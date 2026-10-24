Exclusiv. Depozite bancare, titluri de stat sau investiții. Cum își pot gestiona românii economiile și ce riscuri trebuie evitate
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Românii care reușesc să economisească au de ales între soluții cu grade diferite de risc și de acces la bani. Într-un interviu acordat Capital.ro, Ion Soltinschi, specialist în cadrul MrFinance.ro, explică diferențele dintre depozitele bancare, titlurile de stat și fondurile de investiții și atrage atenția asupra riscurilor asumate de începători, inclusiv în zona criptomonedelor.
Nu există un instrument financiar potrivit tuturor: alegerea depinde de obiectiv, de durata pentru care banii pot fi puși deoparte și de pierderile pe care o persoană este dispusă să le suporte. Ion Soltinschi discută despre Tezaur, Fidelis, ETF-uri și despre educația financiară necesară înaintea unei decizii de investiții.
Ce este mai avantajos în prezent pentru românii care au economii: să păstreze banii în depozite bancare, să investească în titluri de stat sau să se orienteze către alte instrumente financiare?
Ion Soltinschi: Alegerea depinde de orizontul de timp, toleranța la risc și nevoia de acces la bani. Pentru obiective aflate la unu-trei ani, depozitele bancare pot fi potrivite, chiar dacă dobânda netă nu acoperă integral inflația. Este mai important să protejăm banii de care avem nevoie curând decât să ne asumăm riscuri ridicate pentru un randament mai mare.
Titlurile de stat pot fi o alternativă pentru un orizont de câțiva ani, dar trebuie să înțelegem diferențele dintre Tezaur și Fidelis. În cazul Fidelis, dacă dobânzile din piață cresc, prețul obligațiunilor existente poate scădea, iar vânzarea înainte de scadență poate genera pierderi.
Pentru obiective aflate la șapte-zece ani sau mai departe, aș lua în calcul și fonduri de investiții sau ETF-uri. Acestea oferă expunere la mai multe companii și piețe, dar valoarea lor poate fluctua. Înainte de investiții, recomand constituirea fondului de urgență și separarea banilor necesari pe termen scurt.
În ultimii ani, tot mai mulți tineri au devenit interesați de investiții, inclusiv de criptomonede. Care sunt principalele riscuri pentru un începător și cu ce sumă ar fi prudent să înceapă?
Ion Soltinschi: Principalul risc pentru un începător este să investească în instrumente pe care nu le înțelege, atras de promisiunea unor câștiguri rapide. Criptomonedele pot avea fluctuații foarte mari, iar investitorii se confruntă și cu riscuri de fraudă, securitate și pierdere a accesului la active.
Personal, nu aș recomanda construirea unui portofoliu în jurul criptomonedelor. Pentru cineva care înțelege riscurile și dorește totuși expunere, poate începe cu o alocare mică, de exemplu 5%.
Aș încuraja începătorii să se orienteze mai întâi către instrumente pe care le pot înțelege: obligațiuni, acțiuni și fonduri de investiții. În cazul obligațiunilor, randamentul provene din dobândă, iar în cazul acțiunilor, din dividende și aprecierea prețului. Fondurile permit diversificarea investițiilor între mai multe companii.
Aș începe cu o sumă mică, după constituirea fondului de urgență, fără a folosi bani necesari cheltuielilor curente.
Considerați că educația financiară a românilor s-a îmbunătățit în ultimii ani? Care sunt cele mai importante lucruri pe care tinerii ar trebui să le învețe despre bani înainte de a începe să lucreze?
Ion Soltinschi: Consider că interesul pentru educația financiară a crescut. Tot mai mulți oameni sunt interesați de economisire, investiții și piețele de capital, iar accesul la informație și la platforme financiare este mai facil. Totuși, interesul nu înseamnă automat și cunoștințe solide.
Insista asupra importanței timpului în investiții. Cine începe la 25 de ani are mai multe decenii pentru a acumula capital și pentru a reinvesti randamentele decât cineva care începe la 45 de ani. Acest avantaj al timpului poate face o diferență semnificativă.
Educația financiară nu înseamnă să găsești investiția care te îmbogățește rapid, ci să iei decizii consecvente, adaptate obiectivelor tale și riscurilor pe care ți le poți asuma.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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