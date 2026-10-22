India și UE ar putea aplica acordul de liber schimb la 4-5 luni de la semnare. Când este așteptată încheierea înțelegerii?

India și Uniunea Europeană ar putea semna acordul de liber schimb înainte de sfârșitul anului, potrivit ministrului Comerțului din India, Piyush Goyal. Înțelegerea ar putea intra în vigoare la patru-cinci luni după semnare, facilitând accesul companiilor pe cele două piețe și stimulând investițiile dintre India și statele membre ale blocului comunitar.

India și Uniunea Europeană ar putea pune în aplicare acordul de liber schimb în termen de patru până la cinci luni de la semnare, a declarat joi ministrul Comerțului din India, Piyush Goyal, în timpul unei vizite în Germania. Potrivit oficialului, semnarea acordului este așteptată înainte de sfârșitul anului.

Înțelegerea ar urma să faciliteze accesul companiilor indiene și europene pe piețele celor două părți și să stimuleze fluxurile de investiții între India și cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Calendarul anunțat de oficialul indian ar permite trecerea la aplicarea prevederilor acordului într-un interval relativ scurt de la semnare, cu condiția finalizării etapelor necesare.

Acordurile de liber schimb urmăresc reducerea sau eliminarea anumitor taxe vamale și a altor bariere comerciale, pentru a facilita schimburile de bunuri și servicii între economiile participante. Efectele concrete asupra companiilor și diferitelor sectoare economice vor depinde de condițiile prevăzute în acordul dintre India și Uniunea Europeană.

Acordul de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană ar putea crea noi oportunități pentru companiile care doresc să își extindă activitatea pe cele două piețe. Întreprinderile europene ar putea beneficia de un acces mai facil la piața indiană, în timp ce firmele din India ar putea obține oportunități suplimentare în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Înțelegerea ar putea contribui și la intensificarea fluxurilor de investiții dintre cele două părți. Reducerea barierelor comerciale și stabilirea unor condiții mai clare de acces pe piață ar putea influența deciziile companiilor privind exporturile, extinderea operațiunilor și investițiile transfrontaliere.

Un acord de liber schimb ar putea consolida relațiile economice dintre India și Uniunea Europeană, două piețe importante pentru comerțul internațional. Amploarea beneficiilor va depinde însă de forma finală a înțelegerii și de măsurile concrete prevăzute pentru aplicarea acesteia.

Potrivit lui Goyal, acordul ar urma să fie semnat înainte de sfârșitul anului, iar aplicarea prevederilor sale ar putea începe la patru până la cinci luni după semnare.