum se schimbă vremea pe 8 octombrie
Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult senin, iar valorile termice vor ajunge până la 28 de grade în unele zone din sud și vest. Spre seară, însă, vremea se va schimba în vestul, nordul și parțial centrul țării, unde norii se vor accentua și vor apărea averse.
În Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, ploile vor fi prezente pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor ajunge la 3…5 l/mp, iar izolat pot atinge 10…15 l/mp. Aversele vor fi însoțite, local, de descărcări electrice.
Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a teritoriului. Pe timpul zilei, acesta va avea ușoare intensificări în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral, unde rafalele vor atinge în general 40…45 km/h.
Temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cum va fi vremea la munte
Temperaturile maxime se vor situa între 19 grade pe litoral și valori de aproximativ 28 de grade, pe alocuri în sudul și vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în Dealurile de Vest.
La munte, vremea va fi în general frumoasă în timpul zilei, cu cer mai mult senin. Spre seară, în vestul și nordul țării, înnorările se vor accentua, iar pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice.
Vântul va fi slab și moderat, dar pe creste va sufla mai tare. Rafalele vor ajunge la 60…70 km/h, astfel că în zonele montane expuse circulația aerului va fi mai intensă. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață, iar temperaturile minime vor coborî până la aproximativ 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali.
Cum va fi vremea în București
În București, ziua de joi va aduce o vreme frumoasă și temperaturi mult mai ridicate după-amiaza decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil în primele ore, apoi va deveni mai mult senin.
Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 27 de grade.
Pe timpul nopții, minima va fi de 11…12 grade, cu valori ușor mai scăzute în zona preorășenească. Astfel, Capitala va avea parte de o zi caldă pentru începutul lunii octombrie, în timp ce schimbarea vremii și apariția ploilor sunt așteptate în special în vestul, nordul și parțial centrul țării spre seară.
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