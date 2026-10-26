Lindt recunoaște că a scumpit prea mult ciocolata. Dulciurile companiei elvețiene au devenit prea scumpe pentru mulți consumatori: Am evaluat greșit

Lindt & Sprüngli se confruntă cu dificultăți după ce a majorat prea mult prețurile ciocolatei, iar consumatorii au început să cumpere mai puțin. Ernst Tanner, președintele executiv al companiei elvețiene, recunoaște că firma a subestimat reacția clienților. Declarațiile vin după demiterea directorului general și o scădere de peste 25% a acțiunilor în acest an.

Lindt & Sprüngli a întâmpinat dificultăți după ce a evaluat greșit reacția consumatorilor la scumpirea ciocolatei, a declarat Ernst Tanner, președintele executiv al producătorului elvețian.

Afirmațiile vin la câteva zile după demiterea directorului general, pe fondul îngrijorărilor privind performanța companiei, ale cărei acțiuni au scăzut cu peste 25% în acest an.

Într-un interviu acordat publicației elvețiene NZZ am Sonntag, Ernst Tanner a explicat că problemele companiei au fost provocate în mare parte de evaluarea greșită a pieței germane.

Producătorul de ciocolată a încercat să transfere asupra consumatorilor costurile suplimentare generate de scumpirea accentuată a boabelor de cacao, dar majorările de preț au afectat cererea, notează Reuters.

Tanner a recunoscut că firma a calculat greșit impactul scumpirilor și a explicat că, după ce prețurile la cacao au atins niveluri istorice începând din 2024, compania a încercat să recupereze costurile suplimentare.

„Am evaluat greșit modul în care clienții vor reacționa la creșterile de prețuri. După ce prețurile la cacao au atins niveluri istorice începând din 2024, am vrut să transferăm aceste costuri suplimentare. Procedând astfel, am supraestimat cât de mult puteam să majorăm prețurile fără să afectăm cererea”, a declarat acesta.

Președintele executiv a subliniat că, în ultimele luni, produsele companiei au devenit prea scumpe pentru o parte dintre consumatori.

„Pentru unii consumatori, produsele noastre au devenit în mod clar prea scumpe în ultimele luni”, a spus Tanner.

Acțiunile Lindt & Sprüngli au scăzut cu peste 25% în acest an, după ce compania și-a redus recent prognoza de creștere pentru 2026, invocând cererea slabă și efectele unui val de căldură asupra vânzărilor.

În pofida dificultăților, Tanner a susținut că problemele nu afectează întreaga companie și că evoluția acțiunilor nu reflectă valoarea acesteia. El a precizat că piețele din America și Orientul Îndepărtat continuă să ofere perspective favorabile.

„Cu toate acestea, Lindt & Sprüngli, în ansamblu, nu se află în criză”, a afirmat președintele executiv, adăugând că, în opinia sa, acțiunile companiei sunt subevaluate în prezent. „În America și în Orientul Îndepărtat, ne vom atinge și în acest an obiectivele de creștere, de 6% până la 8%”, a declarat Tanner.

În vârstă de 80 de ani, acesta a condus compania în calitate de director general între 1993 și 2016 și ocupă funcția de președinte de peste trei decenii. Tanner a respins sugestia că ar trebui să renunțe la conducerea consiliului de administrație, afirmând că mai are de lucru pentru a readuce compania pe o traiectorie favorabilă.

„Odată ce acest lucru va fi realizat, aștept cu nerăbdare să mă dedic următoarei etape a vieții mele”, a spus el.

Compania a început deja să reducă anumite prețuri pentru a stimula volumele de vânzări. Tanner a explicat că Lindt va avea mai multă flexibilitate pentru noi reduceri atunci când prețurile la cacao vor reveni la niveluri mai apropiate de normal.

Președintele executiv a exclus concedierile la nivelul întregului grup și a afirmat că obiectivul companiei rămâne creșterea. Totuși, el a precizat că este necesară o disciplină mai strictă a cheltuielilor.

În regiunea Germania–Elveția–Austria, bonusurile vor fi afectate deoarece obiectivele stabilite nu au fost îndeplinite.