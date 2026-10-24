Un cutremur puternic a zguduit Pacificul. S-a emis alertă de tsunami în Vanuatu

Un cutremur puternic s-a produs sâmbătă în largul arhipelagului Vanuatu, situat în Oceanul Pacific, declanșând o alertă de tsunami. Seismul a fost evaluat la magnitudinea de 6,9, potrivit Centrului de Monitorizare a Tsunamiurilor din Pacific, citat de Reuters.

Inițial, cutremurul a fost estimat la magnitudinea de 7,2, conform datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS). Mișcarea seismică s-a produs la o adâncime redusă, în apele din apropierea arhipelagului, ceea ce a determinat autoritățile să avertizeze asupra posibilității apariției unor valuri de tsunami.

Centrul de monitorizare, cu sediul în Hawaii, a transmis un avertisment privind riscurile pentru zonele de coastă din apropierea epicentrului.

„Pe baza datelor preliminare privind cutremurul, există riscul apariţiei unor valuri de tsunami periculoase pentru coastele situate într-o rază de 300 km de epicentrul cutremurului”, a avertizat instituția.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, seismul s-a produs sâmbătă, la ora 15:31, la aproximativ 200 de kilometri vest de Sola, localitate situată pe insula Vanua Lava. Cutremurul a avut o adâncime de 10 kilometri.

Sola este principalul oraș din Insulele Banks, un grup de insule aflat în partea de nord a arhipelagului Vanuatu. Zona este situată în Oceanul Pacific, într-o regiune cunoscută pentru activitatea seismică.

Epicentrul cutremurului s-a aflat la nord-vest de insula Espiritu Santo, unde este situat Luganville, al doilea oraș ca mărime din Vanuatu.

După producerea seismului, Centrul de Avertizare împotriva Tsunamiurilor din Pacific a anunțat că există posibilitatea apariției unor valuri periculoase în anumite părți ale arhipelagului Vanuatu.

Avertizarea a vizat în special zonele de coastă aflate în apropierea epicentrului, unde efectele unui eventual tsunami ar putea fi semnificative. Evaluarea riscului s-a bazat pe datele preliminare privind magnitudinea și adâncimea cutremurului.

În același timp, centrul de monitorizare nu a identificat, la momentul comunicării informațiilor, nicio zonă de risc pentru Noua Zeelandă.

Imediat după producerea cutremurului, nu au fost raportate pagube materiale sau victime. Informațiile disponibile nu indicau existența unor consecințe confirmate asupra populației sau infrastructurii din zonele afectate.

Avertizarea privind posibilitatea producerii unor valuri de tsunami a rămas principalul element al intervenției inițiale, autoritățile de monitorizare analizând datele seismice pentru evaluarea riscurilor de-a lungul coastelor din regiune.