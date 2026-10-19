Un nou risc pentru puterea de cumpărare. Ce spune șefa BCE despre scumpirea energiei

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene (BCE), avertizează că perspectivele economice indică o creștere a inflației, în special pe termen scurt, pe fondul evoluției prețurilor la energie. Tensiunile generate de conflictul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze piețele energetice, provocând fluctuații care pot influența evoluția prețurilor în zona euro.

Potrivit șefei BCE, amploarea șocului energetic nu permite ignorarea efectelor sale în stabilirea politicii monetare. Totuși, instituția trebuie să adopte o abordare echilibrată, care să țină cont de datele economice disponibile și de modul în care scumpirile se reflectă în economie.

Creșterea costurilor cu energia reprezintă un factor de presiune asupra inflației, iar evoluțiile din perioada următoare vor fi importante pentru evaluarea perspectivelor economice. BCE urmărește atât efectele directe ale acestor scumpiri, cât și posibilitatea ca ele să se transmită către alte categorii de bunuri și servicii.

În acest context, Christine Lagarde a subliniat că reacția băncii centrale trebuie să fie proporțională cu amploarea șocului și cu informațiile economice disponibile. Evoluția prețurilor la energie rămâne un element important pentru deciziile viitoare privind dobânzile.

Banca Centrală Europeană a majorat dobânzile-cheie în iunie și septembrie, însă nu a anunțat o traiectorie prestabilită pentru următoarele decizii de politică monetară. Instituția precizează că eventualele modificări vor depinde de datele economice și de evaluarea perspectivelor inflației.

Această abordare permite BCE să își adapteze deciziile în funcție de evoluțiile economice și de intensitatea presiunilor asupra prețurilor. În condițiile în care piețele energiei sunt afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, banca centrală trebuie să evalueze în ce măsură șocul actual influențează inflația și activitatea economică.

Lipsa unui angajament privind o anumită evoluție a dobânzilor înseamnă că deciziile viitoare vor fi stabilite pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv. Evoluția inflației, condițiile de finanțare și transmiterea costurilor energetice către restul economiei sunt factori relevanți pentru această evaluare.

Poziția BCE reflectă necesitatea de a lua în considerare atât riscurile asociate scumpirii energiei, cât și efectele pe care înăsprirea condițiilor monetare le poate avea asupra economiei. În acest sens, instituția urmărește evoluția mai multor indicatori înainte de a decide eventuale noi ajustări ale dobânzilor.

Christine Lagarde a atras atenția și asupra creșterii dobânzilor pe termen lung, o evoluție care contribuie la înăsprirea condițiilor de finanțare. Costurile mai ridicate ale finanțării pot influența deciziile economice și pot încetini activitatea, pe măsură ce accesul la credit devine mai costisitor.

Aceste condiții pot avea, totodată, un rol în limitarea transmiterii scumpirilor energiei către alte prețuri. Încetinirea cererii economice poate reduce presiunile asupra unor categorii de bunuri și servicii, diminuând riscul ca majorările inițiale ale costurilor energetice să se extindă în economie.

Deocamdată, BCE nu identifică o transmitere semnificativă a scumpirilor energiei către celelalte prețuri și salarii peste nivelul deja inclus în prognozele instituției. Această evaluare arată că, până în prezent, efectele observate asupra altor componente ale inflației nu au depășit substanțial estimările existente.

Evoluția viitoare va depinde de persistența presiunilor de pe piețele energetice și de felul în care acestea se reflectă în costurile companiilor, în prețurile finale și în salarii. Pentru BCE, diferența dintre efectele directe ale scumpirii energiei și propagarea acestora către restul economiei rămâne un element important în evaluarea perspectivelor inflației.