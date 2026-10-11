Bugetul UE 2028-2034, redus cu 140 de miliarde de euro. Irlanda propune taxe noi pentru a aduce 55 de miliarde de euro la bugetul UE. Ce companii ar putea plăti în plus

Președinția irlandeză a Consiliului UE a propus reducerea bugetului comunitar pentru 2028-2034 cu 140 de miliarde de euro, însă Germania și alte state cer tăieri mai mari. Disputa vizează fondurile pentru agricultură, securitate și dezvoltare regională. Negocierile riscă să întârzie. Statele membre încearcă să ajungă la un compromis înainte de Crăciun.

Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene a propus sâmbătă reducerea bugetului multianual al UE pentru perioada 2028-2034 cu aproximativ 140 de miliarde de euro, echivalentul a circa 8% din suma avansată inițial de Comisia Europeană. Propunerea nu a fost însă bine primită de Germania și de alte state care contribuie net la bugetul comunitar, acestea solicitând reduceri mai mari.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că negocierile sunt încă departe de un acord și a apreciat că suma prevăzută în noua propunere nu reprezintă o bază adecvată pentru încheierea negocierilor. El a argumentat că bugetul trebuie să fie sustenabil pentru statele care suportă cea mai mare parte a contribuțiilor financiare.

Mai mulți aliați ai Berlinului au exprimat poziții similare. Ministrul Afacerilor Europene din Suedia, Jessica Rosencrantz, a calificat planul Irlandei drept nerezonabil, în timp ce omoloaga sa austriacă, Claudia Bauer, a cerut reduceri suplimentare de sute de miliarde de euro.

Comisia Europeană a propus un buget multianual de aproximativ 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, echivalentul a 1,26% din venitul național brut (VNB) al statelor membre. Din această sumă, aproximativ 168 de miliarde de euro, reprezentând 0,11% din VNB, ar urma să fie alocate rambursării datoriei contractate de Uniunea Europeană pentru finanțarea fondului de redresare economică post-pandemie.

În timp ce statele contributoare nete la bugetul Uniunii Europene, numite și „frugale”, solicită reduceri substanțiale față de propunerea Comisiei Europene, țările beneficiare nete sunt îngrijorate de diminuarea fondurilor destinate agriculturii și politicii de coeziune. Aceste fonduri contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile mai sărace și cele mai bogate ale UE.

Subiectul reprezintă o preocupare politică importantă înaintea alegerilor programate anul viitor în Franța, Italia, Spania, Polonia, Grecia, Finlanda, Slovacia și Estonia.

În acest context, solicitările statelor contributoare nete riscă să reducă și mai mult șansele încheierii negocierilor bugetare înainte de Crăciun, obiectiv urmărit de oficialii europeni. Aceștia doresc să evite suprapunerea discuțiilor privind bugetul cu alegerile naționale, în special cu scrutinul prezidențial din Franța, unde extrema dreaptă conduce în prezent în sondaje.

Pentru a facilita un compromis, președinția irlandeză a Consiliului UE a propus reducerea cheltuielilor pentru ajutoarele destinate țărilor din afara Uniunii Europene, precum și a costurilor administrative ale instituțiilor comunitare.

Propunerea prevede, de asemenea, diminuarea finanțării pentru competitivitate și securitate, două domenii considerate prioritare de statele contributoare nete. Printre acestea se numără Germania și Suedia, care se află în prima linie a sprijinului militar acordat Ucrainei în războiul cu Rusia.

Pe de altă parte, propunerea irlandeză menține în mare parte finanțarea politicilor agricole și de coeziune la nivelurile prevăzute de Comisia Europeană. Un diplomat european care susține poziția statelor contributoare nete și a solicitat anonimatul a criticat această abordare, argumentând că bugetul ar trebui să răspundă provocărilor și priorităților actuale ale Europei.

Irlanda a propus, de asemenea, mobilizarea unor venituri suplimentare de 55 de miliarde de euro din resurse proprii, pentru consolidarea bugetului UE fără majorarea proporțională a contribuțiilor statelor membre. Printre măsurile avute în vedere se numără introducerea unei taxe asupra marilor companii și a unei taxe de mediu.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut anterior liderilor statelor membre să identifice noi surse de venituri pentru viitorul cadru financiar multianual. Ea a avertizat că, în lipsa acestora, guvernele vor trebui să aleagă între majorarea contribuțiilor naționale la bugetul comunitar și acceptarea unei reduceri de până la 40% a bugetului propus deja de Comisia Europeană.