România câștigă teren pe piața porumbului din UE. Importurile europene au crescut cu 40%

Importurile de porumb ale Uniunii Europene au crescut cu 40% în primele luni ale sezonului 2026/27, pe fondul secetei care a afectat recolta comunitară. România a devenit principalul exportator european de grâu moale, cu 3,68 milioane de tone livrate până la 18 octombrie, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană.

Importurile de porumb ale Uniunii Europene au crescut cu 40% în perioada 1 iulie 2026 – 18 octombrie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul majorării livrărilor din SUA și Ucraina. În schimb, exporturile europene de grâu au rămas la același nivel, potrivit datelor publicate, marți, de Comisia Europeană.

Creșterea importurilor de porumb era anticipată de analiști și de reprezentanții sectorului industrial. Producătorii de nutrețuri pentru animale și companiile din industria amidonului încearcă să compenseze deficitul provocat de secetă, care a afectat puternic recolta europeană. Estimările indică faptul că producția de porumb din UE ar putea fi cea mai slabă de după anul 2000.

În intervalul 1 iulie 2026 – 18 octombrie 2026, importurile de porumb ale UE au ajuns la 6,64 milioane de tone. Din acest total, 2,9 milioane de tone au provenit din SUA. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut, livrările americane către piața europeană au fost de aproximativ 900.000 de tone, ceea ce înseamnă că acestea s-au triplat în ritm anual.

Ucraina a beneficiat, de asemenea, de creșterea cererii europene. Importurile de porumb din această țară s-au dublat, ajungând la 1,62 milioane de tone, față de 770.000 de tone în perioada corespunzătoare din 2025.

În schimb, livrările din Brazilia au scăzut semnificativ. Importurile europene de porumb brazilian au coborât la 1,82 milioane de tone, de la 2,74 milioane de tone în perioada 1 iulie 2025 – 18 octombrie 2025. Cu toate acestea, Brazilia rămâne al doilea cel mai mare furnizor de porumb al Uniunii Europene.

Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au ajuns la 8,47 milioane de tone în sezonul 2026/27, până la 18 octombrie, menținându-se la un nivel similar celui din aceeași perioadă a anului trecut.

România a fost cel mai mare exportator de grâu moale din blocul comunitar, cu livrări de 3,68 milioane de tone. Pe următoarele poziții s-au situat Lituania, cu 1,29 milioane de tone, Polonia, cu 970.000 de tone, Letonia, cu 890.000 de tone, și Bulgaria, cu 730.000 de tone.

Comisia Europeană a precizat că datele privind exporturile Franței sunt incomplete de la începutul anului 2024. În cazul Bulgariei și Irlandei, informațiile sunt incomplete de la începutul sezonului 2023/24, în timp ce datele pentru Grecia nu sunt complete din ianuarie 2026.

În aceeași perioadă, exporturile de orz ale Uniunii Europene au totalizat 2,22 milioane de tone, în intervalul 1 iulie 2026 – 18 octombrie 2026. Volumul a fost cu 41% mai mic decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.