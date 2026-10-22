Cutremur de magnitudine 7 produs joi seară. Pământul s-a zguduit într-o zonă afectată de dezastre naturale

Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs joi, 22 octombrie, în nordul Tibetului, teritoriu administrat de China. Seismul a fost înregistrat la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, potrivit autorităților chineze. Evenimentul are loc la câteva săptămâni după inundațiile devastatoare din regiunea Himalaya, soldate cu mii de persoane moarte sau dispărute, conform informațiilor transmise de Reuters.

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7, a afectat joi seară nordul Tibetului, într-o zonă din prefectura Nagqu, potrivit datelor publicate de Centrul Chinez pentru Rețele Seismice (CENC). Mișcarea tectonică a fost înregistrată în jurul orei locale 22:33, la o adâncime estimată la 10 kilometri.

Informațiile comunicate de autoritățile chineze diferă însă de măsurătorile efectuate de Centrul Național pentru Seismologie din India. Instituția indiană a indicat ora 20:03, ora locală a Indiei, și a stabilit că seismul s-a produs la o adâncime de 173 de kilometri.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat informații privind eventuale victime sau distrugeri provocate de cutremur. De asemenea, nu au fost prezentate date oficiale referitoare la posibilele pagube materiale din localitățile aflate în apropierea epicentrului.

Seismul din Tibet s-a produs la numai câteva săptămâni după ce regiunea Himalaya a fost afectată de inundații de amploare, declanșate de o avalanșă de gheață și roci în apropierea frontierei dintre Nepal și Tibet.

Dezastrul din 26 august a provocat viituri care au distrus locuințe, au afectat drumuri și poduri și au produs avarii importante instalațiilor hidroenergetice din regiune.

În urma inundațiilor, mii de persoane au fost raportate decedate sau dispărute. Echipele de intervenție din Nepal au continuat operațiunile de căutare în zonele afectate, inclusiv în tunelurile situate de-a lungul râului Bhotekoshi și în instalațiile subterane ale centralelor electrice.

În contextul distrugerilor provocate de inundațiile din Himalaya, premierul nepalez Balendra Shah a atras atenția asupra unei posibile legături între producerea dezastrului și schimbările climatice.

Șeful Guvernului de la Kathmandu a solicitat ca această problemă să fie abordată în cadrul discuțiilor internaționale, în condițiile în care comunitățile afectate continuau să se confrunte cu urmările viiturilor.

În unele dintre localitățile devastate, familiile persoanelor dispărute au organizat ceremonii funerare simbolice pentru rudele ale căror trupuri nu au fost recuperate. Operațiunile de căutare au vizat inclusiv infrastructura energetică subterană și tunelurile afectate de inundații.