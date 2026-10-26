Mirajul randamentelor garantate: Lecția dureroasă din Turcia și de ce fantomele SAFI și FNI încă bântuie piețele financiare

Mirajul randamentelor garantate: Lecția dureroasă din Turcia unde statul a intervenit mult prea târziu, se pare.

„M-am culcat bogat și m-am trezit sărac.”

Cuvintele lui Enes Kılıç, un inginer în vârstă de 29 de ani din Istanbul care și-a văzut evaporate economiile de o viață și aurul familiei peste noapte, nu reprezintă un accident izolat. Ele sintetizează un avertisment brutal adresat tuturor investitorilor atrași de promisiunea unor câștiguri spectaculoase în vremuri tulburi.

Scandalul financiar de proporții izbucnit în Turcia — unde autoritățile de reglementare au dispus lichidarea forțată a 131 de fonduri de investiții administrate de șapte societăți de profil, după ce active de peste 20 de miliarde de dolari s-au blocat complet — readuce în prim-plan o vulnerabilitate sistemică veche de când lumea: slăbiciunea cadrului de reglementare, absența supravegherii active în timp real și naivitatea cu care micii investitori cred că „de data aceasta va fi altfel”.

Pentru Europa Centrală și de Est, și în special pentru România, șocul din Turcia sună înspăimântător de familiar. El rezonează direct cu marile traume financiare ale anilor ’90 și 2000: prăbușirea SAFI și colapsul piramidei FNI (Fondul Național de Investiții) patronat de SOV Invest și grupul Gelsor. Deși astăzi Uniunea Europeană oferă o umbrelă legislativă prin directive riguroase (UCITS, AIFMD, MiFID II), realitatea din teren arată că ingineria financiară speculativă reușește frecvent să găsească portițe prin care fentează litera legii.

Originea colapsului din Turcia este clasică pentru economiile confruntate cu o inflație agresivă și o depreciere accentuată a monedei naționale. Pe fondul politicii monetare restrictive a Băncii Centrale a Turciei, care încerca să tempereze scumpirile, cetățenii de rând, politicienii, fostele oficialități și celebritățile au căutat cu disperare instrumente care să le ofere un randament real superior inflației galopante și peste dobânzile bancare la depozite.

Industria de administrare a activelor a explodat: activele totale au urcat de la 246 miliarde de dolari la 329 miliarde de dolari în doar 12 luni. În acest vid legislativ sau, mai degrabă, într-un climat marcat de o supraveghere laxă, câteva companii de administrare a averilor au creat fonduri cvasi-închise sau fonduri cu reguli atipice, unde mecanismul pieței libere a fost complet distorsionat:

Concentrarea extremă a activelor: În loc să aplice principiul sfânt al diversificării portofoliului, unele fonduri și-au canalizat banii într-o singură acțiune sau într-un număr infim de emitenți. Pomparea artificială a cotațiilor (Pump and Dump instituționalizat): Fondurile au cumpărat pachete masive de acțiuni la companii cu capitalizare redusă (penny stocks sau firme recent listate, lipsite de lichiditate reală). Prin achiziții repetate pe volume infime, administratorii creșteau artificial prețul acțiunilor la bursa din Istanbul, raportând zilnic pe hârtie o valoare unitară a activului net (VUAN) uriașă. Iluzia valorii contabile: Fondurile păreau extrem de profitabile pe ecranul aplicațiilor de investiții. Însă valoarea exista doar atâta timp cât nimeni nu cerea banii înapoi. În momentul în care primele cereri masive de răscumpărare au sosit la societăți precum Pusula Portföy și Tera Portföy, piața reală a refuzat să cumpere acele acțiuni umflate artificial. Efectul de domino a fost instantaneu: răscumpărările au fost suspendate, bursele au intrat în panică, iar autoritățile au blocat conturile a aproape 400.000 de oameni.

La București, drama investitorilor turci stârnește fiori reci celor care își amintesc de tranziția românească. Istoria nu se repetă niciodată identic, dar rimează impecabil.

Creat sub egida Societății de Administrare a Fondurilor de Investiții (SAFI), fondul atrăsese zeci de mii de deponenți promițând creșteri fabuloase. Secretul din spatele „succesului” a fost identic cu cel din Turcia: umflarea artificială a activelor necotate. Administratorii cumpărau participații în firme nelistate și le evaluau arbitrar în propriile registre contabile, raportând creșteri de 40%–50% pe lună. Când Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis Regulamentul nr. 9, obligând fondurile să raporteze activele la valori reale de piață, unitatea de fond s-a prăbușit cu peste 40% într-o singură zi. A urmat blocarea retragerilor și o criză socială majoră.

Prăbușirea Fondului Național de Investiții, administrat de SOV Invest și sprijinit prin rețeaua Gelsor condusă de Sorin Ovidiu Vîntu, a fost cea mai mare fraudă piramidală mascată în fond deschis de investiții din istoria României. Peste 300.000 de români și-au pierdut economiile. Rețeta a mizat tot pe complicitatea sau orbirea autorităților de control, evaluări fictive ale activelor din portofoliu și promisiunea garantării banilor de către CEC. Când raportul dintre activele fictive și banii reali solicitați la casierii s-a rupt, sistemul s-a evaporat.

După aderarea la Uniunea Europeană, piețele financiare din România și din blocul comunitar au fost integrate într-un corset legislativ strict, menit să facă imposibil un nou scenariu de tip FNI:

Separarea strictă a rolurilor: Societatea de Administrare a Investițiilor (SAI) gestionează strategia, dar banca depozitară este entitatea independentă care ține fizic activele, calculează zilnic valoarea unitară a activului net (VUAN) și verifică legalitatea fiecărei tranzacții.

Normele UCITS (Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare): Impun limite rigide de dispersie a riscului — regula „5/10/40” (un fond nu poate deține mai mult de 10% dintr-un singur emitent, iar totalul participațiilor ce depășesc 5% nu poate trece de 40% din portofoliu).

Supravegherea ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară): Monitorizarea continuă a fluxurilor financiare și a conformității.

Chiar și într-un mediu hiper-reglementat, piața financiară paralelă sau zonele gri găsesc modalități de ocolire:

Fondurile de Investiții Alternative (FIA) destinate „investitorilor calificați”: Adesea, sub pretextul unor produse adresate celor avizați, fondurile atrag și capitalul unor investitori de retail care nu înțeleg clauzele de blocare a lichidității sau gradul de levier folosit. Entitățile nelicențiate și „cluburile private de investiții”: În ultimii ani, mediul online a fost invadat de grupuri de Telegram, platforme de trading algoritmic, fonduri fantomă din paradisuri fiscale sau societăți de consultanță care promit randamente de 20%–30% pe an garantate prin „arbitraj pe criptomonede” sau „instrumente derivate complexe”. Aceste entități scapă adesea controlului autorităților financiare până când este prea târziu. Piața obligațiunilor corporative nelistate sau slab tranzacționate: Companii cu bonitate fragilă emit obligațiuni cu dobânzi de două cifre (10%–12%), plasate prin intermediari către publicul larg. Când emitentul intră în incapacitate de plată, investitorii descoperă că hârtiile deținute nu au nicio piață secundară unde să poată fi valorificate.

Cazul Turciei demonstrează că intervenția statului post-factum — chiar și printr-o lege de urgență votată în Parlament pentru rambursări eșalonate și ajustări cu inflația — nu repară destinele frânte. Oamenii care și-au vândut casele pentru a plăti tratamente oncologice sau tinerii care și-au lichidat economiile în aur trăiesc astăzi pe datorie, prinși într-un labirint birocratic cu rezultate incerte.

Pentru a nu deveni următoarea victimă a unui nou „SAFI” modern, fiecare cetățean trebuie să aplice câteva principii non-negociabile:

Randamentul mare fără risc NU există: În piețele financiare, orice profit suplimentar peste rata dobânzii oferite de titlurile de stat ale unei economii solide vine la pachet cu un risc proporțional de pierdere a capitalului.

Verificarea registrului oficial: Înainte de a plasa orice sumă, verificați pe site-ul oficial al ASF (sau al autorității naționale din statul respectiv) dacă societatea respectivă deține licență valabilă de administrator de fond și cine este banca depozitară.

Evitarea activelor ilichide mascate în depozite: Dacă un fond vă promite că puteți retrage banii la vedere în 24 de ore, dar plasează banii în proprietăți imobiliare exotice, companii nelistate sau acțiuni obscure cu volume de tranzacționare zero, fondul respectiv este o bombă cu ceas gata să explodeze la primul val de panică.

Diversificarea absolută: Niciodată nu vă plasați toate economiile într-un singur activ, într-o singură societate de administrare sau într-o singură clasă de instrumente.

Tragedia din Turcia ne amintește cu cruzime că legile scrise pe hârtie sunt inutile dacă autoritățile de reglementare reacționează abia după ce contabilitatea este deja compromisă. Când o schemă promite prea mult, indiferent dacă suntem la Istanbul, București sau Frankfurt, cel care plătește nota de plată este întotdeauna cel de la capătul lanțului: investitorul de rând.