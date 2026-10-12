Copiii sub 15 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale. Grecia introduce interdicția de la 1 ianuarie 2027

Grecia pregătește interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii cu vârste sub 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2027. Măsura a fost prezentată luni, 12 octombrie, de ministrul de stat Akis Skertsos, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Atena. Autoritățile invocă utilizarea excesivă a platformelor digitale și efectele acesteia asupra minorilor. Informațiile au fost transmise de agenția dpa, citată de Agerpres.

Grecia se pregătește să introducă, de la începutul anului viitor, o interdicție privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii care nu au împlinit 15 ani, devenind astfel una dintre primele țări ale Uniunii Europene care adoptă o asemenea restricție.

Ministrul de stat Akis Skertsos a prezentat luni, la Atena, calendarul aplicării măsurii, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat și alți membri ai Guvernului elen.

Inițiativa fusese anunțată anterior de premierul Kyriakos Mitsotakis, care declarase într-un mesaj publicat pe TikTok, în luna aprilie, că Executivul intenționează să limiteze accesul minorilor la platformele de socializare.

Autoritățile justifică introducerea restricțiilor prin necesitatea prevenirii dependenței de mediul digital în rândul copiilor și adolescenților.

„Este timpul să tratăm chestiunea unei potenţiale adicţii digitale”, a afirmat Skertsos.

Ministrul grec al Sănătății, Adonis Georgiadis, a prezentat datele unui sondaj realizat pe un eșantion de 2.500 de elevi, potrivit căruia 25% dintre respondenți utilizează rețelele sociale în mod excesiv.

Cercetarea indică și dificultăți asociate lipsei accesului la telefonul mobil. Aproximativ 20% dintre elevii chestionați au declarat că se simt nesiguri sau agitați atunci când nu își pot folosi dispozitivul.

Aceeași categorie de respondenți a raportat probleme de concentrare în perioadele în care nu are acces la telefon.

Ministrul grec al Digitalizării, Dimitris Papastergiou, a explicat că eventualele încălcări ale restricțiilor de către operatorii platformelor vor fi abordate prin mecanismele europene de supraveghere și sancționare.

Potrivit oficialului, aplicarea măsurilor va avea la bază instrumentele prevăzute de legislația Uniunii Europene, inclusiv Regulamentul privind serviciile digitale, cunoscut sub denumirea Digital Services Act (DSA).

Acest cadru legislativ permite, pentru anumite încălcări ale obligațiilor impuse platformelor, aplicarea unor amenzi care pot ajunge la 6% din cifra de afaceri anuală realizată la nivel mondial.

În septembrie, Comisia Europeană a prezentat inițiativa „EU Kids Act”, care urmărește stabilirea unui cadru comun de protecție a minorilor în mediul online, prin restricții adaptate diferitelor categorii de vârstă.

Potrivit propunerii, copiii care nu au împlinit 13 ani nu ar urma să poată utiliza rețelele sociale. Pentru minorii cu vârste între 13 și 15 ani sunt prevăzute conturi administrate și supravegheate de părinți, cu funcționalități limitate.

În cazul adolescenților cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, inițiativa europeană prevede introducerea unor măsuri suplimentare de siguranță, pe care operatorii platformelor ar urma să fie obligați să le integreze în serviciile oferite.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a detaliat condițiile propuse pentru fiecare categorie de vârstă, inclusiv limitarea timpului petrecut online de copiii între 13 și 15 ani.

„Nicio reţea socială până la vârsta de 13 ani. Niciun cont personal până la vârsta de 15 ani. De la 13 ani şi până la împlinirea vârstei de 15 ani, copiii vor avea acces numai la miniconturi create şi supravegheate de părinţi, cu funcţionalităţi restrânse şi o durată de utilizare limitată la o oră pe zi. Iar pentru utilizatorii cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, platformele vor fi obligate să aplice măsuri de proiectare în vederea utilizării sigure. Europa are puterea de a acţiona. Noi hotărâm care sunt regulile noastre, nu companiile Big Tech”, a declarat preşedinta CE, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen a propus ca responsabilitatea demonstrării respectării cerințelor privind protecția minorilor să revină operatorilor rețelelor sociale, nu utilizatorilor sau familiilor acestora.

În paralel, Comisia Europeană lucrează la un nou act legislativ, Digital Fairness Act, destinat consolidării protecției consumatorilor în mediul digital.

Printre obiectivele acestuia se numără combaterea mecanismelor de proiectare a serviciilor online care pot încuraja utilizarea excesivă a platformelor.

Franța a devenit, în cursul anului 2026, prima țară din Uniunea Europeană care a introdus o interdicție privind accesul minorilor la rețelele sociale.

Inițiativa anunțată de autoritățile de la Atena se înscrie în aceeași direcție de reglementare, Grecia stabilind data de 1 ianuarie 2027 pentru intrarea în vigoare a restricției destinate copiilor sub 15 ani.