Bursele internaționale au înregistrat evoluții mixte. Scăderi în Japonia și pe Wall Street, creșteri în Europa și Coreea de Sud

Principalele burse internaționale au înregistrat evoluții diferite la finalul săptămânii trecute și în prima ședință de tranzacționare de luni, 19 octombrie 2026. Piața japoneză a închis în scădere, pe fondul majorării cotațiilor petrolului și al îngrijorărilor privind sustenabilitatea investițiilor în inteligența artificială. În schimb, bursa sud-coreeană a consemnat un avans important, în timp ce principalele piețe europene încheiaseră ședința de vineri pe creștere.

Bursa de la Tokyo a încheiat ședința de luni, 19 octombrie, cu o scădere de 0,58%, potrivit informațiilor transmise de agenția Kyodo.

Indicele principal Nikkei 225 a coborât la 64.948,04 puncte, pierzând 376,25 puncte față de valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente.

Evoluția negativă a fost influențată de creșterea prețurilor petrolului și de îngrijorările investitorilor privind sustenabilitatea cheltuielilor și investițiilor din sectorul inteligenței artificiale.

În schimb, piața de capital din Coreea de Sud a înregistrat o evoluție pozitivă.

Potrivit agenției Yonhap, indicele principal Kospi al bursei din Seul a crescut luni cu 1,76%, ajungând la 5.488,41 puncte. Avansul a fost de 99,96 puncte comparativ cu ședința precedentă.

Bursa americană a încheiat ședința de vineri cu scăderi ale principalilor indici, în contextul majorării cotațiilor petrolului și al temerilor privind sustenabilitatea investițiilor în inteligența artificială, potrivit Reuters.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,34%, respectiv 175,28 puncte, până la 52.002,41 puncte.

Indicele Standard & Poor’s 500 a înregistrat un declin de 1,09%, ajungând la 7.659,44 puncte, cu 84,62 puncte sub nivelul ședinței precedente.

Cea mai importantă scădere a fost consemnată de indicele Nasdaq, care s-a depreciat cu 2,15%, respectiv 572,99 puncte, până la 26.140,03 puncte.

În paralel, pe piața energiei, cotația petrolului american „light sweet crude”, cu livrare în noiembrie, a crescut cu 3,44 dolari pe baril la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex).

La închiderea ședinței de vineri, prețul acestuia a ajuns la 101,41 dolari pe baril.

Bursele europene au închis săptămâna pe creștere

Spre deosebire de piața americană, principalele burse europene au înregistrat creșteri în ședința de vineri.

La Londra, indicele FTSE 100 a avansat cu 0,38%, echivalentul a 41,55 puncte, până la 10.881,90 puncte.

La bursa ICE Futures, prețul petrolului Brent din Marea Nordului, cu livrare în decembrie, a crescut cu 3,94 dolari pe baril, ajungând la 109,86 dolari la închiderea ședinței.

Bursa de la Frankfurt a consemnat un avans mai important. Indicele principal DAX 40 a crescut cu 0,95%, respectiv 239,99 puncte, până la 25.622,61 puncte.

Și piața franceză a înregistrat o evoluție pozitivă. Indicele CAC 40 al bursei de la Paris a urcat cu 0,28%, echivalentul a 22 de puncte, până la 7.956,70 puncte.

Evoluțiile de pe bursele internaționale reflectă preocupările investitorilor legate de costurile energiei și de perspectivele companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Majorarea cotațiilor petrolului poate exercita presiuni asupra costurilor companiilor și asupra inflației, în timp ce investițiile masive în infrastructura destinată inteligenței artificiale ridică întrebări privind ritmul în care acestea vor genera profituri.

Datele de tranzacționare arată însă că reacțiile investitorilor diferă de la o piață la alta.

În timp ce Japonia și Statele Unite au înregistrat scăderi, Coreea de Sud a început săptămâna în creștere, iar bursele europene încheiaseră ultima ședință a săptămânii precedente în teritoriu pozitiv.