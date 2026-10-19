Rareș Bogdan avertizează asupra unui declin economic în Europa: Vine prăpădul! UE trebuie să se restarteze sau dispare

Europarlamentarul Rareș Bogdan avertizează că Uniunea Europeană riscă să intre într-o perioadă de declin economic și instabilitate politică, pe fondul deficitelor bugetare, al creșterii costurilor de finanțare și al presiunilor asupra nivelului de trai. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta critică politicile economice și energetice europene și consideră că lipsa unor reforme ar putea conduce la slăbirea instituțiilor comunitare și la creșterea influenței formațiunilor politice radicale.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a publicat o analiză amplă privind situația economică și politică a Uniunii Europene, avertizând că blocul comunitar se confruntă cu probleme structurale care ar putea afecta stabilitatea și nivelul de trai al cetățenilor.

În opinia sa, riscul major nu este reprezentat de o criză bancară asemănătoare celei din 2008, ci de o deteriorare treptată a situației economice, care ar putea avea consecințe politice și instituționale.

„Vine prăpădul! UE trebuie să se restarteze. Sau dispare. Cel mai frumos proiect politic al tuturor timpurilor, Uniunea Europeană, unde popoare care s-au măcelărit timp de secole au demolat granițele, s-au așezat la aceeași masă și le-au dat burse și bilete de tren studenților pentru a clădi cel mai înalt standard de viață și libertate, se năruie.”

Rareș Bogdan consideră că problemele economice acumulate în ultimele decenii încep să se reflecte tot mai puternic în viața cetățenilor europeni.

„Suntem în pragul unui tsunami, dar nu am în minte un crah bancar. Ci un declin material profund, plătit politic. Uitați-vă ce se întâmplă! A început!”

Unul dintre principalele riscuri identificate de europarlamentar este creșterea costurilor de finanțare pentru statele europene.

Acesta face referire la randamentele titlurilor de stat emise de Franța, Germania, Italia și Spania, susținând că nivelurile ridicate ale dobânzilor reflectă atât costul general al banilor, cât și riscurile percepute de investitori.

În analiza sa, Rareș Bogdan explică faptul că statele cu datorii mari sau cu instabilitate politică trebuie să ofere randamente mai ridicate pentru a atrage finanțare.

„Cu cât un stat e mai îndatorat sau mai instabil politic (sună cunoscut?), cu atât investitorii vor dobânzi mai mari ca să-i cumpere titlurile. Când cresc dobânzile înseamnă că piețele refuză să mai finanțeze ieftin ce? Ați ghicit! Deficitul!”

Europarlamentarul susține că, timp de mai mulți ani, achizițiile de obligațiuni realizate de Banca Centrală Europeană au contribuit la menținerea unor costuri reduse de finanțare.

În prezent, situația este diferită, pe fondul cheltuielilor publice acumulate în timpul pandemiei, al crizei energetice, al investițiilor în apărare și al costurilor tranziției ecologice.

Rareș Bogdan face referire și la România, susținând că deficitul bugetar și situația fiscală vulnerabilă limitează capacitatea statului de a se împrumuta în condiții avantajoase.

În opinia sa, dacă economii puternice precum Germania se confruntă cu majorarea dobânzilor la titlurile de stat, presiunile sunt și mai mari asupra unor state cu dezechilibre bugetare importante.

Rareș Bogdan consideră că o parte dintre dificultățile actuale ale Uniunii Europene sunt consecința unor decizii politice luate în ultimele decenii.

Europarlamentarul critică modul în care au fost gestionate tranziția energetică, politica de migrație și cheltuielile sociale, susținând că unele măsuri au contribuit la acumularea nemulțumirilor în rândul cetățenilor.

Referindu-se la situația din Franța, acesta apreciază că tensiunile sociale și violențele reflectă inclusiv probleme de integrare și dificultăți în menținerea ordinii publice.

În interpretarea sa, politicile europene nu au reușit să răspundă suficient preocupărilor legate de nivelul de trai, identitatea culturală și siguranța cetățenilor.

Europarlamentarul critică și continuarea achizițiilor de energie din Rusia, considerând că acestea contribuie indirect la finanțarea Moscovei.

Aceste afirmații reprezintă evaluările politice ale lui Rareș Bogdan privind cauzele problemelor europene.

În analiza publicată, europarlamentarul vorbește și despre rolul resurselor energetice în competitivitatea economiilor europene.

Acesta consideră că dependența energetică și deciziile privind tranziția verde au contribuit la creșterea costurilor pentru industrie și populație.

În cazul României, Rareș Bogdan evidențiază producția internă de gaze naturale și perspectivele oferite de proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

„Noroc că România este deja cel mai mare producător de gaze din UE (după ce Olanda a închis Groningen) și Neptun Deep ne va consolida statutul de exportator net regional! Și vom discuta altfel!”

În opinia sa, dezvoltarea producției interne de gaze ar putea consolida poziția economică și energetică a României în regiune.

Europarlamentarul avertizează că reducerea deficitelor bugetare poate deveni tot mai dificilă în condițiile în care statele trebuie să finanțeze simultan servicii publice, pensii, infrastructură și cheltuieli pentru apărare.

În opinia sa, problemele economice ale Uniunii Europene se pot transforma într-un declin prelungit, caracterizat prin reducerea puterii de cumpărare și deteriorarea serviciilor publice.

Rareș Bogdan susține că societățile occidentale sunt obișnuite cu sisteme de protecție socială extinse, iar orice încercare de reducere a cheltuielilor poate provoca nemulțumiri.

Acesta menționează în special Franța, Germania, Belgia și Italia, unde reformele privind pensiile, serviciile publice și cheltuielile sociale generează tensiuni politice.

Europarlamentarul consideră că efectele ar putea fi resimțite mai ales de clasa de mijloc, în condițiile în care creșterea costurilor și reducerea unor beneficii sociale pot alimenta neîncrederea în instituțiile europene.

Rareș Bogdan atrage atenția și asupra consecințelor politice ale dificultăților economice.

În opinia sa, nemulțumirile provocate de scăderea nivelului de trai și de percepția că instituțiile europene nu răspund problemelor populației pot favoriza ascensiunea formațiunilor antisistem.

Europarlamentarul susține că slăbirea partidelor tradiționale ar putea afecta capacitatea Uniunii Europene de a adopta decizii comune privind bugetul, apărarea și politica externă.

„Valul de tsunami nu va fi financiar-bancar, ci politic și instituțional. Dar fitilul este economia. Când clasa de mijloc simte că i se fură viitorul, reacționează.”

Potrivit acestuia, o eventuală fragmentare politică ar putea bloca mecanismele decizionale europene și ar reduce influența Uniunii pe plan internațional.

Rareș Bogdan consideră că soluțiile trebuie să includă o protejare mai eficientă a industriei europene și investiții în domeniile strategice.

Un alt subiect abordat de europarlamentar este relația transatlantică și dependența Europei de sprijinul militar american.

Rareș Bogdan consideră că statele europene au beneficiat timp de decenii de garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, fără să investească suficient în propriile capacități de apărare.

Acesta susține că Uniunea Europeană ar trebui să acorde prioritate consolidării relației cu Washingtonul, indiferent de administrația aflată la Casa Albă.

În același timp, europarlamentarul solicită măsuri pentru protejarea industriei europene în fața concurenței internaționale, făcând referire la politicile industriale adoptate de Statele Unite și la competiția economică din partea Chinei.

În încheiere, Rareș Bogdan susține că Uniunea Europeană trebuie să își regândească prioritățile și să răspundă mai eficient problemelor economice și sociale ale cetățenilor.

Deși avertizează asupra riscului unui declin profund, europarlamentarul afirmă că proiectul european trebuie păstrat și reformat.