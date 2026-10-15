Bursele mondiale se prăbușesc pe fondul temerilor legate de AI. Samsung, SoftBank și SK Hynix, printre companiile afectate

Piețele bursiere internaționale au înregistrat scăderi puternice, pe fondul îngrijorărilor privind inflația din Statele Unite și posibilitatea unor noi majorări ale dobânzilor. Companiile din industria semiconductorilor și cele cu investiții importante în inteligența artificială au fost printre cele mai afectate, cu pierderi de aproape 11% într-o singură ședință. Vânzările masive au început pe Wall Street și s-au extins rapid în Asia și Europa, în timp ce Fondul Monetar Internațional avertizează asupra riscurilor pentru stabilitatea financiară globală.

Piețele financiare internaționale traversează un nou episod de volatilitate, determinat de temerile investitorilor privind perspectivele economice și evaluările ridicate ale companiilor asociate inteligenței artificiale (AI).

Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Asia, unde acțiunile producătorilor de semiconductori au fost puternic afectate de valul de vânzări.

În Coreea de Sud, indicele de referință Kospi 200 a scăzut cu 8,1%, atingând cel mai redus nivel de închidere din ultimele șase luni.

Indicele are o expunere importantă la companiile care produc cipuri de memorie, un sector care a beneficiat de interesul investitorilor pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Amploarea scăderilor a determinat activarea mecanismelor automate de protecție a pieței, cunoscute drept circuit breakers, care au întrerupt temporar tranzacționarea în mai multe momente ale ședinței.

Printre cele mai afectate companii s-au numărat SK Hynix și Samsung Electronics. Acțiunile SK Hynix au pierdut aproape 11%, în timp ce titlurile Samsung Electronics s-au depreciat cu aproximativ 9,5%.

Scăderile reflectă îngrijorările investitorilor privind perspectivele companiilor tehnologice, într-un moment în care costurile de finanțare ar putea crește din nou, transmite The Guardian.

Valul de vânzări a afectat puternic și piața bursieră din Japonia.

Indicele Nikkei 225 a înregistrat joi o scădere de 4,9%, pe fondul retragerii investitorilor din acțiunile companiilor tehnologice.

Producătorul de cipuri de memorie Kioxia a pierdut 11% din valoarea bursieră, iar acțiunile SoftBank s-au depreciat cu 10%.

SoftBank este unul dintre investitorii importanți în OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT.

Evoluția acțiunilor sale arată că presiunea nu se limitează la producătorii de semiconductori, ci afectează și grupurile care au investit masiv în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Investitorii devin tot mai atenți la riscurile financiare asociate sectorului, în special în cazul companiilor care au nevoie de finanțare importantă pentru a-și susține proiectele și extinderea.

Declinul burselor asiatice a venit după o ședință negativă pe Wall Street.

Indicele Nasdaq Composite, care include numeroase companii tehnologice, a scăzut cu 1,9%, în timp ce S&P 500 a pierdut 1,1%, înregistrând cea mai slabă performanță de după luna iulie.

Principalul factor care a declanșat îngrijorările a fost publicarea noilor date privind inflația din Statele Unite.

Indicele prețurilor de consum (CPI) a crescut cu 3,7% în septembrie, peste așteptările economiștilor.

Ritmul scumpirilor a fost cel mai ridicat de la nivelul de 4,2% înregistrat în luna mai, când inflația atinsese un maxim al ultimilor trei ani.

Datele au determinat investitorii să își revizuiască așteptările privind politica monetară a Rezervei Federale (Fed), banca centrală americană.

Piața anticipează noi majorări ale dobânzilor, iar unii investitori iau în calcul posibilitatea unei creșteri chiar până la sfârșitul lunii octombrie.

Dobânzile mai ridicate pot reduce atractivitatea acțiunilor, în special a celor din sectorul tehnologic, unde evaluările bursiere sunt influențate puternic de așteptările privind profiturile viitoare.

În același timp, finanțarea proiectelor de investiții devine mai costisitoare.

Analiștii Deutsche Bank consideră că piețele au fost afectate simultan de două surse importante de incertitudine: inflația americană și temerile legate de investițiile în inteligența artificială.

„Piețele au avut parte de 24 de ore incredibil de turbulente, după ce datele puternice privind inflația din SUA au fost urmate de îngrijorări tot mai mari legate de investițiile în inteligența artificială”, au transmis analiștii băncii, coordonați de Jim Reid.

Un element care provoacă îngrijorare este faptul că accelerarea inflației nu poate fi explicată exclusiv prin scumpirea energiei.

Prețurile combustibililor au fost influențate de tensiunile geopolitice, inclusiv de efectele războiului dintre Statele Unite și Iran.

Totuși, datele privind prețurile de consum indică scumpiri într-o gamă mai largă de produse și servicii.

„Nu a fost vorba doar despre o creștere a prețurilor energiei, deoarece au existat majorări generalizate în întregul coș de consum”, a explicat Jim Reid.

Această evoluție complică perspectivele politicii monetare americane, deoarece arată că presiunile inflaționiste sunt răspândite în economie.

Scăderile bursiere vin după un avertisment transmis de Fondul Monetar Internațional (FMI) privind riscurile asociate unei eventuale prăbușiri a acțiunilor companiilor din domeniul inteligenței artificiale.

Instituția a atras atenția, la începutul săptămânii, că o corecție puternică a evaluărilor bursiere din acest sector ar putea avea consecințe asupra întregului sistem financiar internațional.

„Consecințele unei corecții în sectorul inteligenței artificiale ar putea fi globale”, a avertizat FMI.

Potrivit evaluării instituției, piețele asiatice ar fi printre cele mai expuse, alături de Statele Unite.

Această vulnerabilitate este legată de importanța companiilor asiatice în producția de semiconductori și alte componente utilizate în dezvoltarea tehnologiilor AI.

Regatul Unit și zona euro ar putea fi relativ mai puțin afectate la nivelul piețelor locale, însă investitorii care dețin acțiuni americane ar putea înregistra pierderi.

Avertismentul FMI apare într-un moment în care investitorii analizează tot mai atent sustenabilitatea investițiilor masive în inteligența artificială și riscurile financiare asociate acestora.

Presiunea asupra companiilor tehnologice s-a extins și în China.

Indicele CSI 300 din Shanghai a pierdut până la 2,4%, atingând cel mai redus nivel din august 2025.

În Taiwan, acțiunile TSMC, unul dintre cei mai importanți producători de semiconductori din lume și cea mai valoroasă companie din Asia, au scăzut cu 2%.

Deprecierea a avut loc în ciuda faptului că producătorul a raportat al șaselea trimestru consecutiv de profit.

Evoluția TSMC indică amploarea valului de vânzări, care a afectat inclusiv companii ce continuă să raporteze rezultate financiare pozitive.

Sectorul semiconductorilor se află în centrul atenției investitorilor deoarece furnizează componentele necesare pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.

În condițiile în care sentimentul pieței se deteriorează, acțiunile acestor companii sunt afectate de îngrijorările privind perspectivele întregului sector.

Valul de vânzări s-a extins și pe piețele europene, deși scăderile înregistrate la începutul ședinței au fost mai reduse decât cele din Asia.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborât cu 0,4%.

În Regatul Unit, FTSE 100 a pierdut 0,06%, în timp ce indicele francez CAC 40 s-a depreciat cu 0,19%.

Indicele Ibex din Spania a scăzut cu 0,17%, iar DAX, principalul indice bursier din Germania, a înregistrat un declin de 0,53%.

Presiunea asupra acțiunilor tehnologice ar putea continua și în Statele Unite.

Contractele futures pentru indicele Nasdaq 100 indicau o scădere de aproximativ 1%, sugerând posibilitatea unei noi deschideri negative pentru companiile americane din sectorul tehnologic.

Evoluțiile au loc într-un moment în care investitorii urmăresc atât deciziile viitoare ale Rezervei Federale, cât și riscurile asociate evaluărilor ridicate ale companiilor care beneficiază de dezvoltarea inteligenței artificiale.