Coșmarul din portofel de Halloween. Cât costă imaginea perfectă pentru rețelele sociale în România

Halloweenul se apropie, iar magazinele din România au pregătit costume, măști, decorațiuni și dulciuri pentru cei care vor să sărbătorească pe 31 octombrie. O petrecere tematică sau o ținută spectaculoasă pentru fotografiile de pe rețelele sociale poate părea o distracție accesibilă, însă cheltuielile cresc rapid atunci când sunt adunate toate produsele necesare.

În 2026, un costum simplu pentru copii poate costa aproximativ 20 de lei, în timp ce ținutele mai elaborate pot ajunge la 200 de lei. La acestea se adaugă accesoriile, machiajul, decorațiunile și dulciurile. Pentru o familie care pregătește mai multe costume sau organizează o petrecere acasă, bugetul poate depăși cu ușurință câteva sute de lei.

Ofertele comercianților din România arată însă că există și variante mai accesibile. Alegerea produselor, compararea prețurilor și reutilizarea obiectelor cumpărate în anii precedenți pot face diferența dintre o petrecere organizată cu un buget redus și una care presupune cheltuieli considerabile.

Costumul reprezintă una dintre principalele cheltuieli pentru cei care participă la petrecerile de Halloween. Prețurile diferă în funcție de complexitatea ținutei, materialele folosite și accesoriile incluse.

În magazinele din România, cele mai ieftine costume se situează, în general, în jurul valorilor de 40 de lei. Modelele inspirate de personaje populare, inclusiv din cultura K-pop și din producțiile de divertisment coreene, pot ajunge însă la aproximativ 200 de lei.

Pentru copiii care participă la petreceri organizate la școală sau la grădiniță, există și variante mai ieftine. De exemplu, Auchan comercializează un costum de schelet la prețul de 19,99 lei. Modelul este disponibil pentru mai multe categorii de vârstă, respectiv 4-6 ani, 7-9 ani și 10-12 ani.

În oferta Pepco, o rochie neagră cu imprimeu tematic de Halloween a fost prezentată la prețul de 30 de lei.

Pentru cei care își doresc fotografii sau videoclipuri spectaculoase pe Instagram, TikTok ori Facebook, costumul poate reprezenta doar începutul cheltuielilor.

O ținută inspirată de un personaj cunoscut poate necesita accesorii suplimentare, o coafură specială sau un machiaj adaptat temei. În unele cazuri, aceste produse pot ajunge să coste aproape la fel de mult ca îmbrăcămintea propriu-zisă.

Există însă și soluții mai ieftine pentru obținerea unui efect vizual potrivit sărbătorii.

În oferta Action România, o mască de Halloween costă aproximativ 8 lei, iar un set de machiaj tematic are un preț similar. Un set cu sânge fals, de 28 de mililitri, este disponibil la aproximativ 5 lei, în timp ce o diademă tematică costă aproximativ 5 lei.

Pregătirea locuinței pentru Halloween presupune alte cheltuieli, în special pentru persoanele care organizează petreceri sau vor să amenajeze un decor pentru fotografii.

Magazinele din România comercializează numeroase produse tematice, de la dovleci și ghirlande până la figurine luminoase și obiecte decorative cu efecte sonore.

În oferta Pepco, o decorațiune luminoasă în formă de fantomă costă aproximativ 14 lei, iar un dovleac decorativ cu iluminare LED costă aproximativ 30 de lei.

Un craniu luminos poate fi cumpărat cu cel puțin 10 lei, în timp ce o figurină luminoasă în formă de schelet costă aproximativ 30 de lei.

Pentru cei care vor să amenajeze masa festivă, magazinul propune farfurii din hârtie cu model de pânze de păianjen, în seturi de 12 bucăți, la 4 lei. Un set de 12 pahare tematice costă 6 lei, iar 20 de șervețele cu modele de Halloween au prețul de 4,50 lei.

În oferta Auchan, o ghirlandă de Halloween cu 10 LED-uri și lungimea de 150 de centimetri costă aproximativ 20 de lei. Totodată, un felinar cu LED costă aproximativ 10-15 lei.

Pentru cei care preferă decorațiuni cu efecte speciale, o mână mișcătoare cu lumină și sunet este disponibilă de la 29 de lei. Produsele mai elaborate pot avea prețuri considerabil mai mari. De exemplu, o coroniță LEGO de Halloween, cu 617 piese, este prezentată în oferta Auchan la aproximativ 140-200 de lei.

Dulciurile reprezintă o altă categorie de cheltuieli pentru Halloween, în special în cazul petrecerilor organizate pentru copii. Auchan a inclus în oferta dedicată sărbătorii dropsuri la pachet de un kilogram pentru aproximativ 15 lei.

Tot în oferta comerciantului, un tort tematic de Halloween, de un kilogram, costă aproximativ 100 de lei. Pentru cei care preferă deserturi individuale, prăjiturile tematice în formă de fantomă sau dovleac, de 150 de grame, sunt prezentate la un preț de circa 12 lei fiecare.

În magazinele Action, un pachet de dulciuri tematice de Halloween, de 168 de grame, are un preț de aproximativ 12 lei. Pentru o petrecere cu mai mulți invitați, cheltuielile pot crește în funcție de cantitatea de dulciuri cumpărată și de produsele alese pentru masa festivă.

Promoțiile pot reprezenta o modalitate de reducere a cheltuielilor, însă prețurile afișate trebuie analizate înainte de cumpărare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) precizează că reducerile comerciale trebuie raportate la un preț de referință stabilit potrivit legislației.

Acest preț reprezintă cel mai scăzut nivel practicat de comerciant pentru produsul respectiv în aceeași unitate de vânzare, în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii.

Prin urmare, un procent promoțional mare nu este suficient pentru a stabili dacă o ofertă este avantajoasă. Consumatorii pot compara prețurile produselor similare în mai multe magazine și pot verifica valoarea finală a cumpărăturilor. În cazul comenzilor online, trebuie luate în calcul și eventualele costuri de livrare.

O petrecere de Halloween nu trebuie să presupună cumpărarea unui costum nou și înlocuirea tuturor decorațiunilor în fiecare an. Hainele existente pot fi adaptate cu ajutorul unor accesorii tematice, iar măștile și produsele de machiaj pot fi folosite pentru realizarea unor personaje diferite.

În cazul decorațiunilor, obiectele care pot fi păstrate și reutilizate reprezintă o alternativă la produsele cumpărate pentru o singură seară. Pentru familiile cu copii, stabilirea unui buget înainte de cumpărături poate ajuta la evitarea cheltuielilor neprevăzute.

De asemenea, compararea ofertelor și alegerea unor produse simple pot reduce costurile fără să afecteze atmosfera petrecerii.