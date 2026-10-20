Facebook și TikTok riscă procese pentru încălcarea legii. Cinci platforme de socializare ar putea primi amenzi uriașe

Guvernul australian pregătește acțiuni în justiție împotriva Facebook, TikTok și a altor platforme de socializare, suspectate că nu respectă restricțiile impuse utilizatorilor sub 16 ani. Ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, a anunțat că autoritățile strâng dovezi pentru deschiderea proceselor. Investigațiile vizează cinci platforme digitale importante. Companiile riscă amenzi de până la 109,2 milioane de dolari australieni.

Autoritățile din Australia intenționează să acționeze în instanță Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat și YouTube, în urma suspiciunilor că aceste platforme nu aplică eficient interdicția privind accesul la rețelele sociale al persoanelor sub 16 ani.

Ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, a declarat, într-un interviu acordat la Sydney, pe 19 octombrie, că se așteaptă ca toate cele cinci companii vizate de investigații să ajungă în fața instanței.

Comisarul pentru eSafety, autoritatea australiană responsabilă de siguranța online, a anunțat încă din martie că verifică modul în care Facebook și Instagram, deținute de Meta Platforms, TikTok, Snapchat și YouTube respectă legislația.

Legea obligă operatorii platformelor să adopte măsuri rezonabile pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să dețină conturi pe rețelele sociale. Restricțiile au fost introduse pentru a limita expunerea minorilor la conținut online considerat dăunător.

Un raport publicat în iulie de autoritatea eSafety a evidențiat deficiențe în aplicarea restricțiilor de vârstă, după ce verificările au arătat că majoritatea utilizatorilor minori au reușit să își păstreze conturile existente sau să deschidă unele noi.

Potrivit documentului, principala problemă identificată este lipsa unor mecanisme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor, care permite continuarea accesului la platformele vizate de interdicție.

Australia a introdus în 2025 prima interdicție de acest tip la nivel mondial. Ulterior, guvernul a decis dublarea sancțiunii maxime aplicabile companiilor care încalcă legislația.

Amenda poate ajunge în prezent la 109,2 milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 97,6 milioane de dolari singaporezi.

Guvernul australian a extins competențele de investigație ale comisarului pentru eSafety, Julie Inman Grant, pentru a facilita obținerea probelor necesare în eventualele procese împotriva platformelor digitale.

Noile atribuții permit autorității să solicite documente companiilor de socializare și să convoace angajați sau foști salariați pentru a răspunde întrebărilor referitoare la respectarea legislației.

„Acum are mai multe puteri pentru a putea aduna dovezile de care are nevoie pentru a duce acele cinci companii la Curtea Federală. Acum își folosește aceste puteri pentru a-și pregăti cazul”, a spus Wells.

Până la momentul declarațiilor, reprezentanții Meta și ai autorității eSafety nu oferiseră comentarii imediate. Nici Snap, compania care deține Snapchat, TikTok și proprietarul acesteia, ByteDance, respectiv Google, compania-mamă a YouTube, nu răspunseseră solicitărilor transmise prin e-mail pentru a comenta afirmațiile ministrului.

Comisarul australian pentru eSafety funcționează ca autoritate independentă de reglementare, în cadrul structurii guvernamentale, și răspunde în fața Parlamentului prin intermediul ministrului Comunicațiilor.

Anika Wells a criticat public modul în care companiile de tehnologie aplică interdicția, susținând că măsurile adoptate până în prezent sunt insuficiente pentru respectarea limitelor de vârstă.

Într-un discurs susținut pe 15 octombrie, în fața Clubului Național de Presă, ministrul a afirmat că responsabilitatea pentru nerespectarea restricțiilor revine operatorilor platformelor, nu legislației adoptate de autoritățile australiene.