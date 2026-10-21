Meta pregătește noi reguli de la 30 octombrie. Editorii din Germania cer Comisiei Europene să blocheze modificările

Două importante asociații ale editorilor din Germania solicită Comisiei Europene să analizeze și să suspende modificările pe care Meta intenționează să le introducă în termenii și condițiile de utilizare pentru clienții comerciali. Noile prevederi, programate să intre în vigoare pe 30 octombrie, ar permite companiei să colecteze și să analizeze automat conținuturi publicate pe internet, inclusiv materiale jurnalistice. Editorii avertizează că schimbările ar putea afecta activitatea publicațiilor și ar putea ridica probleme privind respectarea legislației europene.

Asociația Federală a Editorilor Digitali și a Editorilor de Ziare din Germania (BDZV) și Asociația Media a Presei Libere (MVFP) au solicitat Comisiei Europene să examineze modificările planificate de Meta, compania care deține platformele Facebook și Instagram.

Potrivit agenției DPA, cele două organizații consideră că noile condiții de utilizare ar putea reprezenta o amenințare pentru jurnalism și pentru activitatea economică a editorilor de presă.

Într-un comunicat comun publicat marți, reprezentanții BDZV și MVFP au cerut autorităților europene să suspende, cel puțin temporar, aplicarea modificărilor până la clarificarea implicațiilor acestora.

Noile prevederi sunt programate să intre în vigoare pe 30 octombrie și vizează clienții comerciali ai platformelor administrate de Meta.

Principala preocupare a editorilor este legată de extinderea posibilităților companiei de a accesa și utiliza automat conținuturi publicate pe internet, inclusiv materiale care aparțin organizațiilor de presă.

Potrivit celor două asociații germane, modificările pregătite de Meta ar permite companiei să efectueze căutări, să stocheze și să analizeze automat o categorie mai largă de conținuturi online.

În prezent, preocupările editorilor nu se limitează la materialele pe care publicațiile le distribuie direct pe Facebook sau Instagram.

Noile condiții ar putea permite companiei să acceseze și site-urile web către care trimit postările respective.

Astfel, colectarea automatizată nu s-ar mai limita la conținuturile publicate pe platformele Meta, ci s-ar putea extinde asupra materialelor disponibile pe paginile externe indicate prin linkuri.

Potrivit BDZV și MVFP, această practică ar putea afecta articolele jurnalistice, arhivele publicațiilor, fotografiile și materialele video.

Cele două organizații consideră că extinderea accesului la aceste resurse ridică probleme importante privind utilizarea conținutului editorial și drepturile editorilor asupra materialelor publicate.

Modificările pregătite de Meta nu vizează în mod direct utilizarea obișnuită a platformelor Facebook și Instagram de către persoanele fizice.

Pentru utilizatorii privați, activitățile zilnice desfășurate pe cele două rețele sociale nu ar urma să sufere schimbări semnificative după 30 octombrie.

Noile prevederi se referă în principal la conturile comerciale, publicitate și colectarea conținuturilor disponibile pe internet.

Prin urmare, preocupările exprimate de editorii germani sunt legate în special de relația dintre Meta și organizațiile care publică și distribuie materiale profesionale prin intermediul platformelor sale.

În cazul publicațiilor de presă, această relație include atât distribuirea articolelor pe rețelele sociale, cât și accesul către site-urile proprii prin linkurile publicate pe Facebook și Instagram.

Una dintre principalele nemulțumiri exprimate de BDZV și MVFP privește posibilitatea ca Meta să utilizeze volume importante de conținut jurnalistic în scopuri comerciale.

Editorii germani se tem că materialele publicate de organizațiile de presă ar putea fi colectate și folosite pentru dezvoltarea produselor companiei fără obținerea unui consimțământ suplimentar.

De asemenea, cele două asociații avertizează asupra posibilității ca această utilizare să se realizeze fără remunerarea editorilor care au produs conținuturile respective.

O altă preocupare este legată de inteligența artificială.

Reprezentanții industriei germane de presă consideră că articolele, imaginile, videoclipurile și alte materiale editoriale colectate automat ar putea fi utilizate inclusiv în procesul de dezvoltare a produselor bazate pe inteligență artificială.

În acest context, asociațiile atrag atenția asupra riscului ca resursele jurnalistice să fie utilizate pentru produse comerciale fără ca editorii să beneficieze de un acord suplimentar sau de compensații financiare.

Termenii și condițiile pregătite de Meta au generat deja critici, iar compania a efectuat o serie de revizuiri ale prevederilor controversate.

Cu toate acestea, BDZV și MVFP consideră că modificările introduse ulterior nu rezolvă problemele semnalate.

Cele două organizații își mențin preocupările privind colectarea automatizată a materialelor jurnalistice și posibilitatea utilizării acestora în scopuri comerciale.

Din acest motiv, asociațiile solicită în continuare intervenția Comisiei Europene înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

Pe lângă preocupările referitoare la utilizarea conținutului jurnalistic, BDZV și MVFP semnalează și posibilitatea ca modificările pregătite de Meta să intre în conflict cu legislația europeană.

Cele două organizații consideră că noile condiții ar putea încălca prevederile Legii Europene privind Piețele Digitale, cunoscută sub denumirea de Digital Markets Act (DMA).

Reglementarea europeană a fost concepută pentru a limita puterea de piață a marilor companii din sectorul digital și pentru a stabili reguli privind activitatea acestora.

În opinia editorilor germani, extinderea posibilităților de colectare și utilizare a conținuturilor jurnalistice de către Meta necesită o analiză din partea autorităților europene.

Asociațiile solicită Comisiei Europene să intervină înainte ca noile prevederi să producă efecte care ar putea fi dificil de inversat.

Principala lor preocupare este că preluarea automatizată a unor volume mari de materiale jurnalistice de pe internet ar putea crea o situație ireversibilă.

În consecință, BDZV și MVFP cer suspendarea temporară a modificărilor planificate pentru 30 octombrie, până când Comisia Europeană va analiza implicațiile acestora și compatibilitatea lor cu legislația comunitară.