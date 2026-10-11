BVB a câştigat peste 2,3 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat o creștere a capitalizării cu 2,37 miliarde de lei în perioada 5-9 octombrie 2026, până la 674,17 miliarde de lei.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat în această săptămână peste 2,3 miliarde de lei la capitalizare (0,35%), în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu aproximativ 2,58 milioane de lei (0,6%), potrivit datelor publicate duminică, 11 octombrie 2026.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 674,17 miliarde de lei în perioada 5 octombrie 2026 – 9 octombrie 2026, în creştere cu aproximativ 2,37 miliarde de lei faţă de 671,79 miliarde de lei în săptămâna 28 septembrie – 2 octombrie 2026.

Tranzacţiile cu acţiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 435 milioane de lei, mai mare decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacţii de 432,43 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 33.400,45 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost miercuri, 7 octombrie, când s-au consemnat schimburi de 161,28 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost vineri, 9 octombrie 2026, cu tranzacţii de 26,69 milioane de lei.

Acţiunile Premier Energy PLC au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 82,1 milioane de lei şi o scădere a cotaţiilor de 1,46%, urmate de acţiunile Băncii Transilvania, cu 77,45 milioane de lei şi o creştere de 2,07%, şi cele ale Romgaz, cu 45,32 milioane de lei şi o apreciere de 6,4%.

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile One United Properties (+16,39%), MedLife (+11,36%) şi Transgaz (+10,95%). Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Bittnet Systems (-15,75%), Comcm (-6,96%) şi Socep (-6,22%).