Alerte de securitate în România: aplicația Depozitarului Central a fost atacată cibernetic. ANAF avertizează asupra unor site-uri false periculoase

Depozitarul Central a fost ținta unui atac cibernetic care a vizat aplicația pentru investitori, fără a afecta serviciile critice de registru și decontare. În paralel, ANAF a emis un avertisment ferm privind apariția unor site-uri false care încearcă să fure datele personale și bancare ale contribuabililor prin pagini neoficiale ce imită serviciile instituției.

Securitatea informatică a unor importante instituții din România este din nou pusă la încercare. Atât Depozitarul Central, cât și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au transmis avertismente cu privire la atacuri cibernetice și tentative de fraudă care vizează datele sensibile ale cetățenilor și investitorilor.

Depozitarul Central a anunțat vineri, 16 octombrie, că a fost ținta unui atac cibernetic orientat către aplicația Servicii Online pentru Investitori. Incidentul a fost identificat chiar în ziua în care s-a produs, fiind luate imediat toate măsurile necesare pentru investigare și remediere.

Această aplicație auxiliară este utilizată de investitori, persoane fizice române, pentru a-și crea conturi și a accesa serviciile oferite online de instituție.

Reprezentanții instituției prin intermediul căreia sunt realizate tranzacţii la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au dat asigurări că incidentul nu a avut consecințe asupra serviciilor și funcțiilor critice sau importante, cum ar fi activitățile de decontare și registru. Acestea au continuat să se desfășoare în condiții normale, fără ca deținerile de instrumente financiare sau informațiile despre tranzacțiile decontate să fie accesate, modificate ori alterate.

Deținătorii de instrumente financiare păstrează accesul la toate serviciile oferite de Depozitarul Central. Pentru serviciile furnizate prin aplicația afectată, opțiunile de comunicare rămân disponibile prin canalele obișnuite, precum poșta sau prezentarea directă la ghișeul sediului secundar.

Depozitarul Central a informat autoritățile competente, colaborează cu acestea pentru analiza detaliată a situației și a intensificat monitorizarea tuturor sistemelor sale.

În paralel, tot vineri, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a atras atenția contribuabililor asupra apariției unor site-uri frauduloase care folosesc abuziv denumirea instituției pentru a colecta ilegal date personale, fiscale și bancare.

Aceste pagini neoficiale le solicită utilizatorilor informații extrem de sensibile, precum codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de e-mail, dar și detalii despre conturile bancare, solduri sau veniturile lunare realizate.

ANAF le recomandă ferm cetățenilor să nu furnizeze niciun fel de date cu caracter personal sau bancar prin formularele de pe aceste platforme false.

Persoanele care au accesat din greșeală un astfel de site sau au trimis date confidențiale sunt sfătuite să contacteze de urgență autoritățile competente și bancă.

Instituția reamintește că pune la dispoziție gratuit serviciul Spațiul Privat Virtual pentru o comunicare 100% securizată.

Contribuabilii sunt sfătuiți să nu instaleze aplicații la cererea unor presupuși reprezentanți ANAF și să se informeze exclusiv din surse oficiale. ANAF colaborează strâns cu instituțiile abilitate pentru combaterea acestor tentative de fraudă, mai precizează instituția.