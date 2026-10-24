Un cutremur puternic a zguduit Pacificul. S-a emis alertă de tsunami în Vanuatu
Un cutremur puternic s-a produs sâmbătă în largul arhipelagului Vanuatu, situat în Oceanul Pacific, declanșând o alertă de tsunami. Seismul a fost evaluat la magnitudinea de 6,9, potrivit Centrului de Monitorizare a Tsunamiurilor din Pacific, citat de Reuters.
Un seism puternic a zguduit oceanul. Specialiștii au emis o alertă de tsunami
Inițial, cutremurul a fost estimat la magnitudinea de 7,2, conform datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS). Mișcarea seismică s-a produs la o adâncime redusă, în apele din apropierea arhipelagului, ceea ce a determinat autoritățile să avertizeze asupra posibilității apariției unor valuri de tsunami.
Centrul de monitorizare, cu sediul în Hawaii, a transmis un avertisment privind riscurile pentru zonele de coastă din apropierea epicentrului.
„Pe baza datelor preliminare privind cutremurul, există riscul apariţiei unor valuri de tsunami periculoase pentru coastele situate într-o rază de 300 km de epicentrul cutremurului”, a avertizat instituția.
Unde s-a produs cutremurul din Vanuatu
Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, seismul s-a produs sâmbătă, la ora 15:31, la aproximativ 200 de kilometri vest de Sola, localitate situată pe insula Vanua Lava. Cutremurul a avut o adâncime de 10 kilometri.
Sola este principalul oraș din Insulele Banks, un grup de insule aflat în partea de nord a arhipelagului Vanuatu. Zona este situată în Oceanul Pacific, într-o regiune cunoscută pentru activitatea seismică.
Epicentrul cutremurului s-a aflat la nord-vest de insula Espiritu Santo, unde este situat Luganville, al doilea oraș ca mărime din Vanuatu.
Alertă de tsunami pentru zonele de coastă
După producerea seismului, Centrul de Avertizare împotriva Tsunamiurilor din Pacific a anunțat că există posibilitatea apariției unor valuri periculoase în anumite părți ale arhipelagului Vanuatu.
Avertizarea a vizat în special zonele de coastă aflate în apropierea epicentrului, unde efectele unui eventual tsunami ar putea fi semnificative. Evaluarea riscului s-a bazat pe datele preliminare privind magnitudinea și adâncimea cutremurului.
În același timp, centrul de monitorizare nu a identificat, la momentul comunicării informațiilor, nicio zonă de risc pentru Noua Zeelandă.
Ce se știe despre eventualele pagube
Imediat după producerea cutremurului, nu au fost raportate pagube materiale sau victime. Informațiile disponibile nu indicau existența unor consecințe confirmate asupra populației sau infrastructurii din zonele afectate.
Avertizarea privind posibilitatea producerii unor valuri de tsunami a rămas principalul element al intervenției inițiale, autoritățile de monitorizare analizând datele seismice pentru evaluarea riscurilor de-a lungul coastelor din regiune.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.