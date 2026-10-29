Lei sau euro? Cum influențează cursul valutar câștigul obținut din economii

Dobânzile mai mari oferite pentru economiile în lei pot aduce un câștig superior depozitelor în euro, însă diferența se poate reduce atunci când moneda națională pierde din valoare. Datele Băncii Centrale arată că, în ultimele 12 luni, depozitele populației au crescut mai repede în valută decât cele în lei, pe fondul unei perioade în care inflația a diminuat considerabil randamentul real al economiilor în moneda națională.

Alegerea monedei în care sunt păstrați banii presupune compararea mai multor elemente: dobânda încasată, impozitul aplicat câștigului, evoluția cursului valutar și destinația viitoare a economiilor. Diferența dintre dobânzile bancare poate fi importantă, dar nu arată singură care dintre cele două variante va aduce mai mulți bani după un an.

Pentru depozitele cu scadența la 12 luni, dobânzile anuale efective (DAE) în lei se situează, în medie, între 5% și 6,5%. În cazul depozitelor în euro, nivelurile obișnuite sunt mai reduse, între 0,5% și 2,10%. Pe piață există și oferte care depășesc aceste intervale, în funcție de banca aleasă și de condițiile produsului.

De exemplu, TBI Bank oferă o dobândă de 3% pe an pentru depozitele în euro. Pentru economiile în lei, dobânzile pot ajunge la 7% pe an la TBI Bank și ProCredit. În ambele situații, câștigul din dobândă este supus unui impozit de 10%, reținut direct de bancă.

Pentru a compara randamentul depozitelor, trebuie luat în calcul câștigul rămas după impozitare și modificarea valorii leului față de moneda europeană. La o dobândă brută de 6,5% pentru un depozit în lei, randamentul net ajunge la aproximativ 5,85%. În cazul unui depozit în euro cu o dobândă brută de 2,5%, câștigul net este de circa 2,25%.

Rezultă o diferență de aproximativ 3,6 puncte procentuale în favoarea depozitului în lei, înainte de a lua în calcul variația cursului. Dacă leul se depreciază față de euro cu mai mult decât această diferență pe parcursul unui an, economiile în moneda europeană pot deveni mai rentabile. Dacă deprecierea rămâne sub acest prag, dobânda mai mare la lei poate compensa diferența.

Evoluția cursului din ultimii ani arată că perioadele de stabilitate pot fi urmate de modificări mai rapide. În 2021, euro era cotat la aproximativ 4,92 lei, iar în 2024 ajunsese la circa 4,97 lei. Din mai 2025, moneda națională a intrat însă pe o tendință de depreciere.

În 2026, cursul a continuat să crească. Pe 5 august, un euro era cotat la 5,2489 lei, în timp ce pe 8 octombrie ajunsese la 5,3470 lei. Diferența reprezintă o creștere de aproape 2% în aproximativ două luni, un interval suficient de scurt pentru a evidenția importanța riscului valutar în comparația dintre depozite, se arată în analiza hotnews.ro.

Dobânda încasată nu trebuie confundată cu sporirea efectivă a puterii de cumpărare. Chiar dacă suma din cont crește, scumpirea bunurilor și serviciilor poate diminua valoarea reală a banilor. Acest aspect este relevant mai ales într-o perioadă în care inflația din România se menține la niveluri ridicate.

În iulie 2026, Banca Națională a României a păstrat dobânda-cheie la 6,50%, după ce inflația ajunsese la 10,85% în luna mai. Ulterior, la 8 octombrie, banca centrală a menținut din nou dobânda-cheie la 6,50% și a avertizat că inflația ar putea crește din nou până la sfârșitul anului.

În aceste condiții, randamentul nominal al unui depozit în lei nu reflectă automat câștigul real obținut de deponent. Pentru a evalua efectul inflației, trebuie comparată dobânda netă cu evoluția prețurilor pe perioada în care banii sunt păstrați în cont.

Totuși, moneda în care sunt realizate cheltuielile rămâne un criteriu important. Persoanele care își plătesc chiria, ratele și cumpărăturile curente în lei sunt expuse creșterii prețurilor din România indiferent dacă își păstrează economiile în moneda națională sau în euro. De aceea, comparația dintre cele două variante nu se limitează la dobândă și curs.

Pentru cei care au nevoie de bani în lei pe parcursul următoarelor luni, păstrarea economiilor în moneda națională elimină riscul ca o variație a cursului să afecteze suma disponibilă pentru plăți. Situația este diferită atunci când banii sunt destinați unor obiective exprimate în euro.

Achitarea studiilor în străinătate, cumpărarea unei locuințe într-o altă țară sau plata unui credit în euro sunt exemple de situații în care economisirea direct în moneda europeană poate reduce expunerea la fluctuațiile valutare. În acest caz, suma acumulată este raportată la obligațiile financiare viitoare, nu doar la dobânda oferită de bancă.

Și durata economisirii poate influența alegerea. Pe termen scurt, evoluția cursului este dificil de anticipat, iar o depreciere sau o apreciere neașteptată poate schimba rezultatul comparației. Pe perioade mai lungi, istoricul indică o tendință de depreciere treptată a leului față de euro, fără ca ritmul viitor să poată fi stabilit cu certitudine.

O altă variantă pentru persoanele care urmăresc să obțină randamente din economii este reprezentată de titlurile de stat. Acestea pot oferi dobânzi atractive, iar veniturile din dobânzi sunt scutite de impozitul de 10% aplicat depozitelor bancare. Programul Fidelis include emisiuni atât în lei, cât și în euro, ceea ce permite alegerea monedei în funcție de nevoile financiare.

În cazul depozitelor bancare, protecția economiilor este asigurată prin schema de garantare aplicabilă, în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă. Acest plafon reprezintă un criteriu distinct de alegerea monedei și de compararea dobânzilor.

Pentru calculul comparativ a fost utilizat cursul BNR din 8 octombrie 2026, de 5,3470 lei pentru un euro. La această valoare, 1.000 de euro echivalează cu 5.347 de lei. Comparația are la bază depozite constituite pentru 12 luni, cu dobânzi reprezentative pentru ofertele existente pe piață.

Pentru economiile în lei au fost luate în considerare dobânzi cuprinse între 5% și 6,5%, iar pentru cele în euro au fost folosite oferte de până la 3% la tbi Bank și de 2,65% la alte produse bancare. Câștigurile din dobânzi sunt calculate după reținerea impozitului de 10%.

În ipotezele utilizate, depozitul în lei devine mai avantajos dacă deprecierea monedei naționale este mai mică de aproximativ 3,5% într-un an. Aplicat cursului de 5,3470 lei pentru un euro, acest procent indică un prag de aproximativ 5,53 lei pentru un euro. Dacă valoarea euro depășește acest nivel, depozitul în moneda europeană poate aduce un rezultat mai bun, în funcție de dobânzile efective ale celor două produse.

Creșterea cursului de la 5,2489 lei la 5 august la 5,3470 lei la 8 octombrie 2026 înseamnă o depreciere de aproape 2% în două luni. Evoluția este relevantă pentru calcul, dar nu reprezintă o garanție că pragul de 3,5% va fi depășit în următoarele 12 luni.

Comparația are și două limite importante. Prima este că nu include inflația, astfel că persoanele care vor folosi banii pentru cheltuieli în lei trebuie să țină cont și de evoluția prețurilor din România. A doua privește dobânzile, care diferă între instituțiile de credit și se pot modifica frecvent. Prin urmare, rezultatul depinde de condițiile concrete ale depozitului ales și de evoluția cursului pe durata economisirii.